Das Motorengeräusch war schon zu hören, bevor das Auto auftauchte. Dann blieb nur ein kurzer Moment, um die vertrauten Farben zu erkennen, ehe es hinter der nächsten Kurve verschwand. Wer die Rallyes der 1980er-Jahre am Streckenrand oder vor dem Fernseher verfolgte, hat solche Bilder vielleicht noch im Kopf. In Speyer gibt es nun Gelegenheit zum Wiedersehen und Zeit für die Details, die damals im Tempo des Wettbewerbs untergingen. Nachgestellte Streckenabschnitte mit Schotter und Sand, Foto- und Filmaufnahmen sowie Zubehör und Erinnerungsstücke lassen die Atmosphäre jener Wettbewerbe aufleben. Erzählungen über Fahrer und Leihgeber ergänzen den Rundgang und machen die Faszination auch für Besucher ohne Motorsportkenntnisse greifbar.Am Eröffnungswochenende, 5. und 6. Dezember 2026, können Museumsbesucher zudem selbst virtuell auf die Strecke gehen: Christopher Sass von Couch Masters und Sebastian Hunger von A2X stellen exklusiv für diese beiden Tage einen Rallye-Rennsimulator auf der neuen Ausstellungsfläche zur Verfügung. Die Nutzung ist kostenfrei.Drei der zehn ausgestellten Fahrzeuge zeigen besonders anschaulich, welche Geschichten sich hinter den markanten Karosserien verbergen.Schon der Audi Sport quattro E2 bringt eine bewegte Einsatzgeschichte mit. Das ausgestellte Auto bestritt bei der Rallye Argentinien 1985 das WM-Debüt dieser Evolutionsstufe. Stig Blomqvist zeigte ihr Potenzial mit schnellen Zeiten. Die zahlreichen Wasserdurchfahrten setzten jedoch dem tief liegenden Frontspoiler zu, bevor ein Motorschaden den Einsatz beendete. Später wurde der Audi unter anderem als Testfahrzeug und beim Race of Champions eingesetzt.Mit einem Sieg begann dagegen die WM-Karriere des Lancia Delta S4. Henri Toivonen und Neil Wilson gewannen mit dem in Speyer gezeigten Originalfahrzeug die RAC Rallye 1985. Hinter seiner Karosserie steckt ein aufwendiges Konzept aus Leichtbau, Allradantrieb und einem Mittelmotor, den sowohl Kompressor als auch Turbolader aufladen. Der S4 steht zugleich für die Grenzen dieser Entwicklung: Nach schweren Unfällen, darunter dem tödlichen Unglück von Toivonen und Sergio Cresto bei der Rallye Korsika 1986, endete der Einsatz der Gruppe B in der Rallye-Weltmeisterschaft nach der Saison.Einen anderen Weg ging Toyota mit der Celica Twincam Turbo. Heckantrieb und robuste Technik bewährten sich besonders auf den anspruchsvollen afrikanischen Strecken. Mit dem ausgestellten Exemplar gewannen Björn Waldegård und Fred Gallagher 1986 die Rallye Elfenbeinküste. Nach ihrer aktiven Karriere war die Celica auch bei historischen Motorsportveranstaltungen unterwegs.In Rheinland-Pfalz hat der Sport eine lange Tradition. Beim Eifel Rallye Festival in Daun kommen historische Wettbewerbsfahrzeuge bis heute auf die Strecke und bringen Fans verschiedener Generationen zusammen. Slowly Sideways, die europaweite Vereinigung von Besitzern historischer Rallyefahrzeuge, stellt dort einen großen Teil des Teilnehmerfeldes und ist nun auch als Leihgeber an der Speyerer Dauerausstellung beteiligt.Auch im Museum hat das Thema bereits seinen Platz: als Etappenort des Olympia-Rallye ’72- Revivals 2022, mit der Walter-Röhrl-Sonderausstellung 2022/23 und zuletzt beim BRAZZELTAG 2026, bei dem Slowly Sideways historische Rallyeautos auf dem Parcours präsentierte. Die neue Dauerausstellung knüpft an diese Begegnungen an. „Bei unseren bisherigen Ausstellungen und Veranstaltungen haben wir erlebt, wie groß die Fangemeinde des Rallyesports ist. Mit ‚Mythos Rallye‘ möchten wir dieser Begeisterung einen dauerhaften Platz in Speyer geben und zugleich Menschen neugierig machen, die bisher wenig Berührung mit diesem Sport hatten“, sagt Gregor Flörchinger, Standortleiter des Technik Museum Speyer.Hinter der Dauerausstellung stehen Menschen, die ihre Leidenschaft teilen und die Fahrzeuge bewahren. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit den Rallye-Enthusiasten von Slowly Sideways und Mitgliedern der Museumsgemeinschaft, darunter der Vorstandsvorsitzende des Museumsvereins Kuno Hug und Künstler Uli Ehret. Ihr gemeinsamer Einsatz trägt das Motto „Für Fans von Fans“ in die neue Präsentation: Sie erhalten die Autos und geben zugleich das Wissen um ihre Besonderheiten und Einsätze weiter. Die Fahrzeugauswahl soll künftig wechseln und weitere Facetten des Rallyesports zeigen. Damit bleibt die Ausstellung auch für jene interessant, die ihre Favoriten bereits beim ersten Rundgang entdeckt haben.