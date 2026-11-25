Die Große Spendenübergabe im Main-Taunus-Kreis ist jedes Jahr ein ganz besonderer Abend. Im Plenarsaal des Landratsamts treffen sich Menschen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen für unsere Region engagieren – ob für Kultur oder Soziales, Bildung, Umwelt oder Sport. Ziel ist, gemeinsam das Ehrenamt zu feiern und den Austausch zwischen den Vertreterinnen und Vertretern zu fördern und nicht zuletzt die Arbeit der Vereine und Initiativen mit einer Spende zu unterstützen.



In diesem Jahr stellten die Taunus Sparkasse, die Gemeinnützige Stiftung und die Stiftung KINDER LACHEN allein an diesem Abend insgesamt 270.808 Euro bereit. Landrat Michael Cyriax, derzeitiger Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse, und Markus Franz, Mitglied des Vorstands, übergaben die Spenden gestern an rund 180 Vereine und Initiativen aus dem Main-Taunus-Kreis.



„Dieser Abend ist auch eine Würdigung Ihrer außergewöhnlichen Leistungen. Sie investieren Ihre Zeit, Energie und bestimmt auch ganz schön viele Nerven in Projekte, die den Menschen in unserer Region zu Gute kommen. Ihr Engagement bereichert den Main-Taunus-Kreis und die Menschen, die hier leben“, sagte Landrat Michael Cyriax.



Neben der finanziellen Unterstützung stand auch das Miteinander im Mittelpunkt des Abends. Die Große Spendenübergabe erweitert schon traditionell das für die Region so wichtige Netzwerk von Gleichgesinnten. Der Abend gab wertvolle Gelegenheiten, Erfahrungen und Ideen miteinander zu teilen und neue Kontakte zu knüpfen. Immer wieder zeigte sich, wie vielfältig und unverzichtbar das Ehrenamt für den Zusammenhalt im Main-Taunus-Kreis ist.



Für das Unterhaltungsprogramm sorgte in diesem Jahr das engagierte Team der Eppsteiner Burgschauspieler um Juliane Rödl. Das Ensemble gestaltete den Abend für die rund 350 Gäste mit seinem vorweihnachtlichen Auftritt. Für leckere Speisen und Getränke aus der Region sorgte wie gewohnt liebevoll das engagierte Küchenteam des Landratsamts.



Folgende Vereine wurden begünstigt:



1. Judo-Club Hofheim 1977 e.V.

1. Pétanque-Club Kriftel e.V.

1. TanzSportClub Hochheim e. V.

ADFC Kreisverband Main-Taunus e.V., Schwalbach am Taunus

Aquasports Eschborn e.V.

Arbeitskreis Karneval der Kolpingfamilie Kelkheim e.V.

ARQUE e.V., Frankfurt am Main

B.C. Main Taunus Redwings e.V., Hofheim am Taunus

Badmintonclub Hofheim e.V.

Bezirkslandfrauen Wiesbaden, Rheingau und Main-Taunus

Bezirkslandfrauenverein Frankfurt Main Taunus

Blasorchester Hochheim

Boxclub Hochheim e.V.

Brass and Marching Band Eschborn e. V.

Bremthaler Tischtennisverein e.V.

Bund der Vertriebenen Kreisverband Main-Taunus, Flörsheim am Main

Bund fuer Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hessen, OV Hofheim

Burgschauspieler Eppstein e.V.

Burgverein Eppstein e.V.

Caritasverband Taunus e.V.- Tafel Hattersheim-Hofheim

Carneval Club Mainperle Okriftel 1960 e.V.

Carneval- und Tanzsportverein Fidelio Hochheim 1880 e.V.

Carneval Verein Weilbach 1908 e.V.

CJZ Gesellschaft für Christlich-Jüdische-Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis

CVJM Hofheim e.V.

Diakonisches Werk Main-Taunus, Schwalbach am Taunus

DJK SC SW Flörsheim 1924 e.V., Flörsheim am Main

DLRG Kelkheim e.V.

DLRG Kreisgruppe Nordenstadt/Wallau e.V.

DLRG Kriftel e.V.

DRK-Rettungsdienst Rhein-Main-Taunus gGmbH

Eintracht Hattersheim e.V.

Eppsteiner Trinkerbells

Erster Judo-Club Hofheim 1977 e. V.

Erster Sodener Schwimm-Club 1927 e.V.

Eschborner Käwwern 1926 e.V.

Evangelische Familienbildung Main Taunus - Schwalbacher Tafel

Evangelische Familienbildung Main-Taunus, Bad Soden

Evangelische Talkirchengemeinde Eppstein

Evangelische Thomasgemeinde Hofheim-Marxheim

FC 1931 Eddersheim e.V.

FC 1957 Marxheim e.V.

Fischbacher Carnevalverein 1958 e.V.

Flörsheimer Carneval Verein 1928 e.V.

Flörsheimer Narrenclub 1962 e.V.

Förderkreis Kultur regional e.V., Hofheim

Förderverein der Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn e. V.

Förderverein Hochheimer Heimat- und Stadtkultur e. V.

Förderverein Kita Ev. Johannesgemeinde, Hofheim

Förderkreis Stadtmuseum Hofheim am Taunus e.V.

Förderverein der Geschwister-Scholl-Schule, Schwalbach

Förderverein der Musikschule Hofheim

Förderverein Hallenbad Hochheim e.V.

Förderverein Main-Taunus-Schule, Hofheim am Taunus

Förderverein St. Gallus Flörsheim e.V.

Frauenwürde Eschborn e.V.

Freiwillige Feuerwehr Flörsheim-Weilbach 1926 e.V.

Freiwillige Feuerwehr Wallau e.V.

Freiwillige Feuerwehr Hofheim-Marxheim e.V.

Freunde und Förderer der Elisabethenschule Hofheim e.V.

Freundeskreis für Kirchenmusik in Sulzbach e.V.

Gemeinde Liederbach

Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e.V.

Gusbacher Carneval Club 1981 e.V.

Hessischer Fußball-Verband / Schiedsrichtervereinigung Main-Taunus e.V., Eppstein

Hofheimer Fastnachtszug e.V.

Hofheimer Schwimmclub e.V.

Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst "Die Quelle" Bad Soden

Hospizverein Horizonte e.V. Hofheim

Hospizverein Kelkheim e.V.

Hospizverein Lebensbrücke Flörsheim

Hospizdienst Lichtblick Eschborn

InSL e.V. - Institut für Sprache und Lesen, Friedrichsdorf

Jugendfeuerwehr Niederjosbach

Kappen-Club-Niederhöchstadt e.V.

Karate-Dojo Kelkheim e.V.

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Flörsheim am Main

Kelkheimer Schwimm-Club 70 e.V.

Kerbeverein Altenhain - Altenhainer-Altkerbeborsch-Club e.V.

KG 1900 Hofheim e.V.

Kleingartenverein Niederhöchstadt e. V.

Kleintierzuchtverein Bremthal e.V.

Kleintierzuchtverein Langenhain e.V.

Kolpingfamilie Hochheim 1922 e.V.

Kreisfeuerwehrverband, Hofheim am Taunus

Kreisjugendwehrverband Main-Taunus, Hofheim am Taunus

Kreiskinderfeuerwehr Main-Taunus, Hofheim am Taunus

Krifteler Karneval Klub e.V.

Kunstforum Zauberberg e.V. Kelkheim

Kunstverein Hofheim e.V.

Lebenshilfe Main-Taunus e.V., Kelkheim (Taunus)

Malteser Hilfsdienst e.V., Kelkheim am Taunus

Marxheimer Carneval-Verein 1949 e.V.

Mendelssohn-Wettbewerb für junge Musiker im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis e.V., Schwalbach am Taunus

MSC Diedenbergen e.V., Hofheim am Taunus

Musikschule Eppstein-Rossert e.V.

Musikschule Kelkheim e.V.

Musikschule Schwalbach

Musikschule Taunus e.V., Eschborn

Notfallseelsorge - Evangelisches Dekanat Kronberg

Opel-Zoo - Freunde und Förderer des Opel-Zoos e.V., Kronberg

Organisationskomitee für den Hattersheimer Fassenachtsumzug - Kulturforum Hattersheim e.V.

Partnerschaftskomitee Solihull e.V., Hofheim am Taunus

Radfahrerverein "Gemütlichkeit 1926" Schwalbach e.V.

