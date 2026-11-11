Unsere Rundreise auf Sri Lanka

Leichte, lange Kleidung einpacken

Die Regenjacke nicht vergessen

Etwas Bargeld dabeihaben

Für mich ging es nach Sri Lanka, um einen Teil unserer Rundreise persönlich kennenzulernen, unsere Partner vor Ort zu treffen und die Qualität unserer Ausflüge und Hotels zu überprüfen. Als Produktmanagerin möchte ich schließlich nicht nur wissen, was in unserem Reiseprogramm steht, sondern auch selbst erleben, was unsere Gäste erwartet. Welche Ausflüge lohnen sich besonders? Wo können wir Abläufe verbessern? Und welche kleinen Erlebnisse machen eine Reise unvergesslich?Ich war allein aus unserem Büro unterwegs und wurde vor Ort teilweise von unseren Partnern und einem Guide begleitet. So hatte ich die Gelegenheit, viele Fragen zu stellen, neue Ideen auszuprobieren und Sri Lanka aus einer ganz eigenen Perspektive kennenzulernen.Dass mich dabei nicht nur Tempel, Teeplantagen und traumhafte Landschaften erwarten würden, sondern auch wilde Elefanten, ein seltener Leopard und die eine oder andere spontane Planänderung, wusste ich zu Beginn noch nicht.Schon um 5:30 Uhr morgens wurde ich am Flughafen herzlich von unseren Partnern und meinem Guide empfangen. Nach einem kurzen Kirchenstopp in Negombo und einer ersten Teepause ging es direkt weiter ins Landesinnere. Unser Ziel waren die berühmten Höhlentempel von Dambulla. Die kunstvollen Wandmalereien und zahlreichen Buddha-Statuen sind wirklich beeindruckend und geben einen ersten Einblick in die tief verwurzelte buddhistische Kultur des Landes.Zwischendurch durfte natürlich auch eine Erfrischung nicht fehlen. Ein frisch zubereiteter Mangosmoothie war bei den tropischen Temperaturen genau das Richtige! Anschließend stand eine Dorftour in Hiriwiduanna auf dem Programm, bei der ich das ländliche Leben auf Sri Lanka näher kennenlernen konnte. Den Abschluss des ohnehin schon ereignisreichen Tages bildete eine traditionelle Tanzzeremonie in Habarana und war ein schöner erster Einblick in die Kultur des Landes.Eine Besonderheit ist mir an diesem Tag ebenfalls aufgefallen: Manche Hotels halten Hunde, um wilde Elefanten vom Gelände fernzuhalten.Am zweiten Tag ging es in die Vergangenheit Sri Lankas. Die alte Königsstadt lässt sich wunderbar mit dem Fahrrad erkunden. Helme sind vorhanden, sodass man die historischen Stätten aktiv und in seinem eigenen Tempo entdecken kann. Zwischen alten Ruinen, beeindruckenden Steinfiguren und tropischer Vegetation bekommt man schnell ein Gefühl dafür, wie viel Geschichte in diesem Land steckt.Mein persönliches Highlight wartete allerdings am Nachmittag: die Safari im Minneriya-Nationalpark. Hier findet das sogenannte The Gathering statt, bei dem sich saisonal zahlreiche wilde Elefanten an den Wasserstellen und auf den Grasflächen versammeln. Diese beeindruckenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten, war einfach unglaublich. Es ist etwas ganz anderes, Elefanten nicht nur aus nächster Nähe in einem Tierpark zu sehen, sondern sie frei durch die Landschaft ziehen zu sehen. Ich hätte ihnen noch deutlich länger zuschauen können!Gerade solche Erlebnisse machen für mich den besonderen Reiz einer Sri-Lanka-Rundreise aus. Innerhalb weniger Tage bekommt man nicht nur einen Eindruck von der Kultur und Geschichte des Landes, sondern erlebt auch eine faszinierende Tierwelt.Auch im Alltag begegnet man den Tieren überall, wenn auch auf eine ganz andere Weise. Sri Lanka hat schätzungsweise rund 2,2 Millionen Straßenhunde. Viele von ihnen werden von Einheimischen gefüttert und sind erstaunlich gut genährt. Der respektvolle Umgang mit Lebewesen spielt im Buddhismus eine wichtige Rolle, was sich auch im täglichen Leben bemerkbar macht.Der dritte Tag ist für unsere Gäste mit einer Fahrradtour, einem Frühstück und einer Bootstour geplant. Ich nutzte die Gelegenheit, eine längere Route auszuprobieren und mir mehr Zeit für die Umgebung zu nehmen. Unterwegs gab es frische Wassermelone und immer wieder kleine Eindrücke vom Leben abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten.Gerade diese zusätzlichen Erkundungen sind für mich als Produktmanagerin wertvoll. Wie viel Zeit sollte man für eine Aktivität einplanen? Welche Strecken eignen sich für unsere Gäste? Und gibt es unterwegs etwas zu entdecken, das wir künftig in unser Programm aufnehmen könnten? Solche Fragen lassen sich am besten beantworten, wenn man selbst vor Ort ist.Eine weitere kleine Besonderheit am Rande: Viele Tuk-Tuk-Fahrer arbeiten selbstständig und sind als Freelancer unterwegs. Die kleinen Dreiräder gehören zum Straßenbild wie die Palmen und Teestände. Gerade in den Städten scheint es nie lange zu dauern, bis sich jemand findet, der einen ans gewünschte Ziel bringt.Am vierten Tag machte ich mich bei Regen auf zum Three-Temple-Trek. