STOCKMEIER Gruppe übernimmt „Creamy Creation“ und erweitert Zugang zum globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt

Mit der Übernahme von „Creamy Creation“, führender Hersteller von emulgierten Getränkelösungen, erweitert die STOCKMEIER Gruppe strategisch ihre Präsenz im globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt. Die Transaktion innerhalb der Division Food ergänzt das Produktportfolio insbesondere im wachstumsstarken Getränkesektor und stärkt die internationale Positionierung von STOCKMEIER Food. Creamy Creation ist Marktführer im B2B-Bereich für die Entwicklung und Produktion von emulgierten Getränkelösungen, darunter Sahneliköre und Produkte für den Nutrition-Bereich. Neben dem Hauptsitz und einem Produktionsstandort in Rijkevoort (Niederlande) betreibt das Unternehmen eine weitere Produktionsstätte im Bundesstaat New York sowie F&E-Zentren in New Jersey (USA) und Rijkevoort.



Creamy Creation ist auf die Entwicklung und Herstellung traditioneller sowie pflanzlicher Sahneliköre und den schnell wachsenden Markt der trinkfertigen alkoholischen Getränke spezialisiert. Das 1979 gegründete Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner führender Spirituosenmarken weltweit. Ausgehend von seiner führenden Position in den USA und Europa hat sich das Unternehmen auch in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika eine starke Position aufgebaut. STOCKMEIER Food, seit 1995 eine von vier Divisionen der Gruppe, konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb von Aromen und handelt zudem mit Rohstoffen und Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Aromalösungen, Gewürzmischungen und Lebensmittelzutaten.



Peter Stockmeier, Inhaber und CEO der STOCKMEIER Gruppe, betont die strategische Bedeutung der Transaktion für die Gruppe: „Mit der Übernahme von Creamy Creation erschließen wir den globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt und erhalten Zugang zum wichtigen US-Markt. Dies ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung unserer globalen Positionierung. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Creamy Creation und heißen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in der STOCKMEIER Gruppe willkommen.“



Für STOCKMEIER Food, die bereits stark im Segment der alkoholfreien Getränke positioniert ist, biete die Transaktion große Chancen zur gemeinsamen Expansion im Bereich alkoholischer Getränke, sagt Harald Hoffmann, Geschäftsführer von STOCKMEIER Food: „Gemeinsam mit Creamy Creation werden wir beide Produktkategorien strategisch in neuen Regionen wie Afrika und Asien-Pazifik positionieren. So können wir unseren Kunden einen noch besseren Service für Aromen und Emulsionen bieten.“



André de Haan, CEO von Creamy Creation, begrüßt die Transaktion als wichtigen Schritt für die Zukunft: „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von STOCKMEIER Food. Diese Partnerschaft vereint Kompetenzen, die enormes Potenzial für unsere Kunden im Bereich alkoholischer Getränke und Ernährungsgetränke freisetzen können. Die gemeinsame Entwicklungs- und Produktionskompetenz von STOCKMEIER Food und Creamy Creation wird es uns ermöglichen, unsere Kunden noch besser bei der Entwicklung innovativer, trendgerechter und geschmackvoller Produkte zu unterstützen. Synergien ergeben sich nicht nur aus der Kombination unserer Produktangebote (sowohl flüssig als auch pulverförmig), sondern auch aus der Stärkung der globalen Vertriebsteams. Dies eröffnet Chancen, die wir gemeinsam nutzen werden.“



Creamy Creation wird weiterhin unter eigener Marke als eigenständige Geschäftseinheit innerhalb von STOCKMEIER Food agieren. Die Transaktion wurde am 28. Oktober 2025 abgeschlossen. Moelis & Company fungierte als exklusiver Finanzberater der STOCKMEIER Gruppe im Zusammenhang mit der Transaktion. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Creamy Creation ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Rijkevoort, Niederlande. Seit Beginn der Geschäftstätigkeit im Jahr 1979 hat sich das Unternehmen von einem kleinen europäischen Anbieter zu einem weltweit agierenden Unternehmen mit rund 110 Mitarbeitenden und Produktionsstandorten in Europa und den USA sowie Vertrieb auf allen Kontinenten entwickelt. Creamy Creation entwickelt und produziert emulgierte Getränkelösungen für führende Spirituosenmarken. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich emulgierter alkoholischer Getränkelösungen (Sahneliköre) und hat eine starke Position bei emulgierten Produkten für die Sporternährung. Es ist bekannt für seine Innovationskraft, die das Wachstum der Marken seiner Kunden unterstützt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen zudem stark in seine Produktionsstandorte investiert, um das kontinuierliche Wachstum zu sichern.

