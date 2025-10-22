Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038336

Textbüro Dr. Nicole Plümer Richard Wagner Str. 34a 65193 Wiesbaden, Deutschland http://textbuero-pluemer.de/
Ansprechpartner:in Frau Nicole Plümer +49 611 9856219
Logo der Firma Textbüro Dr. Nicole Plümer

Festtagswein mit Klasse: Château de Sabazan aus Saint-Mont jetzt in der Business Class von Air France

Air France serviert den Grand Vin du Château de Sabazan aus Saint-Mont – ein eleganter Rotwein mit einzigartigem Terroir und perfektem Genuss für die Festtage

(lifePR) (Saint-Mont, Frankreich, )
Besondere Anlässe wie die bevorstehenden Festtage verlangen nach einem besonderen Wein. Der Grand Vin du Château de Sabazan ist ein solcher Wein. Das hat nun auch die französische Fluggesellschaft Air France festgestellt, die ihren Gästen in der Business Class auf Langestreckenflügen ab sofort diesen außergewöhnlichen Rotwein der vielfach ausgezeichneten Genossenschaft Plaimont aus Saint Mont serviert.  

Rund um das mittelalterliche Dörfchen Sabazan mit dem wuchtigen Schloss und der romanischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert liegen die Weinberge von Château Sabazan. Von den insgesamt 17 Hektar sind lediglich 9 Hektar für die Herstellung des Grand Vin du Château de Sabazan reserviert. Hauptrebsorte für diese außergewöhnliche Cuvée ist der Lokalmatador Tannat, ergänzt um Cabernet Sauvignon (15 %), Pinenc (10 %) und Cabernet Franc (5 %). Für diesen „großen“ Wein werden die Trauben von Hand gelesen. Danach wird jede Rebsorte getrennt vinifiziert und anschließend bis zu 14 Monate im Barrique ausgebaut, was für samtige Tannine sorgt. Durch die minu­tiöse Kombination dieser vier Rebsorten erhält die stets gut ausbalancierte Cuvée von Château de Sabazan – je nach Jahrgang – mal mehr Kraft, mal mehr Eleganz, mal mehr Frische.

Sables fauves - das besondere Terroir von Sabazan

Die Reben wachsen auf einem Plateau mit gelbbraunen, kompakten und kargen Sandböden, den sogenannten Sables fauves. Bei diesen gelbbraunen Sandböden handelt es sich um eine geologische Schicht des Aquitanischen Beckens, die dort im mittleren Miozän abgelagert wurde. Hier vermag der Tannat seine ganze Rasse und Eleganz auszuspielen. Voraussetzung sind allerdings tiefe Wurzeln, um einen Überschuss und/oder Wassermangel zu vermeiden. Nur ältere Reben (15 bis 20 Jahre alt) können ihr Potenzial im Château de Sabazan zum Ausdruck bringen. 

Der perfekte Begleiter zum Festessen

Mit seinen intensiven Aromen von roten und schwarzen Früchten, feinen Gewürzen, Tabak und dezenten Holznoten schmeichelt Château de Sabazan dem Gaumen. Die Tannine sind angenehm weich und gut eingebunden. Der charaktervolle und gut ausbalancierte Wein passt sehr gut zu dunklem Fleisch (Rind, Wild, Lamm), zu einer rosa gebratenen Entenbrust oder Schmorgerichten mit dunkler Sauce. Auch zum Klassiker der Weihnachtsküche – einem Gänsebraten mit Rotkohl passt er hervorragend – und macht so das Festessen zu einem besonderen Genussmoment.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.