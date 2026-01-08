Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047456

Textbüro Dr. Nicole Plümer Richard Wagner Str. 34a 65193 Wiesbaden, Deutschland http://textbuero-pluemer.de/
Ansprechpartner:in Frau Nicole Plümer +49 611 9856219
Logo der Firma Textbüro Dr. Nicole Plümer

Leichter Genuss nach den Feiertagen: Colombelle und Ziegenkäse-Crostini mit Pilzragout – der ideale Snack für den Januar

Frischer Weißwein aus der Gascogne trifft auf ein unkompliziertes Winterrezept – warum Colombelle L’Original ideal zu leichten Gerichten nach den Feiertagen passt

(lifePR) (Saint-Mont, )
Nach den üppigen Festmählern der Weihnachtszeit sehnen sich viele Genießerinnen und Genießer im neuen Jahr nach Leichtigkeit und unkomplizierten Rezepten. Die Winzervereinigung Plaimont aus dem südwestfranzösischen Saint Mont präsentiert mit ihrem Kultwein Colombelle L’Original den perfekten Begleiter für diesen kulinarischen Neustart: einen Wein, der wie kein Zweiter für Frische, Lebendigkeit und das Savoir-vivre der Gascogne steht.

Bereits vor mehr als 40 Jahren aus der Taufe gehoben, hat sich Colombelle schnell als moderner Klassiker etabliert. Der innovative Weißwein wurde im Laufe der Zeit vielfach international ausgezeichnet und gilt heute als Aushängeschild von Plaimont – ein echter Pionier seiner Region. Er verkörpert das Beste der Gascogne und steht sinnbildlich für den entspannten, genussorientierten Lebensstil im Südwesten Frankreichs.

2025 – ein sehr sonniger Jahrgang

In der Cuvée dominiert die einheimische Rebsorte Colombard. Die Trauben werden bei voller Reife gelesen, was dem Wein seine charakteristische Ausdruckskraft verleiht. Der Jahrgang 2025 zeigt sich besonders großzügig und aromatisch: Warme Sommertage und jede Menge Sonne haben dem Wein eine ausgeprägte Fruchtigkeit verliehen. Exotische Noten von Mango, Ananas und Aprikose prägen das Bouquet, während die typischen Zitrusnoten in diesem Jahrgang dezenter ausfallen.

Der perfekte Januar-Aperitif: Schnell, leicht, gesellig

Wenn jetzt wieder einfache und schnell zubereitete Gerichte im Mittelpunkt stehen, ist Colombelle in seinem Element. Als ideale Begleitung für einen entspannten Abend mit Freunden empfehlen sich Ziegenkäse-Crostini mit Pilzragout: knuspriges Baguette, cremig-milder Ziegenkäse, aromatische Pilze und ein Hauch Honig. Ein kleines, feines Gericht mit großer Wirkung – schnell zubereitet und perfekt zum Teilen. Die erdigen Pilzaromen und die sanfte Würze des Ziegenkäses sorgen für wohligen Genuss, während Colombelle mit seiner lebendigen Säure und fruchtigen Frische einen belebenden Kontrapunkt setzt. Das Ergebnis: ein harmonisches Zusammenspiel – perfekt für gesellige Momente und einen genussvollen Start ins neue Jahr.

Rezept (für 4 Personen):
  • 1 Baguette
  • 2–3 EL Olivenöl
  • 4 kleine Ziegenkäsetaler oder eine Ziegenkäserolle
  • 2 TL Honig
  • 300 g gemischte Pilze (z. B. Champignons, Kräuterseitlinge, Steinpilze oder Pfifferlinge)
  • 1 kleine Schalotte, 1 kleine Knoblauchzehe
  • 1 EL Butter & 1 EL Olivenöl
  • 1 Schuss Weißwein (Colombelle)
  • 1 TL Thymianblättchen
  • grobes Meersalz, schwarzer Pfeffer
  • ein Spritzer Zitronensaft
Zubereitung :

Das Baguette in etwa 3–4 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben auf ein Backblech legen und mit dem Olivenöl beträufeln.  Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) ca. 5–7 Minuten goldbraun rösten.

Die Ziegenkäsetaler auf die gerösteten Baguettescheiben legen, mit dem Honig beträufeln, pfeffern und nochmals 3–5 Minuten im Ofen backen, bis der Käse leicht schmilzt und goldene Ränder bekommt.

Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Schalotte und Knoblauch fein hacken.

In einer Pfanne Butter und Olivenöl erhitzen. Schalotte glasig dünsten, Knoblauch kurz mit anschwitzen.  Die Pilze hinzufügen und bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten, bis sie leicht gebräunt sind und die Flüssigkeit verdampft ist. Mit einem Schuss Colombelle ablöschen und kurz einkochen lassen.  Thymianblättchen zugeben, mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.

Das warme Pilzragout auf die Ziegenkäse-Crostini geben und genießen. Bon appétit!

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.