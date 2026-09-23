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Die Ästhetik des Morbiden: Wer bestimmt, was normal ist?

Das Kult-Grusical hinterfragt zum Spielzeitauftakt die bürgerliche Fassade und feiert das Anderssein

(lifePR) (Heilbronn, )
 

The Addams Family

Das Broadway-Grusical von Marshall Brickman, Rick Elice und Andrew Lippa

Premiere am 3. Oktober 2026 | 19.30 Uhr | GROSSES HAUS

Musikalische Leitung:                   Ulrich Cornelius Maier
Regie:                                              Maurice Lenhard
Bühnenbild:                                    Malina Raßfeld
Kostüme:                                         Christina Geiger
Choreografie:                                 Susannah Murphy
Licht:                                               Nico Bock

Warum fasziniert uns das Düstere? Weshalb zieht das vermeintlich Abseitige und Makabre die Menschen seit Generationen so magisch an? Zum Start der neuen Spielzeit unter der Intendanz von Solvejg Bauer geht das Theater Heilbronn diesen Fragen auf den Grund. Regisseur Maurice Lenhard inszeniert die exzentrische Kult-Familie nicht als bloßen Grusel-Ulk, sondern als scharfsinnige Gesellschaftsstudie. Das Stück analysiert mit schwarzem Humor, wer in einer von Konventionen geprägten Welt überhaupt die Definitionsmacht über die geltende Norm besitzt, und zeigt, wie brüchig die vermeintlich unumstößlichen Regeln unseres Zusammenlebens sind.

Konzeptionell ordnet sich die Produktion in die erste Hälfte der neuen Spielzeit ein, die Solvejg Bauer unter das programmatische Leitmotiv „Facing the Monster“ gestellt hat. Erst im Frühjahr und Sommer öffnet das Haus mit dem „Elysium“ einen Gegenraum der Sehnsucht, der Leichtigkeit und der Hoffnung. „The Addams Family“ untersucht dabei eine ganz spezifische Facette dieses monströsen Auftakts: Das Stück blickt nicht auf bedrohliche Ungeheuer, sondern auf liebenswerte Außenseiter. Es beleuchtet jene „Monster“, die sich der gesellschaftlichen Anpassung verweigern, um ein Leben in radikaler, familiärer Loyalität zu führen. Für den opulenten Broadway-Sound sorgt eine besondere musikalische Zusammenarbeit: Unter der Leitung von Ulrich Cornelius Maier bringt das Theater-Ensemble die partiturreichen Kompositionen in Kooperation mit dem Heilbronner Sinfonie Orchester auf die Bühne.

Zum Inhalt

Das skurrile Universum der Addams Family steht Kopf: Ausgerechnet Wednesday, die eigenwillige Prinzessin der Finsternis, hat sich verliebt. Ihr Auserwählter ist Lucas – ein junger Mann aus einer respektablen bürgerlichen Familie, der so gar nicht in die morbide Welt seiner zukünftigen Schwiegereltern passt. Als die beiden Familien bei einem gemeinsamen Abendessen aufeinanderprallen, gerät das eingespielte Leben im Hause Addams ins Wanken. Ein scheinbar harmloses Kennenlernspiel im Mondschein demaskiert die bürgerliche Fassade der Gäste und stellt tradiert Werte auf die Probe. Schnell wird klar: Das vermeintlich Monströse der Addams ist oft ehrlicher und loyaler als das krampfhafte Festhalten an der gesellschaftlichen Norm.

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