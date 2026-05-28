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Neuer Premium-Grüntee mit außergewöhnlich hohem Catechingehalt: TeeGschwendner präsentiert „Japan Benifuuki Catechin Bio“

TeeGschwendner bringt mit „Japan Benifuuki Catechin Bio“ einen Premium-Grüntee mit besonders hohem Catechingehalt auf den Markt. Catechine stehen im Fokus der Forschung zu antioxidativen Eigenschaften und zahlreichen weiteren positiven Effekten.

(lifePR) (Meckenheim, )
Mit dem neuen Bio-Grüntee Japan Benifuuki Catechin Bio erweitert der Teehändler TeeGschwendner sein Sortiment um einen japanischen Grüntee, der Genuss und hochwertige Inhaltsstoffe verbindet. Der Tee stammt aus erster Pflückung und wird ausschließlich aus dem japanischen Cultivar „Benifuuki“ hergestellt – einer Strauchsorte, die für ihren besonders hohen Gehalt an Catechinen bekannt ist.

Mit einem Gesamt-Catechingehalt von 17.600 mg pro 100 Gramm zählt der neue Grüntee zu den catechinreichsten Spezialitäten im Sortiment. Catechine gehören zur Gruppe der Polyphenole und sind natürliche Inhaltsstoffe der Teepflanze. Besonders das Catechin Epigallocatechingallat (EGCG) steht seit Jahren im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen zu antioxidativen Eigenschaften und ernährungsphysiologischen Effekten.

„Mit unserem neuen Benifuuki-Tee sprechen wir anspruchsvolle Teegenießer ebenso an wie Verbraucher, die sich intensiv mit hochwertigen Inhaltsstoffen auseinandersetzen“, erklärt das Unternehmen. „Der Tee überzeugt durch seine charakteristisch intensive, leicht herbe Aromatik und seine außergewöhnliche Qualität.“

Catechine in japanischem Grüntee: Schonende Verarbeitung bewahrt wertvolle Inhaltsstoffe

Die Besonderheit des Tees liegt nicht nur im Cultivar, sondern auch in seiner Verarbeitung. Tees aus der Pflanze Camellia sinensis enthalten von Natur aus Polyphenole und Catechine. Wie viele Catechine im fertigen Tee enthalten sind, hängt entscheidend von der Verarbeitung der Teeblätter ab.

Bei japanischem Grüntee werden die frischen Blätter direkt nach der Ernte gedämpft und getrocknet. Dadurch wird die Oxidation gestoppt und die Catechine bleiben weitgehend erhalten. Deshalb sind in Grüntee deutlich mehr Catechine nachweisbar als in schwarzem Tee.

Schwarzer Tee wird dagegen nach der Ernte gerollt. Dabei brechen die Zellwände auf und eine Oxidation setzt ein. Die Catechine wandeln sich dabei in Theaflavine und Thearubigene um – Stoffe, die für die dunkle Farbe und den typischen Geschmack schwarzen Tees verantwortlich sind.

Beim Japan Benifuuki Catechin werden die erntefrischen Blätter besonders intensiv überheiß gedämpft („irimushi“). Dieses traditionelle Verfahren trägt dazu bei, die wertvollen Catechine bestmöglich zu bewahren. Auch Anbau und Ernte spielen eine entscheidende Rolle: Viel Sonnenlicht, junge Triebe sowie die Auswahl des speziellen Benifuuki-Cultivars fördern die hohe Konzentration wertvoller Pflanzenstoffe. Der Tee stammt aus kontrolliert biologischem Anbau in Japan.

Wissenschaftliches Interesse an Catechinen wächst weiter

Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen beschäftigen sich seit Jahren mit den Eigenschaften von Grüntee-Catechinen und insbesondere EGCG. Im Mittelpunkt stehen unter anderem antioxidative Eigenschaften sowie mögliche Zusammenhänge mit Stoffwechsel- und Zellschutzprozessen. Internationale Forschungsarbeiten und Fachpublikationen unterstreichen das anhaltend hohe wissenschaftliche Interesse an grünem Tee als Bestandteil einer bewussten Ernährung.

Besonderes wissenschaftliches Interesse gilt zudem der Grüntee-Varietät Benifuuki. Sie enthält neben EGCG sogenannte methylierte Catechine, die derzeit insbesondere im Zusammenhang mit allergischen Reaktionen und Immunprozessen untersucht werden. In gemeinsamen Versuchsreihen mit der Universität Bonn analysierte TeeGschwendner sowohl die Teeblätter als auch den fertigen Aufguss verschiedener Grüntees. Dabei zeigte sich, dass der Catechingehalt im Aufguss maßgeblich von Wassertemperatur und Ziehzeit beeinflusst wird.

Intensiver Geschmack für erfahrene Grüntee-Liebhaber

Sensorisch präsentiert sich der neue Benifuuki-Grüntee von TeeGschwendner intensiv, aromatisch und angenehm herb. Die hohe Catechinkonzentration sorgt für einen markanten Charakter, der besonders erfahrene Grüntee-Trinker anspricht. Für die Zubereitung empfiehlt der Händler 80 °C heißes Wasser und eine Ziehzeit von zwei Minuten.

Der Japan Benifuuki Catechin Bio Grüntee ist ab sofort ab 23,90 € pro 100g online unter www.teegschwendner.de sowie in den bundesweit 112 Fachgeschäften erhältlich.

Weitere Informationen zur Wirkung von Japanischem Grüntee finden Sie unter https://unternehmen.focus.de/welche-wirkung-hat-japanischer-gruentee.html

Weitere Informationen zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Catechinen im Grüntee sowie zur Versuchsreihe mit der Universität Bonn finden Sie unter https://www.teegschwendner.de/UEber-uns/UEber-Tee/Catechine/

Interessante wissenschaftliche Studien zu Grünem Tee sind auf der Webseite des Deutschen Tee- und Kräutertee Verbands verlinkt unter https://teeverband.de/publikationen/sonstige-inhaltsstoffe/

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Im TeeGschwendner-Onlineshop findest du neben Japantee weitere köstliche Tees.

TeeGschwendner GmbH

Seit der Unternehmensgründung 1978 steht TeeGschwendner für besten Teegenuss. Qualität, Sicherheit und Genuss stehen an erster Stelle und machen bis heute den Kern des deutschen Marktführers im Teefacheinzelhandel aus. In bundesweit 114 Fachgeschäften erhalten Teefans losen Tee von absoluter Spitzenqualität. Ob Schwarz, Grün, Oolong, Rooibos, Früchte- oder Kräutertee - bei über 350 verschiedenen Teesorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch in Österreich und Luxemburg sowie in Kuwait kommen Teeenthusiasten in den TeeGschwendner Fachgeschäften voll auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot seit über 25 Jahren durch einen Tee-Onlineshop. Unter teegschwendner.de sind alle Sorten sowie praktisches und stilvolles Zubehör für die perfekte Teetafel erhältlich.

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