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Bürgerpreis: Nominierungen noch bis zum 31.05.2026 möglich

(lifePR) (Bad Homburg, )
Ehrenamt gebührt Ehre. Deshalb vergibt die Taunus Sparkasse zum 21. Mal den Bürgerpreis.  Noch bis zum 31. Mai können Sie Personen, Gruppen oder Initiativen nominieren, die „Mit Herz dabei“ sind und sich uneigennützig für andere Menschen einsetzen und so das gesellschaftliche Miteinander im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunuskreis stärken.

„Der Bürgerpreis macht sichtbar, wieviel Kraft im Ehrenamt steckt. Seit über zwei Jahr-zehnten zeichnen wir voller Überzeugung Menschen aus, die sich für ihre Mitmenschen in unserer Region stark machen. Ehrenamtlichen Einsatz kann man nicht genug loben“, sagt Michael Cyriax, Landrat des Main-Taunus-Kreises und Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse.

„Die bislang insgesamt 164 Preisträgerinnen und Preisträger des Bürgerpreises bilden einen sehr illustren Kreis besonderer Menschen, die mit ihrer tollen Arbeit einen vorbildlichen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Region leisten. Mit dem Bürgerpreis wollen wir diesen Menschen, die Anerkennung und den Dank zollen, die sie verdienen. Daher freue ich mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder dieser Preis von der Taunus Sparkasse vergeben wird “, sagt Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises und derzeit stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.

Nominiert werden können Kandidatinnen und Kandidaten entweder direkt online unter www.taunussparkasse.de/... oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@tsk.de. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden neben einem Award und einer Urkunde mit insgesamt 5.000 Euro gewürdigt.

Der Preis wird in vier Kategorien vergeben:

Kategorie „U 21“: Nominiert werden können 14- bis 21-jährige sowie Gruppen oder Projekte, die von jungen Menschen initiiert werden.

Kategorie „Alltagshelden“: Engagierte Bürgerinnen und Bürger können sich unabhängig vom Alter in dieser Kategorie bewerben oder vorgeschlagen werden. Auch Gruppen, Vereine und Initiativen können ausgezeichnet werden.

Kategorie „Engagierte Unternehmer“: Hier können sich Unternehmerinnen und Unternehmer bewerben oder vorgeschlagen werden, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen – im Idealfall gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Kategorie „Lebenswerk“: Der Bürgerpreis wird in dieser Kategorie für mindestens 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement verliehen. Die Nominierung muss hier durch Dritte erfolgen.

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