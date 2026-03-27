BOAR Gin® – Bewusster, anspruchsvoller Genuss überdauert den schnellen Rausch
Die Premium Marke BOAR Gin® demonstriert, dass ein Rückgang beim Alkoholkonsum für Hersteller hochwertiger Spirituosen auch Chancen bieten kann. Verantwortungsvoll zu genießen heißt für Gin-Liebhaber, bei der Produktauswahl genauer hinzuschauen.
Weniger ist mehr: Qualität statt Quantität
Bei genauer Betrachtung der statistischen Entwicklung fällt ein Umstand besonders ins Auge: Zwar ist die Menge der pro Kopf konsumierten Spirituosen rückläufig, der mit Produkten wie Gin erzielte Umsatz bleibt jedoch weitgehend konstant. Die logische Schlussfolgerung hieraus lautet: Es wird zwar weniger getrunken, für das was getrunken wird, geben Konsumenten jedoch im gleichen Maße mehr aus. Dies ist nicht einfach auf eine Verteuerung zurückzuführen, sondern messbares Zeichen für eine Premiumisierung: Zahlreiche Studien belegen, dass Konsumenten verantwortungsbewusster genießen und weniger bzw. seltener trinken. Wenn Sie aber zum Glas greifen, entscheiden sie sich für hochwertige Produkte und Premium-Marken aus dem gehobenen Preissegment. Selbst bei jüngeren Konsumenten, die insgesamt einen deutlichen Trend zur Abstinenz zeigen, ist zu beobachten, dass zum Beispiel nicht mehr „wild durcheinander getrunken“ wird, sondern sich die Auswahl auf ein bis zwei Getränkekategorien pro Anlass beschränkt. Hier kann sich der Gin weiterhin neben anderen Spirituosenklassikern behaupten.
Traditionelles Handwerk macht sich bezahlt
Wie im gesamten Lebens- und Genussmittelsegment ist auch bei Spirituosen ein wachsendes Verbraucherinteresse an lokalen, regionalen und in Handarbeit hergestellten Produkten zu beobachten. Qualitativ hochwertige, lokal produzierte Produkte gelten insgesamt als nachhaltiger und verantwortungsbewusster, was für viele Verbraucher auch höhere Ausgaben bei gleichzeitig zurückhaltenderem Konsum rechtfertigt. Bildlich gesprochen: Wer sein Gemüse bevorzugt auf dem örtlichen Wochenmarkt, sein Fleisch beim regionalen Produzenten und seinen Kaffee von der kleinen Privatrösterei kauft, entscheidet sich gerne auch für ausgesuchte Gin-Spezialitäten aus einer Kleindestillerie. Hersteller wie die BOAR Distillery im Schwarzwald, die diesen Trend bedienen und mit exklusiven Premium-Produkten überzeugen, können sich erfolgreich gegen den allgemeinen Markttrend behaupten.
Kreativität und Innovation erschließen neue Märkte
Auch bei Spirituosen sind vor allen Dingen Produkte gefragt, die sowohl durch die Qualität ihrer Zutaten als auch durch Expertise und Sorgfalt in einer nicht rein industriellen Herstellung überzeugen. Hier bieten sich durch die Entwicklung neuer bzw. die gezielte Weiterentwicklung etablierter Produkte neue Chancen. Neue Geschmacksrichtungen, vermeintlich unkonventionelle Zutaten, besonders anspruchsvolle handwerkliche Prozesse, bis hin zu einer kreativen und hochwertigen Gestaltung der Marke: Ein Produkt ist erfolgreich, wenn es eine Geschichte erzählt, die Interesse weckt und begeistert.
Daneben lohnt sich aber auch der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand. Im Falle der Spirituosen bedeutet dies, dem eigentlichen Wortsinn untreu zu werden und das Angebot mit alkoholfreien Varianten beliebter Getränke zu erweitern.
Erfolge nüchtern betrachten
Gerade die jüngere Generation verliert zunehmend das Interesse am Alkoholrausch. Insgesamt gehen Konsumenten heute bereits deutlich verantwortungsbewusster mit Alkohol im Allgemeinen und hochprozentigen Spirituosen im Besonderen um. Gesundheitliche Aspekte stehen hierbei meist im Vordergrund. Gleichzeitig wäre es aber zu kurz gegriffen, den Alkoholkonsum insgesamt nur auf das Interesse am Vollrausch zu reduzieren. Gerade klassische Spirituosen wie Gin, insbesondere in Form beliebter Mix-Getränke und Cocktails, werden in erster Linie wegen ihres besonderen Geschmacks getrunken. Um diese beiden Aspekte, Verantwortungsbewusstsein und Genuss, miteinander zu verbinden, setzen Hersteller wie die BOAR Distillery im Schwarzwald auch auf neue alkoholfreie Varianten ihrer klassischen Produkte.
