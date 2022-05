Tamala Akademie - «Step by Step" ein clownesker Schnupperworkshop - Schritt für Schritt Einführung in die Kunst der Clownerie

eine Weisheit, die aus unmittelbarem und spontanem Handeln entsteht

eine Weisheit, die Mut macht, mit den eigenen Fehlern und Schwächen zu spielen

eine Weisheit, die entsteht, wenn wir über uns selbst lachen können

Es ist wieder so weit! Erneut kann nach zwei Jahren Pandemie ein Präsenzseminar über Pfingsten in Konstanz stattfinden, da alle Beschränkungen, auch bei der Einreise, aufgehoben wurden.Wissen wir eigentlich, wie komisch wir sein können – wie mitreißend? Der Clown ist Sinnbild und Verkörperung einer ursprünglichen Lebendigkeit, die nicht Halt macht vor dem Unmöglichen. Eine unerschöpfliche Lust am Leben lässt ihn mutig und liebevoll jede Situation in Angriff nehmen, die sich ihm stellt. Scheitern ist ein Vergnügen und immer wieder das Unerwartete tun, will gelernt sein. Die Teilnehmer erfahren Schritt für Schritt die kreative Weisheit der Figur Clown:Dieser Kurs für Einsteiger gibt einen Einblick in das – am Tamala Center seit über 30 Jahren gelehrte – Clown Acting. Clown Acting ist ein Training, dass das Basiswissen Clown auf systematische und einfache Weise aufbaut.Regeln der KomikDen eigenen Clown erfahrenGrundsätzlicher Aufbau von ClownsfigurenBewegungsabläufe und Training von Mimik & GefühlEntwickeln verschiedener ClownfigurenKontakt zum PartnerKontakt zu Raum und RequisitenKontakt zum PublikumUnterstützt werden diese Seminar-Tage durch ein integratives Körpertraining für Stimme und Ausdruck. Diese Methodik ermöglicht jedem Teilnehmer, das Potential eines Clowns/einer Clownin zum Ausdruck zu bringen.Wegen der geringen Platzzahl (18 Plätze) bittet das Zentrum um Vorreservierung und Anmeldung per Mail oder TelefonAnmeldungen werden beim Internationalen Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation in Konstanz entgegengenommen unter +49(0)7531-9413140 oder info@tamala-center.de www.tamala-center.de