Success Hotel Management GmbH strebt mit Menold Bezler und GRUB BRUGGER Sanierung in Eigenverwaltung an

Sanierung in Eigenverwaltung aufgrund von verspäteten Corona-Hilfszahlungen beantragt. Hotels bleiben geöffnet. CEO Michael Friedrich und CFO Stephan Kienle führen die Geschäfte uneingeschränkt fort und behalten Entscheidungsgewalt bei.

Die Hotelgesellschaft Success Hotel Management GmbH (SHM) mit Sitz in Stuttgart hat beim Amtsgericht Stuttgart ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, das am 10. Januar 2022 angeordnet wurde. Dieser Schritt war aufgrund der vierten Corona-Welle und einer verzögerten Auszahlung von Corona-Hilfen erforderlich. Ziel des Verfahrens ist eine Sanierung der SHM durch einen Insolvenzplan. Die Geschäftsführer Michael Friedrich und Stephan Kienle setzen den Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fort. Alle Hotels bleiben geöffnet.



SHM, in zweiter Generation familiengeführt, betreibt als Franchisenehmer in Deutschland aktuell 25 Hotels verschiedener bekannter Hotelmarken und beschäftigt rund 630 Mitarbeiter. 13 weitere Hotelprojekte sind in Planung.



Die gesamte Branche befindet sich aufgrund der Corona-Pandemie in einer herausfordernden Situation. Dennoch konnte die SHM in 2021 zwei neue Hotels in Hamburg und Coburg sowie Anfang 2022 ein Hotel in Bad Reichenhall eröffnen. Die Sanierung bildet die Basis, um das im Kern gesunde Unternehmen zu sichern, da es sich um pandemiebedingte und nicht um strukturelle Herausforderungen handelt. Michael Friedrich zeigt sich daher zuversichtlich: „Wir erhalten eine Chance, unser Unternehmen neu aufzustellen. Unser Ziel ist es, die operative sowie finanzielle Sanierung der Success Hotel Management GmbH nachhaltig und zügig umzusetzen und die Arbeitsplätze zu erhalten.“



Menold Bezler berät das Unternehmen bei sämtlichen Rechtsfragen und stellt während des Verfahrens mit Dr. Sebastian Mielke als CRO ein zusätzliches Mitglied der Geschäftsleitung. Das Gericht bestellte zudem Dr. Philipp Grub von der Kanzlei Grub Brugger zum vorläufigen Sachwalter. Gemeinsam mit der Geschäftsführung wird an einer tragfähigen Lösung für alle Beteiligten gearbeitet.



Berater Success Hotel Management GmbH:



Menold Bezler (Stuttgart): Dr. Sebastian Mielke (Partner, Eigenverwaltung)



Grub Brugger (Stuttgart): Dr. Philipp Grub (vorläufiger Sachwalter), Dr. Isabel Hohmann