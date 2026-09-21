Einladung zum Spielzeitstart

Am kommenden Wochenende startet das Theater Heilbronn mit einem spartenübergreifenden Eröffnungswochenende unter dem Spielzeitmotto „Facing the Monster“ in die neue Saison. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen und Ihnen die wichtigsten Termine und Abläufe zusammenfassen.
Besondere Events rund um unser Eröffnungswochenende:
- Samstag, 26. September 2026:
- 16:00 – 19:00 Uhr: THEATERPARCOURS in der ganzen Stadt
- 19:00 Uhr, Großes Haus: THE ADDAMS FAMILY, öffentliche Probe
- 21:00 Uhr, Salon: THEATERSTAMMTISCH MIT DER THEATERLEITUNG
- Sonntag, 27. September 2026:
- 10:00 Uhr, Oberes Foyer, Großes Haus: THEATERFRÜHSTÜCK zu „Perplex“ und „Dangerous“
- 16:00 – 19:00 Uhr, Berliner Platz: KINDERFEST
- 18:00 Uhr, Großes Haus: WELCOME – AUSBLICK AUF DIE NEUE SPIELZEIT
- Samstag, 26. September 2026, 17:00 Uhr, Kammerspiele: SIND WIR WAS WIR SIND
- Sonntag, 27. September 2026, 11:00 Uhr, Kammerspiele: ZWEI MONSTER