Zwischen Kirschblüten und Neonlichtern: The Spirit of Nippon
Neue Sonderausstellung des Technik Museum Sinsheim zeigt die Vielfalt japanischer Automobilkultur
Motorisierte Ikonen im ständigen Wandel
In der weitläufigen Halle sind rund 30 charakteristische Fahrzeuge gleichzeitig zu sehen. Dazu zählen Ikonen wie der Nissan Skyline R34 GT-R, der Wankel-Klassiker Mazda RX-7, ein historischer McLaren-Honda aus dem Motorsport sowie weitere seltene Fahrzeuge. Auch abseits befestigter Straßen gibt es Offroad-Kultmodelle wie den Suzuki Samurai und den Jimny zu entdecken. Das Besondere an diesem Konzept ist seine Dynamik: Während der fast zweijährigen Laufzeit werden die Exponate regelmäßig ausgetauscht. Zieht ein Fahrzeug aus, rollt ein neues hinein, sodass die Schau auch bei wiederholtem Besuch immer wieder neue Entdeckungen bereithält.
Eine Reise durch die Straßen Japans
Schon der Eingangsbereich setzt mit einem Torii-Bogen und Kirschblütenbäumen den passenden Auftakt für die Reise durch vier Themenbereiche: Klassiker, JDM und Tuning, Motorsport sowie „Abseits der Straße“. Die Inszenierung greift Elemente der japanischen Straßenszene und des pulsierenden Nachtlebens auf und bringt damit ein Stück Japan in die Halle. Fahrzeuge stehen wie bei einem spontanen Car Meet zusammen, während eine eigens für die Ausstellung gestaltete Interpretation des Tokyo Towers die Szenerie prägt. Vitrinen mit Retro-Gaming-Konsolen, Walkmans und weiteren Alltagsgegenständen schlagen zudem die Brücke von der Automobiltechnik zur japanischen Popkultur.
Treffpunkt für die Community
Die Ausstellung lädt nicht nur zum Entdecken, sondern auch zum Mitmachen und Austauschen ein. Verschiedene Fotospots bieten Möglichkeiten, die Eindrücke aus der Ausstellung festzuhalten und mit anderen zu teilen. Auch für jüngere Besucher gibt es besondere Bereiche zu entdecken: Eine Rutsche sorgt dabei für zusätzlichen Spaß. Tobias Sohns, Ausstellungsleiter der Technik Museen Sinsheim Speyer, betont die Aktualität des Themas: „Japan verbindet Technik, Popkultur und Lifestyle auf einzigartige Weise. Gerade für die jüngere Generation gehören Tuning, Gaming und Lifestyle ganz selbstverständlich zusammen. Genau diese Wechselwirkung wollen wir in der Ausstellung zeigen.“
Getreu dem Museumsmotto „Für Fans von Fans“ soll die Ausstellung auch über die Fahrzeugpräsentation hinaus Raum für die Community bieten. Während der fast zweijährigen Laufzeit sind regelmäßig Veranstaltungen, Treffen und Aktionen rund um „The Spirit of Nippon“ geplant.