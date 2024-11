Von Schrauber-Träumen zu High-Tech-Umbauten: „Faszination Tuning – VW vs. Opel“

Am 1. November 2024 werden die Herzen von Automobil- und Tuning-Fans höherschlagen: Halle 3 des Technik Museum Sinsheim öffnet die Tore für seine bereits vierte Sonderausstellung. „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Technik- und Automobilbegeisterte und bietet zugleich tiefe Einblicke in eine besondere Subkultur, die technische Innovation, Individualität und Leidenschaft vereint.Das Technik Museum Sinsheim präsentiert die Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ – und damit einen faszinierenden Einblick in die legendäre Rivalität zweier deutscher Kultmarken, die die Tuning-Szene seit den 1970er Jahren entscheidend geprägt haben. Beim „CARsting“-Event im April 2024 traten über 300 Fahrzeuge an, von denen die 100 herausragendsten ihren Platz in Halle 3 des Museums gefunden haben. Diese Auswahl wird regelmäßig gewechselt und bietet so immer wieder neue und aufregende Einblicke in die Welt des Tunings.Im Zentrum der Ausstellung stehen zwei Ikonen: der VW Golf GTI und der Opel Kadett sowie dessen sportlicher Nachfolger, der Opel Astra OPC. Diese Modelle sind nicht nur Meilensteine des technischen Fortschritts, sondern auch Sinnbilder für die Leidenschaft, mit der Tuning-Fans ihre Fahrzeuge über Jahrzehnte hinweg individualisiert und perfektioniert haben. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung dieser Fahrzeuge – von den ersten Generationen bis hin zu den neuesten Modellen – und beleuchtet sowohl technische Innovationen als auch die Veränderung von Design und Ästhetik im Laufe der Zeit.Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist die Geschichte des Tunings selbst. Von den ersten, oft improvisierten Modifikationen in den 1970er Jahren bis hin zu hochkomplexen technischen Anpassungen der Gegenwart wird der Weg nachgezeichnet, den das Tuning zu einer eigenständigen Kultur gemacht hat. Besucher erhalten spannende Einblicke in vergangene Trends und Entwicklungen und können einen Blick auf die Zukunft des Tunings werfen – von mechanischen Anpassungen bis hin zu modernster elektronischer Feinabstimmung. Besonders im Fokus stehen dabei auch die Menschen hinter den Fahrzeugen. Viele Ausstellungsstücke stammen von Privatleihgebern, die ihre ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen rund um den Umbau und die Verfeinerung ihrer Autos teilen. Diese individuellen Erzählungen verleihen der Ausstellung eine ganz besondere Note und machen sie zu einem persönlichen Erlebnis.Andreas Hemmer, Leiter des Technik Museums Sinsheim, betont: „Mit „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ wollen wir nicht nur die technische Expertise, sondern auch die emotionale Bindung und Leidenschaft der Tuning-Fans hervorheben. Die gesamte Sonderausstellung steht für mehr als Autos – sie symbolisiert für Kreativität, technische Expertise und Identität.“Die Ausstellung ist bis 2026 in ständiger Erweiterung und Veränderung. „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ bietet ein europaweit einzigartiges Erlebnis, das kein Tuning- und Auto-Fan verpassen sollte. Das Technik Museum Sinsheim ist täglich geöffnet.