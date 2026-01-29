Wärmende Kräuter- und Gewürztees: Ingwer, Tulsi & Co. für kalte Wintertage
Wenn draußen Frost und Wind den Alltag bestimmen, wärmen Kräuter- und Gewürztees von innen. Ingwer, Tulsi und anregende Mischungen wie Ingwer-Kurkuma oder Indian Chai können für Energie, Wohlbefinden und kleine Auszeiten im Winter sorgen.
Ingwer – die Arzneipflanze des Jahres
Besonders beliebt als wärmende Zutat ist Ingwer. Die Wurzel mit ihrer charakteristischen Schärfe sorgt für ein wohliges Wärmegefühl und kann Kreislauf und Stoffwechsel anregen. Kein Wunder, dass Ingwer kürzlich zur Arzneipflanze des Jahres gekürt wurde. Ob pur als Tee genossen oder in Kombination mit Kräutern und Gewürzen – Ingwer ist DER Klassiker für den Winter.
Tulsi – ayurvedische Heilpflanze
Ebenfalls im Trend: Tulsi, das sogenannte heilige Basilikum. In der ayurvedischen Medizin gilt es als kraftvolles Adaptogen, das Körper und Geist ins Gleichgewicht bringt. Tulsi-Tee kann eine anregende Wirkung entfalten und die Abwehrkräfte stärken. In der fein abgestimmten Bio-Kräutermischung „Tulsi Spirit“ verbindet sich sein leicht pfeffrig-würziges Aroma mit Anisysop, Apfelminze, Drachenkopfmelisse, Zitronenverbene und weiteren Zutaten zu einer harmonischen Komposition mit feinen Zitrusnoten. Der ideale Wintertee für alle, die nach neuen aufregenden Geschmackserlebnissen suchen.
Kreative Teemischungen für extra Wärme
Wer es besonders intensiv mag, greift zu Mischungen wie Ingwer-Kurkuma. Die Kombination aus scharfem Ingwer und erdig-warmem Kurkuma entfaltet ein wohliges Aroma, das nicht nur wärmt, sondern auch frische Energie schenkt. Wer noch mehr Geschmacksvielfalt sucht, ist bei würzigen Chai-Tees genau richtig. Ob auf Schwarzteebasis, mit Rooibos oder einfach als pure Gewürzmischung im Mogli Chai® – die einzigartige Kombination aus kräftigen Wintergewürzen wie Zimt, Kardamom und Nelken sorgt für herrlich kuschelige Teemomente.
Wohlfühlmomente mit Tee
Ein heißer Kräutertee ist mehr als nur ein Getränk. Gerade an frostigen Tagen schenkt er kleine Pausen des Wohlbefindens: die Hände um die Tasse legen, den Duft einatmen, einen Moment innehalten. Solche Rituale helfen, den Alltag bewusst zu entschleunigen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Beim deutschen Teefachhändler TeeGschwendner sind zahlreiche köstliche Kräuter- und Gewürztees wie Ingwertee, Tulsi Spirit, Orkanböe® oder Zum Glücklichsein® online unter teegschwendner.de und im Fachgeschäft vor Ort erhältlich und schenken wunderbare Wohlfühlmomente.
Wärmende Kräuter- und Gewürztees sind die perfekte Antwort auf kalte Wintertage. Ob Ingwer, Tulsi oder Ingwer-Kurkuma – sie wärmen von innen, regen an und verwandeln jede Tasse Tee in eine kleine Me-Time-Oase.