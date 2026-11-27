Schon der Veranstaltungsort macht das Neujahrskonzert zu einem besonderen Erlebnis. Das Museum Wilhelmsbau beherbergt eine außergewöhnliche Sammlung mechanischer Musikinstrumente. Hier, wo aufwendig konstruierte Mechaniken Melodien zum Leben erwecken, bilden die historischen Exponate die Kulisse für einen stimmungsvollen Auftakt ins neue Jahr.Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel zweier Musiker, die unterschiedliche musikalische Erfahrungen mitbringen. Hiroki Ichikawa ist unter anderem als Mitglied der Sugar Foot Stompers bekannt, einer Jazzband, die sich der Musik der 1920er-Jahre verschrieben hat. Peter Rohrer hingegen begleitet die Faszination für mechanische Musik schon seit seiner Kindheit. Damals waren es die Drehorgelspieler auf der Basler Herbstmesse, die seine Begeisterung weckten. Aus dieser frühen Leidenschaft entwickelte sich über Jahrzehnte eine umfangreiche Sammlung mechanischer Musikinstrumente. Bei dem Neujahrskonzert treffen nun Ichikawas Holzblasinstrumente auf Rohrers Drehorgel. Das abwechslungsreiche Repertoire reicht von klassischen Kompositionen bis hin zum Jazz und zeigt, wie vielseitig sich diese beiden Klangwelten miteinander verbinden lassen.Doch nicht nur die Musik selbst steht im Mittelpunkt. Was hinter den Klängen mechanischer Instrumente steckt, zeigt Klangtistin Sina Hildebrand-Arnold. Mit anschaulichen Vorführungen und spannenden Erklärungen gewährt sie Einblicke in die Funktionsweise der historischen Exponate. Dabei vermittelt sie, wie viel handwerkliches Können und technische Raffinesse erforderlich sind, um Musik auf mechanischem Wege erklingen zu lassen.