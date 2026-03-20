Sanfter Genuss am Abend – Entkoffeinierte und koffeinfreie Tees als perfekte Begleiter zur Sommerzeit

Klassische Tees – entkoffeiniert für den Abendgenuss
Auch Liebhaber klassischer Tees wie Darjeeling oder Earl Grey müssen abends nicht auf ihren gewohnten Geschmack verzichten. Wie der deutsche Teefachhändler TeeGschwendner berichtet, ermöglichen es spezielle Verfahren, „echte Tees“ – also Tees aus der Teepflanze Camellia sinensis – schonend zu entkoffeinieren, ohne dass diese dabei ihr charakteristisches Aroma verlieren.
Zu den besonders beliebten Sorten zählen:
- Ceylon Decaf – vollmundig und ausgewogen, ideal für den entspannten Tagesausklang
- Late Night Earl Grey – die feine Bergamotte-Note macht diesen Tee zu einem eleganten Abendbegleiter
- Darjeeling Premium entkoffeiniert – blumig-mild und leicht, perfekt für ruhige Stunden
Von Natur aus koffeinfrei – vielfältige Alternativen
Neben entkoffeinierten Tees erfreuen sich auch von Natur aus koffeinfreie Sorten wachsender Beliebtheit. Sie bieten eine große geschmackliche Vielfalt und sind besonders bekömmlich.
Zu den Favoriten für den Abend zählen laut TeeGschwendner:
- Rooibos Tee – mild, leicht süßlich und reich an Mineralstoffen
- Honeybush Tee – weich und aromatisch mit natürlicher Honignote
- Bio-Kräutertees wie Einer für Alle®, Anis-Kümmel-Fenchel, Abendbrotkräutertee oder auch Hans Hanf®, eine wohlschmeckende entspannender Bio-Kräutermischung mit Hanfblättern und weißer Melisse.
Bewusster Genuss zur Sommerzeit
Die Umstellung auf die Sommerzeit bringt nicht nur längere Tage, sondern oft auch veränderte Schlafgewohnheiten mit sich. Der bewusste Verzicht auf Koffein am Abend kann helfen, leichter zur Ruhe zu kommen und die neue Tagesstruktur besser zu verarbeiten.
Entkoffeinierte und koffeinfreie Tees bieten hier die ideale Lösung: Sie verbinden Genuss, Vielfalt und Wohlbefinden – und machen den Abend zu einem Moment der Entschleunigung.