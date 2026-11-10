Uraufführung im Theater Heilbronn: „Staging Protest“ kombiniert Schauspiel und Interaktion





Staging Protest (UA)



Performance, Protest und Partizipation im Namen der Demokratie von Yvonne Schäfer und calendal

Eine Ko-Produktion mit ARGEkultur Salzburg



Premiere am 15. November 2026 | 18.00 Uhr | Kammerspiele Theater Heilbronn



Konzept, Regie & Text: calendal

Konzept, Bühne & Kostüme: Yvonne Schäfer

Video & Sound: Felix Ludwig

Dramaturgie: Elena Saalfrank

Theaterpädagogik: Simone Endres

Licht: Marvin Ott

Regieassistenz: Miriam Brunnert



MIT



Pablo Guaneme Pinilla



Yasmin Münter



Am Sonntag, den 15. November 2026, feiert die interaktive Perfomance „Staging Protest“ Premiere in den Kammerspielen des Theaters Heilbronn. Die in einer Ko-Produktion mit ARGEkultur Salzburg entstandene Uraufführung setzt sich mit Protesten auseinander und bezieht das Publikum während des Abends an mehreren Stellen mit ein. Dabei durchbrechen die Schauspielenden die unsichtbare Grenze zum Zuschauerraum und fordern das Publikum auf, das Geschehen aktiv mitzugestalten: Gemeinsam werden protestwürdige Themen ergründet, Parolen erprobt und Miniatur-Protestplakate entworfen. In dieser dynamischen Kombination aus Schauspiel und Live-Performance werden die Vorbereitungen und das Gemeinschaftsgefühl von Demonstrationen erfahrbar gemacht sowie die mediale Darstellung von Protestbewegungen und deren Auswirkungen untersucht.



Von der Diplomarbeit zur Theaterproduktion



Unter dem Namen „Staging Protest“ gab Yvonne Schäfer das Modell einer Straße, dem Schauplatz eines fiktiven Protestes, als Diplomarbeit im Fach „Bühnen-/Kostümgestaltung, Film und Ausstellungsarchitektur“ ab. Die inszenierte Rauminstallation, welche Teil des Bühnenbilds ist, arbeitet in Stationen die Ereignisse des nicht näher spezifizierten Protests auf und erforscht damit die Dynamiken, Topografien und Dramaturgien, die bei politischen Protestbewegungen im Allgemeinen vorherrschen zu scheinen. Nach dem erfolgreichen Abschluss traf sie die Entscheidung, sich weiter mit der Thematik zu befassen. Ausgehend von Schäfers Arbeit hat calendal Schwerpunkte gesetzt und diese zu einem Text entwickelt, der durch die Performance führt.



Hintergrund und Ensemble



Auf der Bühne und in der Interaktion mit dem Publikum stehen Pablo Guaneme Pinilla und Yasmin Münter. Elena Saalfrank übernimmt die Dramaturgie. Die Regie von calendal sowie Bühne und Kostüme von Yvonne Schäfer werden von Felix Ludwig mit Sound und Video abgerundet. Theaterpädagogisch begleitet Simone Endres die Inszenierung.



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(lifePR) (