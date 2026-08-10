Zwei Wochenenden, zwei Szenen, eine gemeinsame Leidenschaft

Mit dem European Capri Post Meeting kehrt eine traditionsreiche Veranstaltung nach Speyer zurück. Über viele Jahre war sie ein fester Treffpunkt für Capri-Enthusiasten aus ganz Europa. Nun findet das beliebte Event nach längerer Pause wieder in der Domstadt statt. Hinter der Veranstaltung stehen die Herausgeber des Magazins „Capri Post“, Gerald und Andrea Mandl. Seit mehr als 30 Jahren engagieren sie sich in der Capri-Community und haben das Treffen zu einer Plattform für den Austausch unter Capri-Fans entwickelt. Hier stehen nicht nur die Sportcoupés im Mittelpunkt, sondern auch Fachgespräche über Restaurierungen, Technik und Ersatzteile.Erwartet werden zahlreiche liebevoll gepflegte und aufwendig restaurierte Ford Capri – vom original erhaltenen Klassiker bis hin zu individuellen Umbauten. Der von Ford von 1969 bis 1986 gebaute Capri gilt bis heute als europäische Sportwagen-Ikone und begeistert Generationen. Einst als erschwingliches Coupé für den Alltag entwickelt, ist er längst zu einem begehrten Klassiker geworden. Neben den Fahrzeugen stehen vor allem die Menschen im Mittelpunkt. Besitzer erzählen die Geschichten ihrer Automobile, geben Einblicke in Restaurierungen und Umbauten und tauschen sich mit Besuchern über Technik, Ersatzteile und gemeinsame Erinnerungen aus. Dadurch richtet sich das Treffen nicht nur an eingefleischte Capri-Fans, sondern ebenso an Oldtimerfreunde, Familien und alle, die automobile Geschichte hautnah erleben möchten.Nur eine Woche später übernimmt die Community rund um asiatische Tuning-Fahrzeuge das Gelände des Technik Museum Speyer. Organisiert von DS.AUTOMOTIVE, präsentiert das JACATU Treffen hunderte außergewöhnliche Fahrzeuge pro Tag. Die Kultur rund um japanische Sportwagen steht weltweit für handwerkliche Präzision, kreative Vielfalt und technische Raffinesse. Viele Besitzer entwickeln ihre individuellen Projekte über Jahre hinweg weiter und legen großen Wert auf hochwertige Komponenten, maßgeschneiderte Anpassungen und ein stimmiges Gesamtkonzept.Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fahrzeugbewertungen, Händlermeile, Auspuff- und dB-Messung sowie Cosplayern, die japanisches Popkultur-Flair auf das Museumsgelände bringen. Ein besonderer Publikumsmagnet ist erneut der Auto-Limbo, bei dem besonders tiefgelegte Showcars unter einer immer weiter abgesenkten Stange hindurchfahren und eindrucksvoll ihre Bodenfreiheit unter Beweis stellen.Die Technik Museen Sinsheim Speyer stellen ihre Gelände regelmäßig Clubs, Vereinen und Interessengemeinschaften für Treffen, Ausfahrten und Veranstaltungen zur Verfügung. Damit schaffen sie Raum für Begegnungen und lebendige Fahrzeugszenen, ganz nach dem Museumsmotto „Für Fans von Fans“.