Hôjicha – Der neue Tee-Trend aus Japan erobert den deutschen Markt

Ursprünglich in Japan entstanden, gilt Hôjicha dort seit Jahrzehnten als beliebter Alltagstee. Nun entdecken auch Teetrinker hierzulande immer mehr die milde Alternative zu Matcha & Co. Vor allem die Neuinterpretation des japanischen Klassikers als gemahlenes Teepulver macht Hôjicha populär. Ursprünglich wurden für die Produktion von Hôjicha nämlich überwiegend Stängel verwendet. Mittlerweile wird aber verstärkt reiner Blatttee produziert, der sich im Gegensatz zu Stängeln auch zu Pulver zermahlen lässt. Als Teepulver eignet sich Hôjicha ideal als Zutat in Süßspeisen und für Latte-Kreationen.
Hôjicha for Latte Bio – Trendgetränk ganz einfach selbst gemacht
Mit Hôjicha for Latte Bio bringt der deutsche Teefachhändler TeeGschwendner den japanischen Rösttee-Trend direkt nach Hause. Der hochwertige Bio-Premix ermöglicht die unkomplizierte Zubereitung eines cremigen Hôjicha Latte – ganz nach eigenem Geschmack und ohne spezielle Ausrüstung oder Teewissen.
Ob warm oder kalt, mit klassischer Milch oder pflanzlichen Alternativen: Der angenehm intensive, vollmundige Geschmack mit süßlichen Röstnoten von Nüssen, Kakao und Kaffee kommt in jeder Variante des Hôjicha Latte perfekt zur Geltung. Auch kreative Verfeinerungen mit Zimt oder Kurkuma sind möglich.
Rezept Hôjicha-Latte (für 1 Glas):
- 200 ml Milch (1,5 % Fettgehalt) nach Belieben erwärmen und in ein großes Servierglas geben
- 2 gestrichene Teelöffel (ca. 10 g) Hôjicha for Latte hinzugeben
- Gut umrühren, z.B. mithilfe eines Hand-Milchaufschäumers
- Sofort servieren und genießen
Japan Hôjicha Mild Roast Bio – Puristischer Teegenuss
Für alle, die Hôjicha klassisch genießen möchten, bietet TeeGschwendner mit Japan Hôjicha Mild Roast Bio eine klassische Variante des gerösteten Grüntees als loser Blatttee. Die milde Röstung sorgt für ein besonders ausgewogenes, weiches Aroma und unterstreicht die typischen nussigen Nuancen dieses besonderen japanischen Grüntees.
Ob pur aufgegossen oder als moderne Latte-Interpretation – Hôjicha steht für geschmackvolle Abwechslung in der Teetasse und verbindet japanische Teekultur mit zeitgemäßem Genuss.
Der Premix Hôjicha for Latte Bio ist für 21,90 €/200g und der lose Blatttee Japan Hôjicha Mild Roast Bio ist für 12,90 €/100g bei TeeGschwendner online unter teegschwendner.de und im Fachgeschäft vor Ort erhältlich.