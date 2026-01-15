Brückenbauerin: Prof. Karen Cabos startet in zweite Amtszeit als Vizepräsidentin für Forschung und Internationales
Die Vizepräsidentin für Forschung und Internationales Prof. Karen Cabos wurde am 14. Januar 2026 vom Senat der Technischen Hochschule (TH) Lübeck erneut gewählt. Ihre zweite Amtszeit führt die Professorin für Internationales Management weitere drei Jahre
Neue Kooperationen
In ihrer Amtszeit wurden viele neue Kooperationen geschlossen, unter anderem mit der finnischen Hochschule Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) und der georgischen Ilia State University. Große Erfolge erzielte Cabos mit umfangreichen Drittmittelprojekten, die sie gemeinsam mit Kolleg*innen aus verschiedensten Bereichen der Hochschule einwerben konnte.
Erfolgreich eingeworbene Drittmittelprojekte
Unter anderem soll das rund 3,2 Millionen Euro schwere Projekt KInternationalisierung von Studiengängen (KIS) in den nächsten vier Jahren die deutschsprachigen Studiengänge der TH Lübeck für internationale Studierende zugänglicher machen und ihnen als dringend gesuchte Fachkräfte den Karriereweg in Deutschland erleichtern.
Ziele in der zweiten Amtszeit
Die Ziele ihrer zweiten Amtszeit liegen vor allem darin, die Internationalität als Bestandteil der Hochschule zu festigen, sei es auf dem Campus, im Studium oder bei den Mitarbeitenden. Außerdem möchte sie die Forschungs- und Transferfähigkeit der TH Lübeck noch weiter stärken. Die Amtszeit tritt Cabos mit viel Vorfreude an: „Ich schätze die Zusammenarbeit im Präsidium und insbesondere quer durch die Hochschule sehr. Es ist für mich nicht nur ein Wohlfühlfaktor, sondern auch Erfolgsbestandteil unserer Arbeit an der TH Lübeck.“
Werdegang von Prof. Karen Cabos
Cabos war von 1994 bis 2003 als Volkswirtin für die Landeszentralbank in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein tätig. Seit 2003 ist sie Professorin für Internationales Management an der TH Lübeck. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt in der Analyse des internationalen Wettbewerbs mit den Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung. Als Mitglied des Aktionskreises Stabiles Geld begleitet sie die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland.