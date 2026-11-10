Weniger Routine, mehr Zeit für Personalarbeit: Südwesttextil startet TexHR-Docs

Mit TexHR-Docs erweitert Südwesttextil seine digitalen Mitgliederservices um eine automatisierte Dokumentenerstellung für die Personalarbeit. Rechtlich geprüfte Inhalte und branchenspezifische Vorlagen sollen Personalabteilungen entlasten und wiederkehrende Prozesse beschleunigen.



Südwesttextil treibt die Digitalisierung seiner Verbandsleistungen weiter voran: Nach dem erfolgreichen Start des KI-Chatbots TEXI und der MRSL-Datenbank im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit folgt mit TexHR-Docs eine neue Lösung für die Personalarbeit. Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse und weitere personalrelevante Dokumente gehören zum betrieblichen Alltag. Ihre Erstellung ist jedoch häufig mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, insbesondere, wenn individuelle Beschäftigungsverhältnisse und arbeitsrechtliche Anforderungen berücksichtigt werden müssen. Mit TexHR-Docs stellt Südwesttextil seinen Mitgliedern deshalb eine neue digitale Anwendung zur Verfügung, die die Erstellung von HR-Dokumenten automatisiert und die Personalarbeit effizienter gestaltet.



TexHR-Docs ist eine Automatisierungslösung, die Anwenderinnen und Anwender strukturiert durch die erforderlichen Angaben und Auswahlmöglichkeiten führt. Auf Grundlage hinterlegter Regeln und rechtlich geprüfter Inhalte werden daraus individuelle Dokumente erstellt. Die juristische Expertise des Verbands fließt unmittelbar in die Vorlagen und Erstellungsprozesse ein. Dadurch lassen sich wiederkehrende Arbeitsschritte reduzieren und Dokumente konsistent und nachvollziehbar erstellen.



„Die Anforderungen an die Personalarbeit werden zunehmend komplexer. Als Verband wollen wir unsere Mitgliedsunternehmen deshalb nicht nur mit fachlicher Beratung unterstützen, sondern ihnen auch Lösungen an die Hand geben, mit denen sie unsere Expertise unmittelbar in ihrer betrieblichen Praxis nutzen können. TexHR-Docs ist ein weiterer Schritt, um unsere Leistungen digital weiterzuentwickeln und noch einfacher zugänglich zu machen“, erklärt Edina Brenner, Hauptgeschäftsführerin von Südwesttextil.



Das Angebot soll perspektivisch bedarfsorientiert um weitere Dokumente für die Personalarbeit erweitert werden. TexHR-Docs steht exklusiv im Mitgliederbereich von Südwesttextil zur Verfügung.

(lifePR) (