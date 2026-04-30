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TeeGschwendner GmbH Heidestr. 26 53340 Meckenheim, Deutschland http://www.teegschwendner.de
Ansprechpartner:in Frau Nathalie Schuster +49 2225 9214113
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Tee statt Blumen zum Muttertag - Besondere Aktion bei TeeGschwendner lädt zum Genießen und Schenken ein

Zum Muttertag 2026 setzt der Teefachhändler TeeGschwendner auf genussvolle Alternativen zum klassischen Blumenstrauß. Unter dem Motto „Tee statt Blumen“ laden die Fachgeschäfte bundesweit vom 02. bis 09. Mai zu einer kostenlosen Probieraktion ein.

(lifePR) (Meckenheim, )
Zum diesjährigen Muttertag setzt der Teefachhändler TeeGschwendner auf genussvolle und stilvolle Alternativen zum klassischen Blumenstrauß. Unter dem Motto „Tee statt Blumen zum Muttertag“ laden die Fachgeschäfte bundesweit vom 02. bis 09. Mai zu einer besonderen Muttertagsaktion ein.

Besucherinnen und Besucher haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, kostenlos blumige Teesorten zu probieren und sich von der Vielfalt aromatischer Kompositionen inspirieren zu lassen. Von zarten Rosenblüten über duftenden Jasmin bis hin zu fruchtig-floralen Mischungen – die ausgewählten Tees bieten ein sinnliches Geschmackserlebnis und sind eine originelle Geschenkidee für den Muttertag am 10. Mai.

Als zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten Kundinnen und Kunden vor Ort einen 5-Euro-Gutschein beim Einkauf ab 25 Euro – solange der Vorrat reicht. Damit wird das Finden eines passenden Geschenks noch attraktiver.

Neben den Probieraktionen präsentieren die Fachgeschäfte eine kuratierte Auswahl an edlen Tee-Präsenten und liebevoll zusammengestellten Geschenkideen. Hochwertige lose Tees und geschmackvolle Tee-Geschenksets machen es leicht, ein persönliches und zugleich besonderes Muttertagsgeschenk zu finden, das Entspannung und Genuss verspricht.

„Mit unserer Aktion möchten wir zeigen, dass Tee eine ebenso schöne und nachhaltige Alternative zu Blumen sein kann – persönlich, genussvoll und mit viel Liebe ausgewählt“, so das Unternehmen.

TeeGschwendner lädt alle Interessierten ein, die Aktion in den Fachgeschäften zu entdecken, neue Lieblingssorten kennenzulernen und inspirierende Geschenkideen für den Muttertag zu finden. Alle Teesorten und eine Auswahl an liebevoll gestalteten Tee-Präsenten ist außerdem im Onlineshop unter teegschwendner.de zu finden.

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Im TeeGschwendner-Onlineshop findest du edle Premiumtees und stilvolle Präsente.

TeeGschwendner GmbH

Seit der Unternehmensgründung 1978 steht TeeGschwendner für besten Teegenuss. Qualität, Sicherheit und Genuss stehen an erster Stelle und machen bis heute den Kern des deutschen Marktführers im Teefacheinzelhandel aus. In bundesweit 114 Fachgeschäften erhalten Teefans losen Tee von absoluter Spitzenqualität. Ob Schwarz, Grün, Oolong, Rooibos, Früchte- oder Kräutertee - bei über 350 verschiedenen Teesorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch in Österreich und Luxemburg sowie in Kuwait kommen Teeenthusiasten in den TeeGschwendner Fachgeschäften voll auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot seit über 25 Jahren durch einen Tee-Onlineshop. Unter teegschwendner.de sind alle Sorten sowie praktisches und stilvolles Zubehör für die perfekte Teetafel erhältlich.

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