Verkürzung der Telomere nach COVID-19 Infektion

Studie stellt verkürzte Telomere und damit eine Beschleunigung des biologischen Alters bei Covid-19 Patienten fest.

Eine Studie hat gezeigt, dass COVID-19-Überlebende eine signifikante Beschleunigung ihres biologischen Alters aufwiesen, die vor allem bei den jüngeren Personen auftrat. Es wurde gezeigt, dass COVID-19-Überlebende im Vergleich zu Kontrollpersonen ein höheres biologisches Alter haben, das anhand von Biomarkern, wie der DNA-Methylierung, gemessen wurde. Darüber hinaus wurde bei COVID-19-Überlebenden eine Verkürzung der Telomere beobachtet, welches zu einer höheren Entzündungsreaktion und einer schlechteren Immunfunktion führt.



Die Forscher untersuchten auch epigenetische Veränderungen in den Blutzellen von COVID-19-Überlebenden. Epigenetische Veränderungen sind Veränderungen in der DNA, die die Genexpression beeinflussen können. Die Forscher stellten fest, dass COVID-19-Überlebende epigenetische Veränderungen aufwiesen, die mit einem beschleunigten Alterungsprozess verbunden sind.



Die Studie deutet darauf hin, dass COVID-19 nicht nur akute Symptome verursacht, sondern auch langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit und das Altern hat.



Weitere Forschung ist erforderlich, um diese Fragen zu klären.



Der Titel der Studie lautet "Evidence for Biological Age Acceleration and Telomere Shortening in COVID-19 Survivors“. Erschienen im Juni 2021



Telomerverkürzung ist ein wichtiger Faktor bei Alterung und Erkrankungen



Telomere sind die Enden unserer Chromosomen und bestehen aus wiederholten DNA-Sequenzen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Stabilität unserer DNA. Eine Verkürzung der Telomere wird mit einer beschleunigten Alterung und einem erhöhten Risiko für verschiedene altersbedingte Erkrankungen, wie Krebs und Herzerkrankungen, in Verbindung gebracht.



Telomerase ist ein Enzym, das dazu beiträgt, die Länge der Telomere zu erhalten oder zu verlängern. Die Aktivität von Telomerase kann dazu beitragen, die Lebensdauer von Zellen zu verlängern und auch die Alterung von Geweben und Organen zu verlangsamen oder umzukehren.



TA-65® verlängert Telomere über Aktivierung der Telomerase.



TA-65 ist eine Substanz, die aus der chinesischen Pflanze Astragalus membranaceus gewonnen wird und als Nahrungsergänzungsmittel zur Telomerverlängerung seit vielen Jahren weltweit verwendet wird.

Studien weisen darauf hin, dass TA-65 zur Erhöhung der Zellerneuerung beiträgt. Die Telomeraseaktivität, die durch TA-65 induziert wird, kann dazu beitragen, die Telomere zu erhalten oder sogar zu verlängern, was wiederum zur Verbesserung der Zellfunktion beiträgt.