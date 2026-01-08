Leichter Genuss nach den Feiertagen: Colombelle und Ziegenkäse-Crostini mit Pilzragout – der ideale Snack für den Januar

Bereits vor mehr als 40 Jahren aus der Taufe gehoben, hat sich Colombelle schnell als moderner Klassiker etabliert. Der innovative Weißwein wurde im Laufe der Zeit vielfach international ausgezeichnet und gilt heute als Aushängeschild von Plaimont – ein echter Pionier seiner Region. Er verkörpert das Beste der Gascogne und steht sinnbildlich für den entspannten, genussorientierten Lebensstil im Südwesten Frankreichs.
2025 – ein sehr sonniger Jahrgang
In der Cuvée dominiert die einheimische Rebsorte Colombard. Die Trauben werden bei voller Reife gelesen, was dem Wein seine charakteristische Ausdruckskraft verleiht. Der Jahrgang 2025 zeigt sich besonders großzügig und aromatisch: Warme Sommertage und jede Menge Sonne haben dem Wein eine ausgeprägte Fruchtigkeit verliehen. Exotische Noten von Mango, Ananas und Aprikose prägen das Bouquet, während die typischen Zitrusnoten in diesem Jahrgang dezenter ausfallen.
Der perfekte Januar-Aperitif: Schnell, leicht, gesellig
Wenn jetzt wieder einfache und schnell zubereitete Gerichte im Mittelpunkt stehen, ist Colombelle in seinem Element. Als ideale Begleitung für einen entspannten Abend mit Freunden empfehlen sich Ziegenkäse-Crostini mit Pilzragout: knuspriges Baguette, cremig-milder Ziegenkäse, aromatische Pilze und ein Hauch Honig. Ein kleines, feines Gericht mit großer Wirkung – schnell zubereitet und perfekt zum Teilen. Die erdigen Pilzaromen und die sanfte Würze des Ziegenkäses sorgen für wohligen Genuss, während Colombelle mit seiner lebendigen Säure und fruchtigen Frische einen belebenden Kontrapunkt setzt. Das Ergebnis: ein harmonisches Zusammenspiel – perfekt für gesellige Momente und einen genussvollen Start ins neue Jahr.
Rezept (für 4 Personen):
- 1 Baguette
- 2–3 EL Olivenöl
- 4 kleine Ziegenkäsetaler oder eine Ziegenkäserolle
- 2 TL Honig
- 300 g gemischte Pilze (z. B. Champignons, Kräuterseitlinge, Steinpilze oder Pfifferlinge)
- 1 kleine Schalotte, 1 kleine Knoblauchzehe
- 1 EL Butter & 1 EL Olivenöl
- 1 Schuss Weißwein (Colombelle)
- 1 TL Thymianblättchen
- grobes Meersalz, schwarzer Pfeffer
- ein Spritzer Zitronensaft
Das Baguette in etwa 3–4 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben auf ein Backblech legen und mit dem Olivenöl beträufeln. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) ca. 5–7 Minuten goldbraun rösten.
Die Ziegenkäsetaler auf die gerösteten Baguettescheiben legen, mit dem Honig beträufeln, pfeffern und nochmals 3–5 Minuten im Ofen backen, bis der Käse leicht schmilzt und goldene Ränder bekommt.
Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Schalotte und Knoblauch fein hacken.
In einer Pfanne Butter und Olivenöl erhitzen. Schalotte glasig dünsten, Knoblauch kurz mit anschwitzen. Die Pilze hinzufügen und bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten, bis sie leicht gebräunt sind und die Flüssigkeit verdampft ist. Mit einem Schuss Colombelle ablöschen und kurz einkochen lassen. Thymianblättchen zugeben, mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
Das warme Pilzragout auf die Ziegenkäse-Crostini geben und genießen. Bon appétit!