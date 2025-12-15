Lernort Lübeck des Digital Learning Campus zieht ins Haerder-Center

Das ÜBERGANGSHAUS wird noch bis zum 19. Dezember 2025 geöffnet sein. Danach beginnen die Umbaumaßnahmen, um das Gebäude für die Innenstadtgymnasien nutzbar zu machen. Die engagierten Lehrenden vom Lernort Lübeck des Digital Learning Campus werden ihre Angebote voraussichtlich im Frühjahr 2026 im Haerder-Center wieder anbieten können.
„Wir sind sehr froh, dass der Lernort Lübeck im Herzen von Lübeck weiterlebt. Wir freuen uns über jede Besucherin und jeden Besucher!“, sagt der Vizepräsident für Studium und Digitalisierung der TH Lübeck, Prof. Jochen Abke.
Unter dem Motto „Lübeck lernt Zukunft“ stehen dann weiterhin Kurse für Besucher*innen jeden Alters und Bildungsstandes kosten- und barrierefrei zur Verfügung. Für 2026 sind unter anderem folgende Angebote geplant:
- Informationsveranstaltungen und Afterwork Talks zu digitalen Themen
- Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit
- Creative Space
- Digitales erleben – 360 Grad Kuppel mit spannenden Filmen, VR-Stationen
- Elternabend für Medienkompetenzen
- Ferienpassaktivitäten
- Girls Day, Digital Tag, Frau & Beruf
- Musik: Programmieren mit Sensoren
- Musik und KI
- Projekttage für Schulen
- Programm für Schüler, Berufstätige und Senioren
- Programmieren von Animationen
- Roboter Tage – Roboterhund, Bauroboter, Lego Roboter uvm.
- Skills Space (Lernangebote für Schüler*innen zu Themen wie digitale Gesundheitskompetenz, Pflegeberuf; Infoveranstaltungen für pflegende Angehörige zu u.a. Sturzprävention, Bewegung bei Hüftarthrose, Hilfsmittel bei Sehbehinderung)
- SmartCity Lab – baue ein Smarthome
- Übergangshacker (Programmieren für Kinder)
Beliebte Formate der Musikhochschule Lübeck wie das „Mensch-Maschine-Songwriting“ oder „Music for all“ werden zukünftig sogar doppelt vertreten sein. Zum einen im Haerder-Center, zum anderen in den neuen Räumlichkeiten der Musikhochschule in der ehemaligen Bundesbank. Der Start im ehemaligen Bundesbank Gebäude wird noch bekanntgegeben. Dort werden Angebote wie „Future Sonic Environments“, die „Empathiemaschine“ oder „Robot Music“ zu erleben sein.
Über den Digital Learning Campus Lernort Lübeck
Unter dem Motto „Lübeck lernt Zukunft“ haben sich sieben Partner*innen zum Digital Learning Campus Lernort Lübeck zusammengeschlossen: Technische Hochschule Lübeck, Universität zu Lübeck, Musikhochschule Lübeck, Offener Kanal Lübeck, UKSH Akademie, Emil-Possehl-Schule und TiBO aus Bad Oldesloe.
Das Ziel des Digital Learning Campus Lernort Lübeck ist es, moderne Lernorte und Angebote für wichtige Zukunftskompetenzen wie Künstliche Intelligenz, Medienkompetenz und neue Technologien in Lübeck und der Region aufzubauen. Dafür gibt es einen zentralen Lernort im Herzen der Stadt. Ergänzt wird dieser durch weitere Lernorte in Lübeck, zum Beispiel an den Hochschulen und der Emil-Possehl-Schule, sowie durch einen zentralen Standort der Verbundpartnerin TiBO in Bad Oldesloe (siehe: https://dlc.sh/lernregionen/5).
Mit diesen Bildungsorten wird ergänzend zu den digitalen Lernangeboten auf der DLC-Onlineplattform ein zweiter, physischer Zugang zu Lernangeboten des Digital Learning Campus in Lübeck geschaffen. Mehr als 30 assoziierte Partner*innen aus der Stadt, der Industrie und verschiedenen Verbänden unterstützen das Projekt Digital Learning Campus Lernort Lübeck.
Die Angebote des Digital Learning Campus Lernort Lübeck richten sich an Menschen aller Alters- und Bildungsschichten und sind grundsätzlich kostenfrei.
Weitere Informationen unter www.dlc.sh