Reit- und Fahrverein Kriftel 1932 e.V.

Reit- und Fahrverein Kriftel 1932 e.V.

Reitclub Schwalbach e.V.

Reitsportguppe Rosshof e.V., Hofheim am Taunus

Repair Café Flörsheim

RSG Eddersheim a.M. g.V.

Sängervereinigung 1924 Hochheim am Main e. V.

Sängerkreis Main-Taunus e.V., Flörsheim am Main

Schützengemeinschaft 1963 Muenster/Ts. e. V.

Schützengesellschaft 1905 Okriftel am Main e. V.

Schulmuseum Kriftel

Schützengesellschaft 1905 Okriftel am Main e.V.

Schützengesellschaft Marxheim a. Ts. e.V.

Schützenverein 1967 Sulzbach e.V.

Schützenverein 1979 Hochheim e.V.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Stadtverband Hofhein a.Ts. E.V.

Schwimmclub Schwalbach-Eschborn e.V.

Schwimmclub Westerbach Eschborn e.V.

Ski- und Paddel-Club Hattersheim e.V.

Sodener Karneval Gesellschaft e.V.

Sozialverband VdK Kreisverband Main-Taunus, Flörsheim am Main

Sportkreis Main-Taunus e.V., Kriftel

Stamm der Vaganten (Bund der Pfadfinder/innen Landesverband Hessen e.V.), Schwalbach am Taunus

Stern des Südens e.V., Flörsheim am Main

SV 09 Hofheim am Taunus e. V.

SV 1891 Ruppertshain e.V.

SV 1909 Hofheim am Taunus e.V.

Tanzsport & Carneval Club Pinguine Schwalbach e. V.

Tanzsport- und Carneval "Die Nachteulen" Hochheim 1982 e.V.

Tanz-Sport-Club Fischbach e.V.

Tanzsportclub Metropol Hofheim

Taunusklub Gesamtverein e.V., Oberursel

Taunusklub Zweigverein Münster e.V., Kelkheim (Taunus)

TCC Pinguine Schwalbach e.V.

Technisches Helfervereinigung Hofheim e.V.

Tennis Club Diedenbergen 71 e.V.

Tennis Westerbach Eschborn e.V.

TennisClub Blau Weiss Bad Soden am Taunus

Tennisclub Marxheim 1976 e.V.

Tennisclub TC Schwalbach e.V.

Tennisverein Ruppertshain e.V.

Tennisverein Sulzbach (Taunus) e.V.

The New We gGmbH, Hofheim

Tierschutzverein Bad Soden/Sulzbach und Umgebung e. V.

TSG Altenhain 1900 e.V.

TSG Eddersheim 1888 e. V.

TSG Ehlhalten 1893 e.V.

TSG Neuenhain / Karnevalabteilung e.V.

TSG Niederhofheim 06 e.V.

TSG Sulzbach 1888 e.V.

Turn- und Sportfreunde Hornau e. V.

Turn- und Sportgemeinde 1884 e.V. Kriftel

Turn- und Sportgemeinde 1888 e.V. Sulzbach am Taunus - Abteilung Karneval

Turn- und Sportverein 1890 Niederjosbach e. V.

Turngau Main-Taunus e.V., Flörsheim am Main

Turngemeinde 1887 Schwalbach e.V.

Turngemeinde Hochheim am Main 1845 e.V.

Turngemeinde Weilbach 1886 e.V.

Turnverein 1860 e.V. Hofheim

Turnverein Eschborn 1888 e.V.

Turnverein Wicker 1848 e.V.

TuS Hornau e.V.

TV Diedenbergen (Abteilung Ringtennis)

TV Diedenbergen 1886 e.V. Schwimmabteilung

TV Wallau 1861 e.V. - Abteilung Tischtennis

VDI Rheingau-Bezirksverein e.V., Flörsheim am Main

Verein Bürger und Polizei für mehr Sicherheit e.V., Hofheim am Taunus

Verein der Freunde Lions Club Eppstein e.V.

Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschule Kelkheim

Verein zur Förderung des interreligiösen Dialogs an Bildungseinrichtungen e.V., Frankfurt am Main

Vereinsring Hofheim

Vitus & Caecilia, Kriftel

Wildpark-Retter e.V., Hofheim am Taunus

(lifePR) (