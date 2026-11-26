Warten auf den Weihnachtsmann
Weihnachtsmatinée | Premiere: 29.11.2026 | 11 Uhr | Oberes Foyer, Großes Haus
Mit „Warten auf den Weihnachtsmann“ stimmt das Familienprogramm an den Adventssonntagen sowie an einem ausgewählten Samstag auf die Weihnachtszeit ein.
Zum Inhalt:
Angekündigt ist eigentlich ein schwungvolles Konzert von „Santa and his sparkling Elves“, doch was tun, wenn der Star des Abends nicht zu seinem großen Auftritt erscheint? Plötzlich stehen seine Background Girls im Rampenlicht. Bei dem Versuch, die Show zu retten, finden sie ihren eigenen Groove – und ein kleines Weihnachtsglück…
Sophia Bechstädt studierte in Passau Regie und gibt mit dieser Produktion ihr Regiedebüt am Haus.
Szenische Einrichtung: Sophia Bechstädt
Bühne: Christian Held / Sophia Bechstädt
Kostüme: Lara Wüstemann / Sophia Bechstädt
Musikalische Einrichtung, Klavierbegleitung: Ulrich Cornelius Maier / Christopher Flaskamp
Arrangements: Maram El Dsoki, Ulrich Cornelius Maier
Fassung / Dramaturgie: Katharina Altmann
Premiere: 29.11.2026 | 11 Uhr | Oberes Foyer, Großes Haus
Weitere Termine: 6.12.2026, 11 Uhr, 12.12.2026, 11 Uhr, 13.12.2026, 15 Uhr, 20.12.2026, 11 Uhr