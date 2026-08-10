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Zwei Wochenenden, zwei Szenen, eine gemeinsame Leidenschaft

European Capri Post Meeting und JACATU im Technik Museum Speyer

(lifePR) (Sinsheim, )
Ende August heißt es im Technik Museum Speyer „Oldtimer treffen auf Tuningkultur“. Das Technik Museum Speyer wird an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zum Treffpunkt für Automobilbegeisterte. Am 22. August kehrt das European Capri Post Meeting nach längerer Pause zurück nach Speyer. Eine Woche später, am 29. und 30. August, bringt das JACATU Treffen erneut die Fans asiatischer Tuning-Fahrzeuge zusammen. Obwohl beide Veranstaltungen unterschiedliche Fahrzeugwelten präsentieren, verbindet sie dieselbe Leidenschaft: Menschen, die ihre Begeisterung für Automobile teilen und den persönlichen Austausch in den Mittelpunkt stellen. Der Besuch der Veranstaltungen ist für Interessierte ohne eigenes Fahrzeug kostenfrei. Für den Besuch des Technik Museum Speyer gelten die regulären Museumseintrittspreise. Mehr Infos zu den Events sind unter www.technik-museum.de/kalender zu finden. 

Ford Capri: Eine Legende kehrt zurück

Mit dem European Capri Post Meeting kehrt eine traditionsreiche Veranstaltung nach Speyer zurück. Über viele Jahre war sie ein fester Treffpunkt für Capri-Enthusiasten aus ganz Europa. Nun findet das beliebte Event nach längerer Pause wieder in der Domstadt statt. Hinter der Veranstaltung stehen die Herausgeber des Magazins „Capri Post“, Gerald und Andrea Mandl. Seit mehr als 30 Jahren engagieren sie sich in der Capri-Community und haben das Treffen zu einer Plattform für den Austausch unter Capri-Fans entwickelt. Hier stehen nicht nur die Sportcoupés im Mittelpunkt, sondern auch Fachgespräche über Restaurierungen, Technik und Ersatzteile. 

Erwartet werden zahlreiche liebevoll gepflegte und aufwendig restaurierte Ford Capri – vom original erhaltenen Klassiker bis hin zu individuellen Umbauten. Der von Ford von 1969 bis 1986 gebaute Capri gilt bis heute als europäische Sportwagen-Ikone und begeistert Generationen. Einst als erschwingliches Coupé für den Alltag entwickelt, ist er längst zu einem begehrten Klassiker geworden. Neben den Fahrzeugen stehen vor allem die Menschen im Mittelpunkt. Besitzer erzählen die Geschichten ihrer Automobile, geben Einblicke in Restaurierungen und Umbauten und tauschen sich mit Besuchern über Technik, Ersatzteile und gemeinsame Erinnerungen aus. Dadurch richtet sich das Treffen nicht nur an eingefleischte Capri-Fans, sondern ebenso an Oldtimerfreunde, Familien und alle, die automobile Geschichte hautnah erleben möchten. 

Japanische Tuningkultur hautnah erleben

Nur eine Woche später übernimmt die Community rund um asiatische Tuning-Fahrzeuge das Gelände des Technik Museum Speyer. Organisiert von DS.AUTOMOTIVE, präsentiert das JACATU Treffen hunderte außergewöhnliche Fahrzeuge pro Tag. Die Kultur rund um japanische Sportwagen steht weltweit für handwerkliche Präzision, kreative Vielfalt und technische Raffinesse. Viele Besitzer entwickeln ihre individuellen Projekte über Jahre hinweg weiter und legen großen Wert auf hochwertige Komponenten, maßgeschneiderte Anpassungen und ein stimmiges Gesamtkonzept.

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fahrzeugbewertungen, Händlermeile, Auspuff- und dB-Messung sowie Cosplayern, die japanisches Popkultur-Flair auf das Museumsgelände bringen. Ein besonderer Publikumsmagnet ist erneut der Auto-Limbo, bei dem besonders tiefgelegte Showcars unter einer immer weiter abgesenkten Stange hindurchfahren und eindrucksvoll ihre Bodenfreiheit unter Beweis stellen. 

Für Fans von Fans

Die Technik Museen Sinsheim Speyer stellen ihre Gelände regelmäßig Clubs, Vereinen und Interessengemeinschaften für Treffen, Ausfahrten und Veranstaltungen zur Verfügung. Damit schaffen sie Raum für Begegnungen und lebendige Fahrzeugszenen, ganz nach dem Museumsmotto „Für Fans von Fans“. 

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 8.000 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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