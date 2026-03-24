196 neue Talente beginnen ihre studentische Karriere an der TH Lübeck

Die neuen Studierenden starteten am 23. März 2026 im ersten Fachsemester an der Technischen Hochschule (TH) Lübeck. In den ersten Tagen an der Hochschule geht es in erster Linie darum, sich zu orientieren, neue Kontakte zu knüpfen und zu wissen, wo sich eigentlich welches Gebäude befindet. Eine Führung durch das historische Lübeck darf dabei natürlich auch nicht fehlen.



14 Erstsemester haben ihr Studium im Fachbereich (FB) Angewandte Naturwissenschaften aufgenommen, 99 im FB Bauwesen, 18 im FB Elektrotechnik und Informatik und 27 im FB Maschinenbau und Wirtschaft. Zusätzlich dazu beginnen auch 38 Studierende im Lübecker Orientierungssemester – quasi ein Probestudium, in dem sie Einblicke in die unterschiedlichen Studiengänge wie beispielsweise Biomedizintechnik, Informatik oder Maschinenbau erhalten, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben.



Begrüßt wurden die Studierenden unter anderem von der Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig. Sie ermutigte die Studierenden, sich in ihrer Hochschule einzubringen, Teil der Entscheidungsstrukturen – zum Beispiel in studentischen Gremien – zu werden und die Hochschule damit mitzugestalten. Sie rief dazu auf, sich zu vernetzen, neue Perspektiven zu akzeptieren oder vielleicht sogar anzunehmen. Die Hochschule ist nicht nur ein Ort, an dem Wissen vermittelt wird, sondern auch ein Ort, an dem Leben stattfindet.



Prof. Dr. Andreas Schäfer, Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik, überraschte dann alle mit seiner Rede. Denn statt auf Deutsch entschied er sich kurzerhand, sie auf Holländisch zu halten. Angelehnt war dieser kleine Spaß an die Rede des Absolventen Tobias Haeger, der auf der Graduierungsfeier am Samstag, dem 21. März 2026, zu Beginn sagte, dass er in seinen ersten Vorlesungen nur jedes dritte Wort verstand. Schäfer wollte einfach einmal allen zeigen, wie sich genau das anfühlt – denn einige Worte versteht man im Holländischen sehr gut. Für alle verständlicher waren seine Worte dann, als er ins Englische überging. Wenn die Verwirrung schon bei der Erstsemesterbegrüßung startet, kann es in den ersten Vorlesungen nur besser werden.





(lifePR) (