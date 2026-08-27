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Swiss Harmony Deutschland GmbH Friedrichstraße. 171 10117 Berlin, Deutschland http://swissharmony.de
Ansprechpartner:in Herr Richard Neubersch +41 76 366 33 11
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Swiss Harmony erweitert Sortiment um VitalWear: Erste harmonisierende Funktionsunterwäsche

Mit VitalShorts und VitalSlip kombiniert das Schweizer Familienunternehmen natürlichen Tragekomfort, zuverlässige Geruchsneutralisierung und ganzheitliche Vitalfeld-Harmonisierung.

(lifePR) (Berlin / Grellingen, )
Swiss Harmony, Spezialist für ganzheitliche Raum- und Körperharmonisierung, bringt mit der neuen Produktlinie „VitalWear“ eine innovative Funktionsunterwäsche auf den Markt. Die speziell für Herren konzipierten VitalShorts sowie der VitalSlip für Damen verbinden atmungsaktive Baumwollqualität mit einer regenerierbaren Aktivkohle-Einlage und dem bewährten Swiss-Harmony-Harmonisierungsprinzip.

Gerade bei langen Arbeitstagen, intensiven Reisen oder körperlicher Aktivität spielen Wohlbefinden, Frische und energetische Ausgeglichenheit eine zentrale Rolle. Mit der VitalWear-Kollektion adressiert Swiss Harmony gleich zwei wesentliche Bedürfnisse moderner Verbraucher: den Schutz und die Balance des persönlichen Vitalfeldes sowie eine diskrete, verlässliche Geruchsneutralisierung.

Doppelte Funktionalität direkt am Körper
Im Schrittbereich der Unterwäsche ist eine spezielle Aktivkohle-Gewebeeinlage integriert. Diese bindet organische Geruchsmoleküle zuverlässig und neutralisiert sie, noch bevor sie nach außen dringen können. Durch normales Waschen regeneriert sich die Aktivkohle-Schicht vollständig, was die Produkte zu einer langlebigen und nachhaltigen Alternative macht.

Gleichzeitig werden die Textilien nach dem bewährten Swiss-Harmony-Verfahren veredelt. Ziel ist es, das körpereigene Energiesystem gegen die omnipräsenten Einflüsse von Elektrosmog zu stabilisieren und den Organismus in seiner natürlichen Harmonie zu unterstützen.

„Unser Ziel war es, funktionale Alltagskleidung zu schaffen, die man nicht spürt, deren Wirkung man aber den ganzen Tag über positiv wahrnimmt“, erklärt Richard Neubersch, Gründer von Swiss Harmony. „Mit VitalShorts und VitalSlip tragen unsere Kunden Frische und energetische Harmonie direkt auf der Haut.“

Verfügbarkeit
Die VitalShorts (für Herren) und der VitalSlip (für Damen) sind ab sofort in den Größen S, M und L im offiziellen Online-Shop von Swiss Harmony (https://swissharmony.de/shop/) erhältlich.

Swiss Harmony Deutschland GmbH

Swiss Harmony entwickelt und produziert seit 2010 Lösungen zur Harmonisierung von Elektrosmog in Wohn- und Arbeitsräumen, Fahrzeugen sowie für den persönlichen Schutz. Das Familienunternehmen aus der Schweiz verzichtet bewusst auf klassische Vertriebsstrukturen und setzt stattdessen auf Aufklärung, Transparenz und Weiterempfehlungen zufriedener Anwender.

www.swissharmony.de

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