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, war die Tour eine schöne Möglichkeit, die religiösen Traditionen und die Landschaft der Region kennenzulernen. Danach besuchte ich eine Teefabrik und schaute mir eine weitere Unterkunft an.Rund um Kandy wurde es dann verkehrstechnisch spannend. Auf den Straßen ist unglaublich viel los, und für europäische Augen ist nicht immer sofort erkennbar, wer gerade Vorfahrt hat. Busse, Autos, Motorräder und Tuk-Tuks bewegen sich scheinbar gleichzeitig in alle Richtungen. Mein Eindruck: Wer hier selbst fahren möchte, braucht wirklich gute Nerven. Ich war jedenfalls froh, dass Sanjeev am Steuer saß und sich bestens auskannte.Für unsere Gäste ist es gut zu wissen, dass Sri Lanka zwar landschaftlich traumhaft ist, die Fahrten zwischen den einzelnen Stationen aber durchaus Zeit in Anspruch nehmen können. Umso wichtiger ist es, die Etappen sinnvoll zu planen und genügend Raum für Pausen und spontane Entdeckungen zu lassen.Auch am fünften Tag stand das Hochland im Mittelpunkt. Nach einer weiteren Teefabrikbesichtigung ging es zu verschiedenen Wasserfällen. Eigentlich sollte noch eine zusätzliche Teefabrik auf dem Programm stehen. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass dieser für ausländische Besucher gar nicht zugänglich war. Solche Situationen zeigen, wie wichtig es ist, die Ausflüge regelmäßig zu überprüfen und Alternativen zu kennen.Später führte mich der Weg zum See in Nuwara Eliya. Da Vollmond war, wurde an diesem Tag ein buddhistischer Feiertag begangen. Überall waren Menschen unterwegs, und ich machte mich bei Regen mit gefühlt halb Sri Lanka auf einen Spaziergang. Trotz des Wetters war es spannend, die besondere Stimmung in der Stadt mitzuerleben.Zum Abschluss wollte ich noch eine Teeplantage besuchen. Stattdessen landete ich mitten in einer hinduistischen Zeremonie in einem Dorf. Damit hatte ich zwar nicht gerechnet, aber genau solche Begegnungen machen eine Reise für mich besonders. Man bekommt Einblicke in den Alltag und die Traditionen der Menschen, die sich nicht einfach in ein festes Programm einplanen lassen.Die Zugfahrt von Nanu Oya in Richtung Ella gehört zu den bekanntesten Erlebnissen auf Sri Lanka. Und natürlich wollte ich diese Strecke selbst kennenlernen. Die Bahn schlängelt sich durch sattgrüne Berge, vorbei an Teeplantagen und kleinen Ortschaften. Immer wieder öffnen sich wunderschöne Ausblicke auf die Landschaft.Ich stieg in Demodara aus, um die berühmte Brücke aus einer anderen Perspektive zu sehen und sie später noch einmal mit dem Zug zu überqueren. Seit den Überschwemmungen im Jahr 2025 ist der Zugverkehr auf dieser Strecke eingeschränkt. Während meiner Reise verkehrten nur noch zwei Züge am Tag, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.Besonders schön fand ich die Begegnungen entlang der Strecke. Wenn der Zug vorbeifährt, kommen teilweise Einheimische aus ihren Häusern, um den Reisenden zuzuwinken. Und noch eine Zahl, die mich überrascht hat: Auf Sri Lanka gibt es schätzungsweise 1,3 Millionen Tuk-Tuks. Bei rund 15 bis 16 Millionen erwachsenen Menschen ist das eine beeindruckende Menge. Nach einigen Tagen auf den Straßen des Landes kann ich sagen, dass diese kleinen Fahrzeuge tatsächlich überall präsent sind.Um 5:30 Uhr startete ich in den Tag, denn es stand eine Safari im Yala-Nationalpark an. Früh aufzustehen lohnt sich hier besonders, weil die Tiere in den kühleren Morgenstunden oft aktiv sind.Und was soll ich sagen? Auch an diesem Tag hatte ich richtig Glück. Wir entdeckten zahlreiche Tiere und konnten unter anderem einen seltenen Leoparden beobachten. Ihn in freier Wildbahn zu sehen, war ein ganz besonderer Moment. Trotzdem bleiben die Elefanten mein persönliches Highlight der Reise. Diese