Hollywood-Stimmen und 3D-Sound: Der neue Jot Mystery-Hörspiel Podcast „Hohensyburg“ – ab 1. April 2025 überall, wo es Podcast gibt

Das Produktions- und Kreativstudio Jot setzt mit dem neuen, fiktionalen Mystery-Hörspiel-Podcast „Hohensyburg“ neue Maßstäbe für packendes und immersives Storytelling. Durch die 3D-Audio-Technologie, Hollywood-Synchronstimmen und das aufwendige Sounddesign wird ein einzigartiges Hörerlebnis geschaffen – so werden die Mythen und Legende des Mystery-Hörspiels auf faszinierende Weise zum Leben erweckt. „Hohensyburg“ ist ab dem 1. April 2025 überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.



Die Kurzgeschichte „Hohensyburg“ ist eine Einladung, in eine Welt voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene. Die Geschichte dreht sich um die Legende von Syburg, einer Ruine in Nordrhein-Westfahlen. Nach einem blutigen Angriff im Mittelalter sollen dort bis heute gespenstische Stimmen, Schlachtgeschrei und das Klirren von Schwertern zu hören sein – immer um Mitternacht. Mit ihrem neuen Hörspiel-Podcast setzt das Kreativstudio Jot dabei auf modernste Technologien, um das Hörerlebnis auf ein neues Level zu heben. Denn durch den innovativen 3D-Sound und räumlichen Klang fühlt es sich so an, als wäre man selbst vor Ort. Auch die bekannten Synchronstimmen von Keanu Reeves und Willem Dafoe verleihen dem Hollywood Hörspiel große Authentizität. Die Einbindung eines Nonnenchors oder atmosphärische Orgelklänge versetzen einen darüber hinaus in Spannungsmodus. Ob Mystery-Fans, True-CrimeLiebhaber*innen oder Hörspiel-Genießer*innen – „Hohensyburg“ spricht alle an, die Lust auf ein intensives, cineastisches Hörerlebnis haben.



„Hohensyburg“ – die neue Jot Produktion ab 1. April 2025 überall, wo es Podcasts gibt.

