Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1079029

Südwesttextil e.V. Türlenstraße 6 70191 Stuttgart, Deutschland http://www.suedwesttextil.de
Ansprechpartner:in Frau Rebekka Rüth +49 711 2105016
Logo der Firma Südwesttextil e.V.

Weniger Routine, mehr Zeit für Personalarbeit: Südwesttextil startet TexHR-Docs

(lifePR) (Stuttgart, )
Mit TexHR-Docs erweitert Südwesttextil seine digitalen Mitgliederservices um eine automatisierte Dokumentenerstellung für die Personalarbeit. Rechtlich geprüfte Inhalte und branchenspezifische Vorlagen sollen Personalabteilungen entlasten und wiederkehrende Prozesse beschleunigen.

Südwesttextil treibt die Digitalisierung seiner Verbandsleistungen weiter voran: Nach dem erfolgreichen Start des KI-Chatbots TEXI und der MRSL-Datenbank im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit folgt mit TexHR-Docs eine neue Lösung für die Personalarbeit. Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse und weitere personalrelevante Dokumente gehören zum betrieblichen Alltag. Ihre Erstellung ist jedoch häufig mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, insbesondere, wenn individuelle Beschäftigungsverhältnisse und arbeitsrechtliche Anforderungen berücksichtigt werden müssen. Mit TexHR-Docs stellt Südwesttextil seinen Mitgliedern deshalb eine neue digitale Anwendung zur Verfügung, die die Erstellung von HR-Dokumenten automatisiert und die Personalarbeit effizienter gestaltet.

TexHR-Docs ist eine Automatisierungslösung, die Anwenderinnen und Anwender strukturiert durch die erforderlichen Angaben und Auswahlmöglichkeiten führt. Auf Grundlage hinterlegter Regeln und rechtlich geprüfter Inhalte werden daraus individuelle Dokumente erstellt. Die juristische Expertise des Verbands fließt unmittelbar in die Vorlagen und Erstellungsprozesse ein. Dadurch lassen sich wiederkehrende Arbeitsschritte reduzieren und Dokumente konsistent und nachvollziehbar erstellen.

„Die Anforderungen an die Personalarbeit werden zunehmend komplexer. Als Verband wollen wir unsere Mitgliedsunternehmen deshalb nicht nur mit fachlicher Beratung unterstützen, sondern ihnen auch Lösungen an die Hand geben, mit denen sie unsere Expertise unmittelbar in ihrer betrieblichen Praxis nutzen können. TexHR-Docs ist ein weiterer Schritt, um unsere Leistungen digital weiterzuentwickeln und noch einfacher zugänglich zu machen“, erklärt Edina Brenner, Hauptgeschäftsführerin von Südwesttextil.

Das Angebot soll perspektivisch bedarfsorientiert um weitere Dokumente für die Personalarbeit erweitert werden. TexHR-Docs steht exklusiv im Mitgliederbereich von Südwesttextil zur Verfügung.

Website Promotion

Website Promotion

Südwesttextil e.V.

- Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist Deutschlands zweitgrößte Konsumgüterindustrie und bei technischen Textilien Weltmarktführer.

- Südwesttextil vertritt die Interessen der Branche in Baden-Württemberg. Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband ist eine Gemeinschaft von rund 200 Unternehmen mit 7 Mrd. Euro Umsatz und 24.000 Beschäftigten.

- Viele sind wichtige Zulieferer für die Autoindustrie, Luft- und Raumfahrt und Medizin oder machen mit attraktiver Mode und hochwertigen Heimtextilien den Alltag schöner und komfortabler.

- Südwesttextil ist Berater für seine Mitglieder, Netzwerker in Politik und Wirtschaft, Sozialpartner in der Tarifpolitik, Förderer der Textilforschung und des Engagements für soziale und ökologische Standards.

Textil aus Baden-Württemberg ist der Stoff, aus dem die Zukunft ist.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.