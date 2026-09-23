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„Dangerous“ im Kleinen Haus - Wenn das Publikum den Ton angibt

Das Theater Heilbronn bringt die Welthits als interaktives Musikprojekt auf die Bühne

(lifePR) (Heilbronn, )
 

Dangerous

Eine Pop-Show mit der Musik von Michael Jackson

Premiere am 4. Oktober 2026 | 18.00 Uhr | KOMÖDIENHAUS

Konzept und Leitung:        Maram El Dsoki (Pop-Beauftragte)
Mitwirkende – Vocals:      Maram El Dsoki (MARAM), Brian Oni Michael
Band – Drums:                    Johannes Zeiss, Gitarre: Marlon Meininger, Keys: Noah Becht, Keys: Mareike Berg, Bass: Fabian Möltner (Mölti)

Wie fühlt es sich an, wenn Popmusik nicht nur konsumiert, sondern im selben Moment gemeinsam erzeugt wird? Zum Start der neuen Spielzeit unter der Intendanz von Solvejg Bauer hält das Pop-Genre offiziell Einzug im Spielplan. Am Sonntag, den 4. Oktober 2026, feiert die Eigenproduktion „Dangerous“ um 18:00 Uhr Premiere im Komödienhaus. Die Show markiert den Auftakt für eine strukturelle Neuerung am Haus: Mit der neu geschaffenen Position einer eigenen Pop-Beauftragten, besetzt durch Maram El Dsoki, öffnet sich das Theater gezielt der Gegenwartskultur und verbindet die Energie eines Live-Konzerts mit den Mitteln des Theaters.

Das kollektive Erleben steht im Mittelpunkt. Maram El Dsoki bringt mit ihrer Live-Band die bekannten Arrangements von „Thriller“ bis „Beat It“ auf die Bühne und bindet die Stimmen und die Energie des Publikums direkt in den Ablauf ein. Ohne die Distanz einer klassischen Frontal-Show wird der Zuschauerraum zum aktiven Teil des Abends. „Dangerous“ versteht sich dabei al seine Hommage, die ein prägendes Kapitel der modernen Musikgeschichte feiert: Das Stück stellt die verbindende Kraft von Popmusik in den Vordergrund, die Menschen über Generationen hinweg zusammenbringt und dieses besondere Lebensgefühl in den Theaterraum trägt.

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