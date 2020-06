Pressemitteilung BoxID: 802376 (tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG)

tegut... gibt Mehrwertsteuersenkung an Kunden weiter

Rabattregelung für Transparenz und Fairness wird geprüft

Der Fuldaer Lebensmittelhändler und Bio-Pionier tegut… gute Lebensmittel gibt die aktuell geplante Mehrwertsteuersenkung aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung vollständig an seine Kunden weiter.



Als besonders fair und transparent sieht tegut… die Regelung an, den Kunden den Vorteil als Rabatt zugutekommen zu lassen. Derzeit wird die technische Möglichkeit geprüft, einen solchen Rabatt am Ende des Einkaufs über die gekauften Produkte hinweg zu gewähren und als Rabatt abziehen zu können. Der Weg über die Senkung der Sortimentspreise hätte den Nachteil, dass alle Papier-Preisetiketten neu ausgedruckt und an den Regalen in allen Märkten zu Beginn und am Ende der Mehrwertsteuersenkung ausgetauscht werden müssten. „Vor dem Hintergrund unserer Unternehmensphilosophie ist dieser Weg derzeit für uns keine nachhaltige Alternative.“ so die Pressesprecherin Anne Biendara.



Insgesamt erfordert die Umsetzung der neuen Mehrwertsteuersätze in der Kürze der Zeit hohe Anstrengungen. Darauf liegt aktuell der Fokus und parallel wird mit Hochdruck daran gearbeitet, auch die Rabattlösung zeitnah zum Start Anfang Juli umzusetzen.

tegut... bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke "Jeden Tag", die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut... Mehrwertmarke mit dem tegut... Reinheitsversprechen, tegut... vom Feinsten und tegut... Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und Bio-Verbandsware wie z.B. von Bioland, Naturland und Demeter.



Vollsortimenter mit Fokus auf Bio

1982 hat tegut... erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3800 Bio-Produkten 28,0 % seines Umsatzes. tegut... betreibt drei unterschiedliche Konzepte: Derzeit 130 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 qm bis 2500 qm Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 117 inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche und rund 7500 angebotenen Artikeln) sowie 28 "tegut... Lädchen" (ab 120 qm auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4200 Produkten zur Nahversorgung).



Teil der Migros Zürich

Seit 2013 ist tegut... ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2019 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1,069 Mrd. Euro (Vorjahr 1,035 Mrd. Euro). Die Flächenproduktivität wurde 2019 um 2,4 % gesteigert (2018: 1,9 %). Insgesamt sind rund 7200 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen unter



