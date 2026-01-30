ABSCHLUSSARBEIT: CLOWN SHOW „Jenseits des Tellerrands“ der Tamala Clown Akademie
Clownskunst zwischen Chaos und Poesie: Eine bunte Abschluss-Show der Tamala Clown Akademie
Da immer noch viele ein Ticket ergattern möchten, haben wir erstmalig am 31.01.2025 um 15.30 Uhr eine zweite Show angesetzt, wovon auch schon die Hälfte der Karten verkauft sind. Sie können sich jetzt Ihr Ticket für diese 2.Familien-Show sichern:
https://www.ticketino.com/de/event/jenseits-des-tellerrands-die-clownshow-matinee/211983
Wir freuen uns auf so viele Zuschauer und sind begeistert von dem großen Interesse an der Clown Show 2026 der Absolventen der Profi-Ausbildungsgruppe der Tamala Clown Akademie.
Auf der Bühne entsteht ein Hinterhof voller Überraschungen. In Jenseits des Tellerrands erweckt eine Gruppe von 13 Clowns der Tamala Clown Akademie diesen Raum zum Leben. Sie stolpern, wirbeln, lachen und improvisieren, begegnen Nachbarschaftskonflikten, kleinen Missgeschicken und komischen Missverständnissen. Wer den Blick über den Tellerrand wagt, entdeckt neue Perspektiven und Möglichkeiten, selbst in einem scheinbar kleinen Hinterhof.
Regeln treffen auf Chaos, Routine auf Fantasie, und alltägliche Begegnungen verwandeln sich in absurde, poetische und urkomische Szenen. Mit Slapstick, modernem Clown-Humor und poetischen Momenten spielen die Clowns mit Körper, Stimme, Tempo und Requisiten und zeigen, wie man gewohnte Handlungen hinterfragt und überraschend neue Wege findet.
Die Zuschauer erleben Perspektivwechsel, Requisitenchaos und überraschende Interaktionen. Mal absurd, mal berührend, mal herrlich komisch. Manchmal erkennt man sich selbst in den kleinen Missgeschicken wieder. Jenseits des Tellerrands lädt ein, zu lachen, zu staunen und den Alltag aus neuen Blickwinkeln zu erleben. Ein Hinterhof wird zur Bühne grenzenloser Fantasie und lebendiger Clownkunst. Eine Show, die man nicht verpassen sollte. Es ist eine unvergessliche Show, die einen Einblick in die faszinierende Welt der Clown-Ausbildung gewährt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein. Mit ihrem neuen Stück „Jenseits des Tellerrands“ sorgen die Absolventen für ein unvergessliches Erlebnis, bei dem das Publikum vor Lachen und Staunen aus dem Häuschen gerät.
Wer selbst einmal in die Kunst der Clowns und Comedian eintauchen will und andere Menschen zum Lachen bringen möchte, empfehlen wir die nächsten Einführung-Seminare: Die Kunst des Scheiterns (28.2.-1.3.), Spontan humorvoll sein (17.3. online) oder das Ferienseminar in den Osterferien „Flow-Freude-Glueck) vom 9.-12.4.
Weitere Infos auf den beiden Website www.tamala-center.de oder www.humorkom.de
Clowns, Spaß Kellner und Comedian für eigene Veranstaltungen finden Sie immer hier: www.clown-und-comedy.de