Festtagswein mit Klasse: Château de Sabazan aus Saint-Mont jetzt in der Business Class von Air France
Air France serviert den Grand Vin du Château de Sabazan aus Saint-Mont – ein eleganter Rotwein mit einzigartigem Terroir und perfektem Genuss für die Festtage
Rund um das mittelalterliche Dörfchen Sabazan mit dem wuchtigen Schloss und der romanischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert liegen die Weinberge von Château Sabazan. Von den insgesamt 17 Hektar sind lediglich 9 Hektar für die Herstellung des Grand Vin du Château de Sabazan reserviert. Hauptrebsorte für diese außergewöhnliche Cuvée ist der Lokalmatador Tannat, ergänzt um Cabernet Sauvignon (15 %), Pinenc (10 %) und Cabernet Franc (5 %). Für diesen „großen“ Wein werden die Trauben von Hand gelesen. Danach wird jede Rebsorte getrennt vinifiziert und anschließend bis zu 14 Monate im Barrique ausgebaut, was für samtige Tannine sorgt. Durch die minutiöse Kombination dieser vier Rebsorten erhält die stets gut ausbalancierte Cuvée von Château de Sabazan – je nach Jahrgang – mal mehr Kraft, mal mehr Eleganz, mal mehr Frische.
Sables fauves - das besondere Terroir von Sabazan
Die Reben wachsen auf einem Plateau mit gelbbraunen, kompakten und kargen Sandböden, den sogenannten Sables fauves. Bei diesen gelbbraunen Sandböden handelt es sich um eine geologische Schicht des Aquitanischen Beckens, die dort im mittleren Miozän abgelagert wurde. Hier vermag der Tannat seine ganze Rasse und Eleganz auszuspielen. Voraussetzung sind allerdings tiefe Wurzeln, um einen Überschuss und/oder Wassermangel zu vermeiden. Nur ältere Reben (15 bis 20 Jahre alt) können ihr Potenzial im Château de Sabazan zum Ausdruck bringen.
Der perfekte Begleiter zum Festessen
Mit seinen intensiven Aromen von roten und schwarzen Früchten, feinen Gewürzen, Tabak und dezenten Holznoten schmeichelt Château de Sabazan dem Gaumen. Die Tannine sind angenehm weich und gut eingebunden. Der charaktervolle und gut ausbalancierte Wein passt sehr gut zu dunklem Fleisch (Rind, Wild, Lamm), zu einer rosa gebratenen Entenbrust oder Schmorgerichten mit dunkler Sauce. Auch zum Klassiker der Weihnachtsküche – einem Gänsebraten mit Rotkohl passt er hervorragend – und macht so das Festessen zu einem besonderen Genussmoment.