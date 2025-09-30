Ein Wochenende zwischen Galaxien, Helden und Kindheitsträumen
Über 17.000 Fans feierten beim Science Fiction Treffen 2025 im Technik Museum Speyer
Das ganze Wochenende hindurch war die Begeisterung spürbar. Ob Fotoshootings mit Superhelden, Autogramme von Darth Vader, Lichtschwerttrainings mit dem Saber Project oder spontane Rollenspiele: überall begegneten sich Fans in ihren Lieblingswelten. Besonders Kinder staunten über Wookies, Ghostbusters oder R2-D2, während Erwachsene es genossen, ihre Kindheitshelden in Lebensgröße wiederzutreffen. Bastelaktionen, Vorträge, Shows und Händlerstände rundeten das Programm ab.
Auch das Wetter spielte mit, sodass alle Highlights wie geplant stattfinden konnten – darunter die Opening Show mit nachgespielten Szenen aus der Star Wars Saga sowie die traditionelle Parade aller teilnehmenden Fandoms. „Gerade die Parade ist jedes Jahr ein bewegender Moment. Sie zeigt eindrucksvoll die Vielfalt und die Leidenschaft unserer Community“, betonte Corinna Siegenthaler, Projektleiterin des Treffens im Technik Museum Sinsheim.
Das Museumsareal bot dabei eine eindrucksvolle Kulisse: Zwischen Flugzeugen, dem U-Boot U9 und dem Seenotrettungskreuzer begegneten sich Rebellen und Imperiale, Elfen und Außerirdische. In der Raumfahrthalle präsentierten sich Fandoms und Händler. Ergänzt wurde das Angebot durch die Eventhalle Hangar 10 und ein großes Messezelt mit Ausstellern. In der großzügigen Food-Area stärkten sich Fans aus allen Galaxien bei Pommes, Steakbrötchen, Bubble Tea oder schwarzem Soft-Eis – bevor es zurück ins Abenteuer ging.
„Das Science Fiction Treffen 2025 war ein Erfolg und hat erneut gezeigt, welche Strahlkraft das Event für Fans aller Generationen besitzt“, so Siegenthaler. Das Technik Museum Speyer freut sich schon jetzt, am 26. und 27. September 2026 die nächste Ausgabe dieses besonderen Treffens auszurichten. Wer sich bis dahin nicht gedulden kann, hat bereits am 24. und 25. Januar 2026 Gelegenheit, sich bei der Retrobörse einzustimmen. Dieser Markt von Fans für Fans bietet Sammlern und Gleichgesinnten eine Plattform, um sich auszutauschen, Modelle zu präsentieren und an Auktionen oder Vorträgen teilzunehmen. Auch Cosplayer sind herzlich willkommen und erhalten im Kostüm eine Ermäßigung an der Tageskasse. Informationen zur Retrobörse sind unter www.technik-museum.de/... zu finden.