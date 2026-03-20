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Sanfter Genuss am Abend – Entkoffeinierte und koffeinfreie Tees als perfekte Begleiter zur Sommerzeit

Mit der bevorstehenden Zeitumstellung rückt für viele Menschen das Thema gesunder Schlaf wieder besonders in den Fokus. Wer abends auf koffeinfreie Getränke wie Decaf Tees setzt, kann den natürlichen Schlafrhythmus unterstützen.

(lifePR) (Meckenheim, )
Mit der bevorstehenden Umstellung auf die Sommerzeit rückt für viele Menschen ein Thema verstärkt in den Fokus: gesunder Schlaf trotz längerer, heller Abende. Ein bewusster Umgang mit koffeinhaltigen Getränken kann dabei helfen, den natürlichen Schlafrhythmus zu unterstützen. Der Teefachhandel bietet eine breite Auswahl an entkoffeinierten sowie von Natur aus koffeinfreien Teesorten, die genussvolle Teestunden auch am Abend ermöglichen, ganz ohne Sorge um einen erholsamen Schlaf.

Klassische Tees – entkoffeiniert für den Abendgenuss

Auch Liebhaber klassischer Tees wie Darjeeling oder Earl Grey müssen abends nicht auf ihren gewohnten Geschmack verzichten. Wie der deutsche Teefachhändler TeeGschwendner berichtet, ermöglichen es spezielle Verfahren, „echte Tees“ – also Tees aus der Teepflanze Camellia sinensis – schonend zu entkoffeinieren, ohne dass diese dabei ihr charakteristisches Aroma verlieren.

Zu den besonders beliebten Sorten zählen:
Diese entkoffeinierten Klassiker verbinden traditionellen Teegenuss mit der Möglichkeit, den Abend bewusst koffeinfrei zu gestalten.

Von Natur aus koffeinfrei – vielfältige Alternativen

Neben entkoffeinierten Tees erfreuen sich auch von Natur aus koffeinfreie Sorten wachsender Beliebtheit. Sie bieten eine große geschmackliche Vielfalt und sind besonders bekömmlich.

Zu den Favoriten für den Abend zählen laut TeeGschwendner:
Auch Früchtetees wie Das gute Früchtepfund,  Honeybush-Mischungen wie  Frühlingserwachen® Schoko-Creme mit echtem Kakao oder Rooibostees wie Grüner Rooibos Limone-Ingwer und Rooibos Oranje® enthalten von Natur aus kein Koffein und eignen sich perfekt für entspannte Teestunden am späten Nachmittag oder Abend. Diese und viele weitere koffeinfrei Teesorten sind online unter teegschwendner.de und im Fachgeschäft vor Ort erhältlich.

Bewusster Genuss zur Sommerzeit

Die Umstellung auf die Sommerzeit bringt nicht nur längere Tage, sondern oft auch veränderte Schlafgewohnheiten mit sich. Der bewusste Verzicht auf Koffein am Abend kann helfen, leichter zur Ruhe zu kommen und die neue Tagesstruktur besser zu verarbeiten.

Entkoffeinierte und koffeinfreie Tees bieten hier die ideale Lösung: Sie verbinden Genuss, Vielfalt und Wohlbefinden – und machen den Abend zu einem Moment der Entschleunigung.

TeeGschwendner GmbH

Seit der Unternehmensgründung 1978 steht TeeGschwendner für besten Teegenuss. Qualität, Sicherheit und Genuss stehen an erster Stelle und machen bis heute den Kern des deutschen Marktführers im Teefacheinzelhandel aus. In bundesweit 114 Fachgeschäften erhalten Teefans losen Tee von absoluter Spitzenqualität. Ob Schwarz, Grün, Oolong, Rooibos, Früchte- oder Kräutertee - bei über 350 verschiedenen Teesorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch in Österreich und Luxemburg sowie in Kuwait kommen Teeenthusiasten in den TeeGschwendner Fachgeschäften voll auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot seit über 25 Jahren durch einen Tee-Onlineshop. Unter teegschwendner.de sind alle Sorten sowie praktisches und stilvolles Zubehör für die perfekte Teetafel erhältlich.

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