ruhigen, gleichzeitig so kraftvollen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben, hat mich nachhaltig beeindruckt.Anschließend ging es zum Elephant Transit Home, einer Auffangstation, in der verwaiste oder hilfsbedürftige Elefantenjunge versorgt werden, bevor sie wieder ausgewildert werden können. Es war interessant, neben den Begegnungen in den Nationalparks auch mehr über den Schutz der Tiere zu erfahren.Am Abend traf ich eine unserer Partnerinnen aus dem Büro in Ahangama zum gemeinsamen Essen. Bei solchen Treffen geht es nicht nur darum, sich persönlich kennenzulernen. Der direkte Austausch hilft mir auch, unsere Zusammenarbeit zu stärken, Abläufe besser zu verstehen und neue Ideen für unsere Reisen mitzunehmen.Am letzten Tag erkundete ich Galle bei einem Stadtrundgang. Die historische Festungsstadt mit ihren kolonialen Gebäuden und dem Blick auf den Indischen Ozean hat einen ganz eigenen Charme. Hier kann man wunderbar durch die kleinen Straßen schlendern und zwischendurch immer wieder einen Blick aufs Meer werfen.Danach besuchte ich eine Schildkrötenaufzuchtstätte und besichtigte zwei Strandhotels. Gerade für die Auswahl passender Unterkünfte ist es hilfreich, die Lage, die Atmosphäre und die Ausstattung selbst kennenzulernen.Zum Abschluss ging es zur Tea Time ins Büro unseres Partners. Den letzten Abend verbrachte ich beim Chef zu Hause, wo ich zum Essen eingeladen wurde. Dieser persönliche Ausklang war ein schöner Abschluss einer intensiven Woche. Ich hatte nicht nur zahlreiche Ausflüge und Hotels kennengelernt, sondern auch viele Gespräche geführt und unsere Partner vor Ort noch besser kennengelernt.Nach acht Tagen, rund 1.400 Kilometern und etwa 42 Stunden im Auto kann ich sagen: Sri Lanka ist ein unglaublich spannendes Reiseland. Die landschaftliche und kulturelle Vielfalt hat mich besonders begeistert. Innerhalb weniger Stunden kann man bei tropischen Temperaturen von etwa 35 Grad unterwegs sein und später im Hochland ankommen, wo es nachts auf 15 Grad oder sogar darunter abkühlen kann. Dazu kommen beeindruckende Tempelanlagen, Teeplantagen, Wasserfälle, historische Städte und eine faszinierende Tierwelt.Meine persönlichen Highlights waren ganz klar die wilden Elefanten. Sie in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und zu sehen, wie selbstverständlich sie Teil dieser Landschaft sind, war für mich ein unvergessliches Erlebnis. Auch die Begegnung mit dem Leoparden im Yala-Nationalpark wird mir lange in Erinnerung bleiben.Die Menschen vor Ort habe ich insgesamt als ausgesprochen herzlich und hilfsbereit erlebt. An manchen touristischen Orten wird man auf der Straße durchaus angesprochen, was zunächst etwas aufdringlich wirken kann. Gleichzeitig hatte ich selten das Gefühl, zu einem Kauf gedrängt zu werden. Wenn man Hilfe brauchte, war meistens jemand zur Stelle.Für mich war die Reise aber nicht nur persönlich ein Erlebnis, sondern auch beruflich besonders wertvoll. Ich konnte unsere Ausflüge selbst testen, die Qualität der Hotels beurteilen, mögliche Alternativen entdecken und unsere Partner persönlich treffen. Gerade die Mischung aus geplanten Programmpunkten und spontanen Begegnungen hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Rundreise steckt.Ein Wort ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben:. Der traditionelle singhalesische Gruß bedeutet sinngemäß „Mögest du lange leben“. Eine schöne Botschaft, die für mich gut zu der Herzlichkeit passt, die ich auf Sri Lanka erlebt habe.Lange Hosen und Röcke sind praktisch, besonders bei Tempelbesuchen, bei denen Schultern und Knie bedeckt sein sollten. Ein dünner Schal lässt sich schnell über die Schultern legen und nimmt im Gepäck kaum Platz weg.Vor allem im Hochland kann das Wetter schnell umschlagen. Auch wenn es morgens noch warm ist, kann es später kräftig regnen. Eine leichte Regenjacke sollte deshalb unbedingt mit.Für kleine Einkäufe, Snacks oder Trinkgeld ist Bargeld praktisch. Wenn ihr mit dem Service zufrieden seid, freut man sich vor Ort über ein Trinkgeld.Mein wichtigster Tipp zum Schluss: Lasst euch auf Sri Lanka ein und gebt auch den kleinen, ungeplanten Momenten eine Chance. Nicht jeder Ausflug läuft exakt wie vorgesehen, und manchmal wird aus einer geplanten Besichtigung eine ganz andere Begegnung. Genau das macht eine Rundreise lebendig.