PERPLEX - Eine irrwitzige Komödie von Marius von Mayenburg





Regie: Swaantje Lena Kleff

Bühne & Kostüme: Philip Rubner, Alexander Grüner

Dramaturgie: Max Sauer

Choreografie: Romina Geppert

Musik & Sounddesign: Ludwig Peter Müller

Theaterpädagogik: Simone Glatt



MIT

Nils Brück

Pablo Guaneme Pinilla

Ines Maria Winklhofer

Mirjana Milosavljević

Bettina Himmelsbach / Thorsten Kleinert / Tanja Kleinert / Beate Koeppel / Stephan Oettli Nathalie Goßler / Lena Winter / Moni Oettli / Lotte Käfer (Statisterie)



Das Monster im eigenen Wohnzimmer: Komödie „Perplex“ im Zeichen des neuen Spielzeitthemas am Theater Heilbronn



HEILBRONN – Am 10. Oktober 2026 bringt das Theater Heilbronn die Komödie „Perplex“ von Marius von Mayenburg auf die Bühne des Großen Hauses. Die Produktion markiert den ersten künstlerischen Aufschlag unter der neuen Schauspielleitung von Swaantje Lena Kleff und Max Sauer. Gleichzeitig bildet die Inszenierung einen Eckpfeiler für das neue Mitmach-Konzept der Intendanz von Solvejg Bauer: Über das Partizipationsprogramm „JOIN!“ agieren lokale Paare aus Heilbronn direkt an der Seite des festen Ensembles.



Lokale Paare prägen das Bühnengeschehen

Das Theater Heilbronn setzt in der aktuellen Spielzeit verstärkt auf die Einbindung der Stadtbevölkerung. In „Perplex“ teilen sich die Ensemblemitglieder Nils Brück, Pablo Guaneme Pinilla, Ines Maria Winklhofer und Mirjana Milosavljević die Szenerie mit Paaren aus der Heilbronner Bürgerschaft. Durch diese direkte Beteiligung gewinnen die im Stück thematisierten Beziehungsdynamiken und Rollenwechsel eine greifbare Nähe zum lokalen Publikum, da die Trennung zwischen spielerischer Fiktion und dem realen Alltag der Stadt aufgehoben wird.



Ein manipulierter Alltag: Zum Inhalt des Stücks

Das Geschehen beginnt bei der alltäglichen Heimkehr zweier Urlauber. In den eigenen vier Wänden gelandet, sieht sich das Paar jedoch mit irritierenden Veränderungen konfrontiert: Der Strom soll abgeschaltet werden, in den Räumen befinden sich fremde Gegenstände und das eigentlich mit dem Blumengießen beauftragte Freundespaar verhält sich wie die rechtmäßigen Bewohner. Die Situation eskaliert, als die Heimgekehrten kurzerhand aus dem Haus gewiesen werden. Ausgehend von dieser vertrauten Situation entfaltet Mayenburg ein temporeiches Verwirrspiel, das die Gewissheiten des Alltagslebens und die Festigkeit menschlicher Beziehungen auf die Probe stellt.



Humorvoller Umgang mit dem Unbekannten: „Facing the Monster“

Die Inszenierung ordnet sich in den thematischen Schwerpunkt der ersten Saisonhälfte ein, den Intendantin Solvejg Bauer unter das Thena „Facing the Monster“ gestellt hat. Während der Herbst- und Wintermonate beschäftigt sich das Haus mit gesellschaftlichen Ängsten, inneren Konflikten und dem Kontrollverlust im Alltag. „Perplex“ greift diese Motive auf humoristische Weise auf. Das bedrohliche Element zeigt sich hier nicht als äußere Figur, sondern in der plötzlichen Unsicherheit des gewohnten Lebensumfeldes und der eigenen Wahrnehmung.



Das künstlerische Team

Die schauspielerische Leitung des Hauses, Swaantje Lena Kleff (Regie) und Max Sauer (Dramaturgie), zeichnet sich für die Umsetzung verantwortlich. Das visuelle Konzept von Philip Rubner und Alexander Grüner stellt einen flexiblen Bühnenraum bereit, der die rasch aufeinanderfolgenden Szenenwechsel unterstützt. Die akustische Ebene wird durch die Arbeiten von Ludwig Peter Müller gestaltet, während die Choreografin Romina Geppert die Bewegungsabläufe des Ensembles und der Heilbronner Bürgerinnen und Bürger koordiniert.



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(lifePR) (