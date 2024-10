Alltags-Hacks aus der Psychologie im Snack-Format: der neue Studio Bummens Podcast "MIND DATE" mit Mentalist Timon Krause und Produzentin Hannah Reiss

Wie erkennen wir, ob unser bester Freund uns anlügt? Wie funktioniert Hypnose und was passiert dabei im Körper? Wie können wir uns besser konzentrieren? Und wie finden wir heraus, ob unser Gegenüber mehr als platonische Gefühle für uns empfindet? Mentalist, Bühnenkünstler und Experte für menschliches Verhalten Timon Krause gibt auf all diese Fragen Antworten und verrät Lifehacks in seinem neuen Studio Bummens Podcast "MIND DATE". Gemeinsam mit seiner Producerin und Co-Host Hannah Reiss lädt Timon die Zuhörenden immer zweimal die Woche in 20-minütigen pointierten, unterhaltsamen und wissenschaftlichen Folgen auf ein Date mit ihrem Verstand ein – ab dem 15. Oktober 2024 immer dienstags und donnerstags überall, wo es Podcasts gibt.Timon Krause: "Sowohl in meinen Bühnenshows als auch auf meinen Social-Media-Kanälen teile ich immer wieder psychologische Tricks, die dabei helfen, den Alltag besser zu meistern. Das Feedback aus der Community ist durchweg positiv: In den Kommentaren tauschen sich Leute über ihre Erfahrungen aus, fragen nach neuen Hacks und deren Hintergründen. Daraus entstand die Idee zu 'MIND DATE': Wir wollen Zuhörer*innen anhand von Alltagssituationen aufzeigen, dass auch sie die Tools und Hacks eines Mentalisten anwenden können, um ihr Leben ein bisschen besser zu machen."Hannah Reiss: "Ich als Nicht-Mentalistin in der ganzen Sache bin echt oft noch geflasht davon, was mit dem menschlichen Verstand alles möglich ist und wie unsere Hacks wirklich den Kopf umprogrammieren. Im wahrsten Sinne des Wortes erschließen wir neue Zugänge und Möglichkeiten in Kopf und Körper, die einem vorher nicht bewusst waren. Außerdem mag ich natürlich auch die Momente, wenn Timon seine Bühnenkunst in den Podcast holt!"Pop-Science meets Selbstoptimierung fürs Berufs- und Privatleben: Zweimal die Woche trifft Timon Hannah im Studio auf ein "MIND DATE", um sein praktisches, psychologisches Wissen mit den Zuhörer*innen zu teilen, damit sie es in ihren Alltag integrieren und direkt beim Hören ausprobieren können. Dabei sind alle Hacks auf eine lebensnahe Anwendungsmöglichkeit ausgelegt. Hannah prüft die Tipps auf Herz und Nieren, ist manchmal skeptisch und stellt stellvertretend für die Hörer*innen all die Fragen, die uns ohne Filter in den Kopf kommen. Außerdem liefern die beiden Hintergrundwissen zum menschlichen Verhalten sowie zu unserem Geist und geben kurze, überraschende Fakten an die Hand, mit denen die Hörer*innen auf jeder Party glänzen und beeindrucken können.– die neue Studio Bummens Produktion mit Timon Krause ab 15. Oktober 2024 immer dienstags und donnerstags überall, wo es Podcasts gibt.Weitere Infos und Insights für die Community gibt es auch auf dem Instagram-Kanal @mind.date.podcast