TEXHUB.WORLD – Südwesttextil startet Game Challenge für junge Gaming-Talente

Südwesttextil startet die TEXHUB Game Challenge. Gesucht werden kreative Ideen für Mini-Games, die an die Locations, Stories und das Universum der TEXHUB.WORLD anknüpfen und die bestehende Open World um neue spielerische Erlebnisse rund um Textil erweitern.



Die TEXHUB.WORLD ist eine browserbasierte Erlebniswelt von Südwesttextil, die jungen Menschen die Vielfalt der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie und deren Karrierewege spielerisch näherbringen soll.



Seit ihrem Launch verzeichnet die TEXHUB.WORLD mehr als 400.000 Aufrufe und 250 Millionen Impressionen über alle Kanäle hinweg. Beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2026 wurde sie als „Digital Experience des Jahres“ ausgezeichnet und erreichte den zweiten Platz in der Kategorie „Innovation des Jahres“.



Mit der Game Challenge wird dieser Ansatz nun weitergedacht. Eine Plattform, die für den textilen Nachwuchs entwickelt wurde, öffnet sich für die Ideen des Gaming-Nachwuchses: Junge Entwicklerinnen und Entwickler sind eingeladen, mit eigenen Spielideen die TEXHUB.WORLD weiterzuentwickeln.



Die Aufgabe: ein eigenes Mini-Game konzipieren, das an die TEXHUB.WORLD anknüpft. Ob Geschicklichkeit, Strategie, Puzzle oder eine völlig neue Idee – entscheidend ist, dass das Game zur TEXHUB.WORLD passt und Spaß macht.



„Wer junge Menschen für Industrie begeistern möchte, muss neue Wege in der Ansprache gehen und ihnen auch Raum für eigene Ideen geben. Genau das tun wir mit der TEXHUB Game Challenge: Wir öffnen eine etablierte digitale Plattform für kreative Nachwuchstalente und entwickeln die TEXHUB.WORLD gemeinsam mit ihnen weiter“, erklärt Edina Brenner, Hauptgeschäftsführerin von Südwesttextil.



Die besten Konzepte werden gemeinsam mit dem TEXHUB-Team und der Digitalagentur SOLID WHITE ausgewählt. Anschließend werden die ausgewählten Mini-Games direkt in die TEXHUB.WORLD integriert. Damit erhält der Gaming-Nachwuchs die Chance, eigene Ideen auf einer etablierten digitalen Plattform umzusetzen.

(lifePR) (