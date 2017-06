Wandler zwischen den Welten: SAMFEX-Entwickler Alexander Melle und seine Vision für smartere Hotelbetriebe

Vom einfachen Reparaturauftrag über den Reminder für die Routinewartung bis in die Tiefen des Asset Management und von der Minibarkontrolle bis zum Handling des Gästefeedbacks, oder Verteilung des Gepäcks: Wer einmal in die mannigfaltigen Funktionstiefen der Hotelsoftware SAMFEX abgetaucht ist, stellt schnell fest, dass in dem übersichtlichen Interface eine Menge interdisziplinäres Wissen steckt. Denn die App verknüpft in Sekundenbruchteilen, was zusammengehört; kommuniziert verständlich, wo früher Mitarbeiter zum Hörer greifen oder von A nach B laufen mussten, und „denkt“ den entscheidenden Schritt weiter, damit ihre Anwender physisch und mental im Hier und Jetzt bleiben können. Der Kopf hinter diesem Wunderwerk ist der gebürtige Rheinländer Alexander Melle – studierter Elektrotechniker der TU Darmstadt, langjähriger Hotellerie-Insider und Liebhaber alter Autos. Mit seinem Team katapultiert er schon seit geraumer Zeit das Back-of-House-Management der Hotellerie ins 21. Jahrhundert – vom privaten Boutique Hotel über die Apartmentanlage bis zur internationalen Kette.IT-Experte mit Herz fürs Hotelwesen: Alexander MelleSein erstes Programm schrieb Alexander Melle mit 18 Jahren in Langen bei Frankfurt – ein Kassensystem für damalige Radio- und Fernsehgeschäfte. Direkt nach dem Abitur folgte dann seine erste Firmengründung, die bereits erahnen ließ, dass in dem damals 20-jährigen nicht nur Mut und Unternehmergeist steckt, sondern auch eine große Portion Neugier und Innovationslust. Um sein selbsterlangtes Wissen möglichst schnell mit einem Studium zu untermauern, schrieb Melle sich 1990 an der TU Darmstadt für den Studiengang Elektrotechnik ein und spezialisierte sich auf Mikroelektronik & Datentechnik.Als das erfolgreich abgeschlossen war, gründete er und fungierte als geschäftsführender Gesellschafter bei der damaligen Konnexionen GmbH, spezialisiert auf Netzwerktechnologie. Hiernach wechselte er zu Hyatt International und übernahm den Posten des Director Information System im Europäischen Shared Services Center mit Sitz in Mainz. Von 1998 bis 2007 verantwortete Melle dort die IT-Abteilungen der Hotels in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten, eröffnete insgesamt 11 neue Häuser in der Region und war verantwortlich für die IT- und Netzwerkprojekte, wie zum Beispiel die Einführung und Umsetzung eines mitteleuropäischen IT-Helpdesks. In diesen Jahren wurde dem empathischen Wahl-Mainzer die Notwendigkeit einer Softwarelösung bewusst, die die verschiedenen Back of House Bereiche, wie Housekeeping, Maintenance und Asset Management, sowie den Servicebereich miteinander verknüpft und den unter starkem Zeitdruck arbeitenden Mitarbeitern die Kommunikation erleichtert.Nach fast zehn Jahren Erfahrung in der Hospitality-IT gründete der heute 49-jährige die Mellex AG, mit Sitz in Schaffhausen am Rheinfall, und entwickelte SAMFEX – mit der Mission, nicht nur das Erlebnis der Gäste, sondern auch das der Mitarbeiter zu verbessern. Nach einer Anlaufphase von rund 5 Jahren ging er mit der Software als Kernprodukt 2011 erstmals an den Markt. Seither hat es zahlreiche Erweiterungen gegeben; Schnittstellen sind dazugekommen, unter anderem für die Kommunikation mit Front of House- sowie Gebäudemanagementsystemen; das Internet of Things wurde Teil der SAMFEX Technologielösung und das Energie-Management-Tool und Philosophie Green-One wurde gelauncht. Der Markt hat SAMFEX angenommen, weil die Hotellerie ein Sektor ist, in dem jede Arbeits- und Zeiteinsparung „Gold wert“ und jeder nicht gelaufene Weg eine echte Erleichterung für die hart arbeitende Belegschaft ist. Als virtuellen „Außendienstmitarbeiter“ der in Mainz ansässigen Mellex Services UG, in der die rund um die Uhr verfügbare SAMFEX-Kunden-Hotline zuhause ist, holten Melle und sein mittlerweile 10-köpfiges Team 2016 Sympathieträger S.A.M. ins Boot: Er fungiert heute als Sidekick und Mentor für die Anwender, ist grün, drollig und weiß alles über SAMFEX.Dank seiner innovationsfreudigen internationalen Kundschaft gehen Alexander Melle die Ideen und Projekte zur Weiterentwicklung von SAMFEX nie aus.Wenn er doch mal eine Pause braucht, widmet sich der Vordenker gerne seiner dritten Leidenschaft, den Youngtimern. Seine Lieblingsmarke ist Audi, weil ihm Qualitäts- und Designverständnis der Ingolstädter zusagen – und vielleicht auch ein wenig wegen ihres Slogans: Vorsprung durch Technik.SAMFEX ist ein Produkt der Mellex AG und bietet Hotelbetrieben aller Art eine flexible, leicht bedienbare, innovative Softwarelösung für alle Service-Bereiche hinter den Kulissen. Von der Haustechnik über Housekeeping und Service bis hin zum Energie- oder Asset Management erleichtert die SAMFEX-App Hotelmitarbeitern die Arbeit hinter den Kulissen und ist individuell anpassbar – je nach Größe, Ausrichtung und Anforderungen des Betriebs.