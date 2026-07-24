V8-Sound, Lowrider-Show und Lounge-Flair unterhalb des U-Boots
Das US-Car Treffen im Technik Museum Sinsheim lockt mit rund 1.000 Fahrzeugen
Eine Zeitreise von Straßenkreuzern bis zu modernen Kraftpaketen
Ob geschichtsträchtige Straßenkreuzer der Fünfziger, wilde Hot Rods, röhrende Muscle Cars oder modernste US-Boliden – die Vielfalt auf dem Gelände sucht ihresgleichen. Zu den automobilen Raritäten gehören in diesem Jahr unter anderem ein legendärer 1969er Plymouth Roadrunner sowie ein aufwendig umgebauter 1931er Ford Model A Coupe Hot Rod. Damit die Schätze nicht nur im Stand bewundert werden können, rollen mehrmals täglich bunte Autoparaden über das Museumsgelände. Ein absoluter Publikumsmagnet sind zudem die traditionellen Fahrzeug-Prämierungen: Hier fahren die stolzen Besitzer ihre Schmuckstücke persönlich vor die Bühne und präsentieren die spannenden Geschichten hinter ihren Wagen dem Publikum, bevor die begehrten Preise verliehen werden.
Hüpfende Autos und eine atemberaubende Parade
Zu den optischen und technischen Höhepunkten gehören zweifellos die eindrucksvollen Lowrider-Shows. Mit ihren hydraulischen Fahrwerken scheinen diese kunstvollen Umbauten die Schwerkraft mühelos zu überwinden. Als Stargast der Szene sorgt die „Red Queen“, ein tiefgelegter Chevrolet Impala SS Lowrider aus dem Jahr 1963, für Aufsehen. „Auch in diesem Jahr darf man sich auf ganz besondere Highlights freuen. Es ist wieder die beliebte Police-Car- und Lowrider-Vorstellung geplant, aber auch ein ganz neues Thema: das Drag Racing. Die Besucher dürfen gespannt sein“, verspricht Susanne Rieder, Projektleiterin des US-Car Treffens.
Rock ’n’ Roll, TechTalks und Entspannung unter dem Riesen U17
Wer tiefer in die Technik eintauchen möchte, ist bei den TechTalks mit StanekWorxX richtig: Gemeinsam mit den Museumsmoderatoren beleuchtet das Expertenteam aktuelle Trends, außergewöhnliche Umbauten und technische Kniffe der Szene. Eine Oase der Ruhe wartet auch in diesem Jahr auf die Gäste: Direkt unter dem gigantischen Museums-U-Boot U17 lädt eine eigens eingerichtete Lounge zum Verweilen und Fachsimpeln ein. Neben den Karossen steht das Lebensgefühl im Mittelpunkt und macht die Veranstaltung zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Während die jüngsten Besucher in der KidsZone mit einem Formel-1-Rennsimulator Spaß haben können, liefern hochkarätige Live-Acts auf der Bühne den passenden Soundtrack. Mit dabei sind die Bands „Rock’n’Roll & Petticoats“ sowie „Sawyer – From West to South“, während DJ Nick in den Pausen feinstes Festivalflair auflegt. Am Samstagabend lädt das beliebte „Grill’n’Chill“ dazu ein, den Tag bei kühlen Getränken, gutem Essen und entspannten Beats mitten unter Gleichgesinnten gemütlich ausklingen zu lassen.
Buntes Markttreiben und amerikanische Kulinarik
Abgerundet wird das Kult-Event durch eine Händlermeile mit 17 Ausstellern, die von Fahrzeugpflege über stilechtes Zubehör bis hin zu coolem Lifestyle-Equipment alles anbieten, was das Fan-Herz begehrt. Auf der Foodmeile garantieren amerikanische Klassiker und internationale Spezialitäten das leibliche Wohl.
Ganz im Sinne des Museumsmottos „Für Fans von Fans“ ist auch dieses Event von Enthusiasten für Enthusiasten organisiert. Ob passionierter Schrauber, neugierige Familie oder US-Car-Fan der ersten Stunde: Das Wochenende verspricht amerikanisches Lebensgefühl, außergewöhnliche Fahrzeuge und Festivalatmosphäre für alle Generationen.