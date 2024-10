IMAX-Dokumentarfilm gratis

Vom 4. November bis zum 20. Dezember 2024 haben Besucher die Möglichkeit, die Technik Museen Sinsheim Speyer zum ermäßigten Preis zu entdecken. Zahlreiche Highlights warten auf sie, darunter weltberühmte Exponate wie die Original Concorde und die sowjetische Tupolev Tu-144 im Technik Museum Sinsheim sowie Europas größte Ausstellung zur bemannten Raumfahrt „Apollo and Beyond" oder der legendäre Seenotrettungskreuzer John T. Essberger im Technik Museum Speyer. Große und kleine Besucher können Technikgeschichte hautnah erleben und in spannende Themenwelten eintauchen. Statt nur zu schauen, erkunden sie Flugzeuge, nehmen im Cockpit eines Rennwagens Platz oder stehen im Führerstand einer Diesellok. Dank der kindgerechten Gestaltung und der Vielfalt der Exponate werden die Kleinen für ein paar Stunden zum Piloten, Lokführer oder Rennfahrer, während die Großen beim Bummel durch die Museumshallen in Erinnerungen schwelgen.Im Rahmen der Winterwochen-Aktion erhalten die Museumsbesucher eine kostenlose IMAX-Dokumentation als zusätzliches Highlight zu ihrem Erlebnis. Die IMAX-Dokumentarfilme bieten atemberaubende Bilder und spannende Geschichten zu verschiedenen Themen, die die Faszination von Technik, Natur und Wissenschaft vertiefen. Ein unvergleichliches Erlebnis für alle Sinne bietet das IMAX 3D Kino im Technik Museum Sinsheim. Hier werden kristallklare Bilder viermal schärfer als Full HD auf die 22 x 27 Meter große IMAX-Leinwand projiziert. Unterstützt durch einen gleichmäßig verteilten Raumklang wird das Geschehen sogar körperlich spürbar. Die Zuschauer tauchen ein in die Weltmeere, erkunden den Weltraum und jagen durch die Nationalparks Amerikas. Nur 40 Kilometer entfernt steht das einzige Kino dieser Art in Deutschland: das IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer. Hier werden exklusive Dokumentarfilme auf einer riesigen Kuppelwand gezeigt: Ob man durch die kristallklaren Gewässer vor Papua-Neuguinea schwimmt und dabei mit riesigen Meeresbewohnern auf Tuchfühlung geht oder als dreizehnter Mensch auf dem Mond spaziert – hier ist man mittendrin. Neben dem ermäßigten Eintritt sind an den Museumskassen auch Gutscheine erhältlich, die sich ideal als Weihnachtsgeschenk für Technikbegeisterte eignen.