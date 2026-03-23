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Freiwillige gesucht für Baum-Pflanztage in Kronberg am 18. und 25. April

(lifePR) (Bad Homburg, )
Das Bergwaldprojekt organisiert am 18. und 25. April 2026 zwei öffentliche Pflanztage mit insgesamt 200 Freiwilligen im Stadtwald Kronberg im Hochtaunuskreis unter der Schirmherrschaft von Landrat Ulrich Krebs und in Kooperation mit der Taunus Sparkasse und dem Forstamt Königstein (HessenForst).

Ziel ist, die natürliche Waldentwicklung auf Schadflächen zu unterstützen und so den Wald vor Ort zu stabilisieren. Mit dem Einsatz sollen die Teilnehmenden auch für die akuten Bedrohungen der natürlichen Lebensgrundlagen und einen achtsamen Umgang mit den Ressourcen sensibilisiert werden.

Die Pflanztage sind der Auftakt zum Projekt „Waldzukunft Taunus“, in dessen Rahmen die Taunus Sparkasse und das Bergwaldprojekt e.V. lokale Akteure einladen, gemeinsam und langfristig Maßnahmen in ihrer Region zur Stabilisierung und Wiederherstellung von Ökosystemen umzusetzen.

Die Pflanztage starten jeweils um 9 Uhr, gearbeitet wird bis ca. 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, das Bergwaldprojekt stellt das Werkzeug und die vegetarische, saisonale und möglichst regionale Verpflegung (zweites Frühstück und warmes Mittagessen) für den Tag. Noch hat es einige freie Plätze. Anmeldung – gerne mit der ganzen Familie und Freunde – und mehr Infos unter: bergwaldprojekt.de.

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