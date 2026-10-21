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Japans Autokultur im Gespräch

Community Day im Technik Museum Sinsheim verbindet Expertengespräche, Tuningtreffen und Fahrsimulation

(lifePR) (Sinsheim, )
Wer japanische Autos verstehen will, erfährt viel von den Menschen, die sie fahren, pflegen und verändern. Genau diese Begegnungen stehen beim „The Spirit of Nippon – Community Day“ am 31. Oktober 2026 im Technik Museum Sinsheim im Mittelpunkt. Von 10 bis 16 Uhr geben Fahrzeughalter, Leihgeber und Fachleute persönliche Einblicke in die japanische Automobil- und Tuningszene. Eine Woche nach dem Start der Sonderausstellung „The Spirit of Nippon“ ist der Community Day die erste Veranstaltung des begleitenden Programms. Interviews, Tech-Talks, ein Tuningtreffen und ein Drift-Simulator verbinden Fachwissen mit Fahrbegeisterung. Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.technik-museum.de/....

Im Mittelpunkt des Community Days stehen die Menschen hinter den Nippon-Fahrzeugen: In Interviews und Gesprächsrunden berichten sie von ihren Erfahrungen und ihrer Begeisterung für japanische Autos. Durch den Tag führt Museumsmitglied Denis Marasciulo von StreetWerk, der bereits mehrere Veranstaltungen in den Technik Museen Sinsheim Speyer als Moderator und Experte begleitet hat. Zu seinen Gesprächspartnern am 31. Oktober gehört Christian Müller von RHD Speedmaster, der als Tuning- und Importexperte Einblicke in sein Fachgebiet gibt. In den Tech-Talks erläutern in der Szene bekannte Sachverständige des TÜV SÜD, worauf es bei Importrichtlinien, EU-Zulassungen und Gutachten ankommt. Leihgeber der Ausstellung erzählen zudem, was sie an asiatischen Fahrzeugen fasziniert und wie sich ihre Leidenschaft entwickelt hat.

Auch auf dem Außengelände wird japanische Autokultur sichtbar: Im Museumsinnenhof werden 30 VIP-Fahrzeuge präsentiert. Auf der Sonderparkfläche am Parkplatz P1 findet ein kleines Nippon Tuning Treffen statt. Halter japanischer Fahrzeuge aller Marken und Baujahre sind willkommen und können spontan dazukommen. Dabei ist Gelegenheit für Benzingespräche mit der Community – über eigene Projekte, technische Lösungen und Erfahrungen am Steuer. Auf dem Parkplatz P3 bietet Driftweltmeister Harry Müller Mitfahrgelegenheiten in seinen Drift-Taxis an. Wer lieber selbst ins virtuelle Cockpit wechseln möchte, kann den Drift-3Motion-Simulator von RaceRoom ausprobieren. Asiatische Speisen ergänzen das Angebot.

Der Community Day bildet den Auftakt zum Veranstaltungsprogramm der Sonderausstellung „The Spirit of Nippon“, die am 24. Oktober 2026 im Technik Museum Sinsheim startete. Auf über 3.000 Quadratmetern in Halle 3 zeigt sie bis zum 10. September 2028 rund 30 regelmäßig wechselnde Fahrzeuge aus den Bereichen Klassiker, JDM und Tuning, Motorsport sowie „Abseits der Straße“. „Japan verbindet Technik, Popkultur und Lifestyle auf einzigartige Weise. Gerade für die jüngere Generation gehören Tuning, Gaming und Lifestyle ganz selbstverständlich zusammen. Genau diese Wechselwirkung wollen wir in der Ausstellung zeigen“, erklärt Tobias Sohns, Ausstellungsleiter der Technik Museen Sinsheim Speyer. Getreu dem Motto „Für Fans von Fans“ ergänzen Treffen und Aktionen die Fahrzeugpräsentation und schaffen Raum für persönlichen Austausch. Wissen zu teilen und Interesse an technischen Entwicklungen zu wecken, entspricht dabei dem Vereinsgedanken, der die beiden Museen trägt. 

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „Für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 8.000 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Millionen Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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