Auch wenn die Nachfrage nach alkoholfreien Spirituosen im Vergleich zu ihren alkoholischen Vorbildern aktuell noch gering ausfällt, prognostizieren Studien für die kommenden Jahre weltweit einen rasanten Anstieg des Umsatzes in dieser Kategorie. Dies wird sich vor allen Dingen dann bewahrheiten, wenn es Herstellern gelingt, mit der Qualität und Geschmack zu überzeugen. Alkoholfreier Gin soll beispielsweise nicht als Modifikation des eigentlichen Produktes, sondern als eigenständiges Produkt mit gleichem handwerklichen und Qualitätsanspruch dargestellt werden.
Erfolgskonzept BOAR Gin®: traditionell und innovativ, regional und nachhaltig, individuell und eigenständig
Seit 2015 demonstriert die BOAR Distillery aus Bad Peterstal-Griesbach im Schwarzwald mit der Marke BOAR Gin®, wie alle beschriebenen theoretischen Beobachtungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden. Aus regionalen Zutaten produziert das Unternehmen auf Grundlage traditioneller Herstellungsverfahren in Kombination mit innovativer Anlagentechnik. Als einzige Gin-Brennerei Deutschlands stellt BOAR dabei sogar den vom Wettbewerb üblicherweise zugekauften Basisalkohol selbst her.
Das Traditionsunternehmen blickt auf mehr als 180 Jahre Erfahrung als Familienbrennerei zurück und dokumentiert seine regionale Verbundenheit nicht zuletzt mit der Namenswahl: Das Wildschwein (englisch: „Boar“) steht als Symbol für die unberührten Natur und Wildnis des Schwarzwaldes. So setzt auch die gesamte Herstellung auf Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch die Verwendung von regionalem Getreide bis hin zur Befeuerung der Kupferblase mit Holz aus eigenen Wäldern. Mit gezielter Abwärmerückgewinnung und dem Einsatz selbsterzeugten Solarstroms wird die Ökobilanz der gesamten Herstellung zusätzlich verbessert.
Auch alle nachgelagerten Prozesse wie das Abfüllen und Etikettieren erfolgen vor Ort unter höchsten Qualitätsansprüchen. Im Vordergrund steht bei allem jedoch der Geschmack des Produktes, den BOAR Gin® neben dem schonenden Herstellungsverfahren nicht zuletzt der Zugabe des Schwarzwälder Trüffels verdankt.
Im Ergebnis darf sich die BOAR Distillery im Schwarzwald als höchstprämierte Gin-Destille der Welt bezeichnen. Auszeichnungen erhielt das Unternehmen in aktuell mehr als 130 Wettbewerben, die in Blindverkostung die Qualität des reinen Destillats bewerteten. Zu den Auszeichnung zählen renommierte Awards wie der International Spirits Award ISW (Gold und Markenspirituose des Jahres national 2024), die Melbourne Intl Spirits Competition (Germany Gin Distillery of the Year 2024) oder die Auszeichnung als Beste Spirituose International im DLG Test 2024.
Mit dem alkoholfreien Destillat BOAR Zero bietet die BOAR Distillery außerdem die erste alkoholfreie Alternative in BIO-Qualität, zu 100% destilliert, frei von Konservierungsstoffen und frei von künstlichen Zusätzen. Damit bedient die BOAR Distillery den wachsenden Markt mit einer Grundlage für hochwertige Longdrinks und Cocktails, die sich als eigenständiges Produkt erfolgreich neben klassischem Gin behaupten kann.
In ihrem Selbstverständnis als Genussbotschafter und Hüter über Generationen gewachsener Handwerkstradition veranstaltet die BOAR Distillery regelmäßig Gin-Tastings, in denen Teilnehmende über zwei Stunden in die Geschichte der Brennerei und des BOAR Gin® eingeführt werden und Gelegenheit erhalten, die Aromen- und Geschmacksvielfalt eines international prämierten Premium-Gins kennenzulernen.
Weiterführende Informationen zu den Terminen bietet die BOAR Gin® Website.