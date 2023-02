Studibuch und Thalia kooperieren

Gebrauchte Bücher können nun in Filialen abgeben werden

Seine alten Bücher zu verkaufen und sich direkt mit neuen Schmökern einzudecken – das ist ab sofort bei Thalia möglich. Denn die Studibuch GmbH, der führende Annehmer im Bereich gebrauchter Fachliteratur und Thalia, der führende Buchhändler Deutschlands, haben eine Kooperation geschlossen, die diese praktische Lösung ermöglicht.



In allen teilnehmenden Thalia-Filialen können Kunden ihre nicht mehr benötigten Bücher abgeben und erhalten hierfür direkt einen Einkaufsgutschein, der sofort in allen teilnehmenden Filialen oder auch online eingesetzt werden kann. Bisher mussten die Bücher auf dem Postweg zu Studibuch gesendet werden.



„Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit Thalia. Durch die Kombination unserer Stärken werden wir in der Lage sein, unseren Kunden eine bisher im Buchhandel einzigartige Dienstleistung anzubieten und unser Wachstum voranzutreiben“, sagt Lutz Gaissmaier, Geschäftsführer von Studibuch.



Thalia ist der führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Buchhandels. Mit Hauptsitz in Hagen hat das Unternehmen Niederlassungen in über 340 Filialen.



Studibuch ist der führende Re-Commerce Anbieter mit Fokus auf gebrauchte Fachliteratur, mit Sitz in Stuttgart, wo das Unternehmen auch gegründet wurde.