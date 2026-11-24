



The Beast Inside (UA)



Ein Tanzabend von Letícia Forattini, Louiz Rodrigues und Paul Calderone



Premiere am 29. November 2026 | 18.00 Uhr | Kleines Haus



Idee und Choreografie: Letícia Forattini/Louiz Rodrigues/Paul Calderone

Konzept: Letícia Forattini/Louiz Rodrigues

Licht: Niko Bock

Neue Kompositionen, Tondesign und musikalische Einrichtung: Paul Calderone



MIT



Letícia Forattini

Louiz Rodrigues

Paul Calderone

Lisa-Victoria Ebner

Giuseppe Brancato



Premiere am 29. November 2026: „The Beast Inside“ ist die erste Tanzaufführung der neuen Spielzeit



Am Sonntag, den 29. November 2026, feiert unser Tanzabend „The Beast Inside“ Premiere im Kleines Haus des Theaters Heilbronn. Eigens am Theater choreografiert, setzt sich das Stück mit der Dualität, die das menschliche Dasein prägt, auseinander. Letícia Forattini, Louiz Rodrigues und Paul Calderone verantworten alle Bereiche der Produktion und stehen auch selbst als Tänzer auf der Bühne. Das Stück spielt mit der Vielseitigkeit der Künstler:innen und deren unterschiedlichen Hintergründe und verbindet zeitgenössischen Tanz mit Textelementen und Tanztheater.



Einordnung in das Spielzeitmotto



„The Beast Inside“ lässt sich thematisch unter dem Motto der ersten Spielzeithälfte „Facing The Monster“ einordnen. Das Stück setzt sich mit den Monstern die wir alle in uns tragen auseinander – diese sind keine Kreaturen, die im Dunkeln lauern, sondern unsichtbare Kräfte, denen wir in uns und in der Welt begegnen. Ängste, Zweifel, Widersprüche: Teile von uns, die wir manchmal nicht sehen wollen oder denen wir uns stellen sollten. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Dualität des menschlichen Daseins: Licht und Schatten, Tag und Nacht, das Selbst, das wir zeigen, und das Selbst, das wir verbergen. Durch den Tanz wird ein Raum geschaffen, in dem das Publikum seinen eigenen Monstern begegnen kann: nicht um zu urteilen, sondern um sie zu erkennen und zu verwandeln.



Mitwirkende und Hintergrund



Die Choreografie des Stücks entstand in Zusammenarbeit von Letícia Forattini, Louiz Rodrigues und Paul Calderone, die gemeinsam mit den Tänzer:innen Lisa-Victoria Ebner und Giuseppe Brancato auch selbst auf der Bühne stehen. Forattini verfügt über langjährige Tanzerfahrung in Deutschland und Brasilien, unter anderem im Ensemble der São Paulo Dance Company. Parallel begann sie vor über 15 Jahren auch eigene Choreografieprojekte in Angriff zu nehmen. Rodrigues begann seine Laufbahn ebenfalls in São Paulo und arbeitet seit 2019 in Deutschland, zuletzt am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Calderone absolvierte seine Ausbildung an der National Ballet School of Canada und war anschließend unter anderem beim Ballett im Revier Gelsenkirchen sowie am Staatsballett Karlsruhe engagiert. Niko Bock ist für das Licht verantwortlich. Forattini gab zudem im Vorfeld in Tanzworkshops am Theater – offen für Teilnehmende mit und ohne Vorkenntnisse – durch Training und erste Choreografie-Sequenzen einen praktischen Einblick in die Produktion.

(lifePR) (