Überraschungsbesuch vor dem Wechsel

Dem einen „Lebewohl“, dem anderen „Willkommen“: Die TOP SERVICE TEAM KG, Deutschlands große Kooperation freier Reifen-Fachhändler, verabschiedete Hans-Jürgen Drechsler, seit mehr als 25 Jahren Geschäftsführer beim Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV), in den wohlverdienten Ruhestand und begrüßte gleichzeitig dessen Nachfolger im Amt, Michael Schwämmlein.Der personelle Wechsel an der Spitze des Branchenverbands stand schon länger fest, Ende Februar wurde er auch offiziell vollzogen. Kurz vor der offiziellen Stabübergabe ließ es sich die TEAM nicht nehmen, selbst noch einmal Danke zu sagen und überraschte die alte und neue BRV-Spitze in der Bonner Zentrale mit einem Besuch und Präsenten.Stellvertretend für alle TEAM-Gesellschafter bedankte sich Ralph Flach, Geschäftsführer der Aachener Reifen-Casteel Gruppe, für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen über 25 Jahren: „Sie haben in ihrer Aufgabe beim BRV stets kompetent und sachlich viele Themen im Sinne des Reifenhandels positiv beeinflusst und auch manche Auseinandersetzung mit den Herstellern nicht gescheut. Unsere Zusammenarbeit war all die Jahre lang von Vertrauen, Respekt und Loyalität geprägt. Dafür bedanke ich mich im Namen der gesamten TEAM und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute“, sagte Ralph Flach an die Adresse des scheidenden Geschäftsführer.Und an seinen Nachfolger Michael Schwämmlein, der bereits seit dem 1. September 2019 gemeinsam mit Drechsler die BRV-Aktivitäten verantwortlich führt, richtete er diese Bitte: „Der Reifenhandel steht für Kontinuität und Vertrauen. Lassen Sie uns gemeinsam die großen Herausforderungen der Zukunft anpacken und zum Wohle aller gestalten.“