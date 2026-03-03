Taunus Sparkasse lobt zum 21. Mal den Bürgerpreis aus

„Mit Herz dabei.“ Unter diesem Motto vergibt die Taunus Sparkasse in diesem Jahr zum 21. Mal den Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement. Bis zum 31. Mai können Personen, Gruppen oder Initiativen nominiert werden, die sich uneigennützig für andere Menschen einsetzen und so das gesellschaftliche Miteinander im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunuskreis stärken.



Mitmachen lohnt sich: Neben der begehrten Glas-Steele und einer gesonderten Urkunde würdigen die Landräte des Hochtaunuskreises und des Main-Taunus-Kreises als Träger der Taunus Sparkasse gemeinsam mit dem Vorstand das Engagement der Preisträgerinnen und Preisträger mit einem Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro. Zudem bietet die feierliche Preisverleihung eine ganz besondere Bühne, um ehrenamtliches Engagement zu würdigen und gleichzeitig engagierten Menschen eine Stimme zu geben und sie miteinander zu vernetzen.



„Der Bürgerpreis macht sichtbar, wieviel Kraft im Ehrenamt steckt. Seit über zwei Jahrzehnten zeichnen wir voller Überzeugung Menschen aus, die sich für ihre Mitmenschen in unserer Region stark machen. Ehrenamtlichen Einsatz kann man nicht genug loben“, sagt Michael Cyriax, Landrat des Main-Taunus-Kreises und Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse.



„Die bislang insgesamt 164 Preisträgerinnen und Preisträger des Bürgerpreises bilden einen sehr illustren Kreis besonderer Menschen, die mit ihrer tollen Arbeit einen vorbildlichen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Region leisten. Mit dem Bürgerpreis wollen wir diesen Menschen, die Anerkennung und den Dank zollen, die sie verdienen. Daher freue ich mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder dieser Preis von der Taunus Sparkasse vergeben wird “, sagt Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises und derzeit stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.



Der guten Tradition folgend wird der Bürgerpreis in vier Kategorien vergeben:



Kategorie „U 21“: Es können 14- bis 21-Jährige nominiert werden oder Gruppen und Projekte, die von Menschen in der vorgegebenen Alterskategorie initiiert wurden.



Kategorie „Alltagshelden“: In dieser Kategorie können engagierte Bürgerinnen und Bürger unabhängig ihres Alters nominiert oder vorgeschlagen werden. Gruppen, Vereine oder Initiativen haben ebenfalls die Chance, ausgezeichnet zu werden.



Kategorie „Engagierte Unternehmer“: Es können sich Unternehmerinnen und Unternehmer bewerben oder nominiert werden, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen – im Idealfall gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden.



Kategorie „Lebenswerk“: Der Preis in dieser Kategorie wird für mindestens 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement verliehen. Die Nominierung ist in dieser Kategorie nur durch Dritte möglich.



Kandidatinnen und Kandidaten können entweder unter taunussparkasse.de/buergerpreis oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@tsk.de nominiert werden. Die Auszeichnung findet am Mittwoch, den 9. September 2026 im Campus der Taunus Sparkasse in Bad Homburg statt.

(lifePR) (