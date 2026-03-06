Kontakt
Hôjicha – Der neue Tee-Trend aus Japan erobert den deutschen Markt

Hôjicha erobert Deutschland: Der geröstete Grüntee aus Japan begeistert mit mildem, nussigem Aroma und feinen Noten von Kakao und Kaffee. Ob klassisch aufgegossen oder als cremiger Latte – TeeGschwendner bietet zwei köstliche Bio-Hôjicha Varianten.

Mild, aromatisch und überraschend anders: Hôjicha ist der neue Tee-Trend aus Japan, der weltweit immer mehr Genießer begeistert. Wie beim beliebten Matcha wird der Tee zu feinem Teepulver gemahlen. Anders als klassischer Matcha wird Hôjicha aber aus geröstetem Grüntee hergestellt. Durch das schonende Röstverfahren erhält er seine charakteristische rötlich-braune Farbe sowie sein angenehm nussiges Aroma mit feinen Noten von Kaffee und Kakao.

Ursprünglich in Japan entstanden, gilt Hôjicha dort seit Jahrzehnten als beliebter Alltagstee. Nun entdecken auch Teetrinker hierzulande immer mehr die milde Alternative zu Matcha & Co. Vor allem die Neuinterpretation des japanischen Klassikers als gemahlenes Teepulver macht Hôjicha populär. Ursprünglich wurden für die Produktion von Hôjicha nämlich überwiegend Stängel verwendet. Mittlerweile wird aber verstärkt reiner Blatttee produziert, der sich im Gegensatz zu Stängeln auch zu Pulver zermahlen lässt. Als Teepulver eignet sich Hôjicha ideal als Zutat in Süßspeisen und für Latte-Kreationen.

Hôjicha for Latte Bio – Trendgetränk ganz einfach selbst gemacht

Mit Hôjicha for Latte Bio bringt der deutsche Teefachhändler TeeGschwendner den japanischen Rösttee-Trend direkt nach Hause. Der hochwertige Bio-Premix ermöglicht die unkomplizierte Zubereitung eines cremigen Hôjicha Latte – ganz nach eigenem Geschmack und ohne spezielle Ausrüstung oder Teewissen.

Ob warm oder kalt, mit klassischer Milch oder pflanzlichen Alternativen: Der angenehm intensive, vollmundige Geschmack mit süßlichen Röstnoten von Nüssen, Kakao und Kaffee kommt in jeder Variante des Hôjicha Latte perfekt zur Geltung. Auch kreative Verfeinerungen mit Zimt oder Kurkuma sind möglich.

Rezept Hôjicha-Latte (für 1 Glas):
  • 200 ml Milch (1,5 % Fettgehalt) nach Belieben erwärmen und in ein großes Servierglas geben
  • 2 gestrichene Teelöffel (ca. 10 g) Hôjicha for Latte hinzugeben
  • Gut umrühren, z.B. mithilfe eines Hand-Milchaufschäumers
  • Sofort servieren und genießen
Dieses Rezept und weitere köstliche Rezepte mit Tee finden sich online unter teerezepte.com

Japan Hôjicha Mild Roast Bio – Puristischer Teegenuss

Für alle, die Hôjicha klassisch genießen möchten, bietet TeeGschwendner mit Japan Hôjicha Mild Roast Bio eine klassische Variante des gerösteten Grüntees als loser Blatttee. Die milde Röstung sorgt für ein besonders ausgewogenes, weiches Aroma und unterstreicht die typischen nussigen Nuancen dieses besonderen japanischen Grüntees.

Ob pur aufgegossen oder als moderne Latte-Interpretation – Hôjicha steht für geschmackvolle Abwechslung in der Teetasse und verbindet japanische Teekultur mit zeitgemäßem Genuss.

Der Premix Hôjicha for Latte Bio ist für 21,90 €/200g und der lose Blatttee Japan Hôjicha Mild Roast Bio ist für 12,90 €/100g bei TeeGschwendner online unter teegschwendner.de und im Fachgeschäft vor Ort erhältlich.

Seit der Unternehmensgründung 1978 steht TeeGschwendner für besten Teegenuss. Qualität, Sicherheit und Genuss stehen an erster Stelle und machen bis heute den Kern des deutschen Marktführers im Teefacheinzelhandel aus. In bundesweit 114 Fachgeschäften erhalten Teefans losen Tee von absoluter Spitzenqualität. Ob Schwarz, Grün, Oolong, Rooibos, Früchte- oder Kräutertee - bei über 350 verschiedenen Teesorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch in Österreich und Luxemburg sowie in Kuwait kommen Teeenthusiasten in den TeeGschwendner Fachgeschäften voll auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot seit über 25 Jahren durch einen Tee-Onlineshop. Unter teegschwendner.de sind alle Sorten sowie praktisches und stilvolles Zubehör für die perfekte Teetafel erhältlich.

