SWK Bank: Etabliert im Schweizer Markt

Seit 2018 vertreibt good finance Online-Konsumkredite mit attraktiven Konditionen. „Wir haben uns im Schweizer Markt etabliert. Dass wir bereits nach zwei Jahren auf ein solches Kreditvolumen schauen können, freut uns sehr. Offensichtlich kommt unser Angebot beim Kunden gut an.“, sagt Ulf Meyer, Sprecher der Geschäftsführung der SWK Bank und betont: „Unser wettbewerbsüberlegener Digitalisierungsgrad und unsere attraktiven Konditionen helfen, die Gunst der anspruchsvollen Kunden in diesem hart umkämpften Markt zu gewinnen.“Die SWK Bank gilt als eine der digitalsten Banken Europas und als Vorreiter bei der direkten Kreditvergabe an private Kunden. „Neben unseren günstigen Konditionen loben Kreditnehmer vor allem die transparenten Prozesse“, berichtet Philipp Netz, Leiter Marketing und Vertrieb der SWK Bank und ergänzt: „Der Convenience-Gedanke, gerade bei Kreditantrag und -auszahlung, spielt bei Finanzdienstleistungskunden eine immer größere Rolle. Darauf gehen wir proaktiv ein.“ Das starke Wachstum der SWK Bank beruht nicht zuletzt auch auf erfolgreichen Kooperationen mit Vertriebspartnern. „An dieser Strategie werden wir auch zukünftig festhalten“, so Netz.Großen Wert legt die SWK Bank auf eine verantwortungsvolle Kreditvergabe und limitiert bei jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren auf maximal CHF 40'000. Die SWK Bank betreibt das Konsumkreditgeschäft in der Schweiz «Cross-Border» aus Deutschland heraus. In der Schweiz hat die Bank von der FINMA eine Vertreterbewilligung für die good finance AG erhalten, welche für die gesamten Marketing- und Vertriebsaktivitäten des SWK-Angebots verantwortlich zeichnet. Das Angebot ist erhältlich unter www.goodfinance.ch