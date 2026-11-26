Was Berlin bewegt: Ein Dialogabend setzt neue Impulse gegen Einsamkeit
Den Einstieg gestaltete Michael Dietmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Unionhilfswerk Berlin, mit einem prägnanten Impuls. Darin ordnete er zunächst das Veranstaltungsformat ein: Begleitend zur aktuellen Schwerpunktausgabe des Magazins „WIR für Berlin“ bringt die Reihe das Thema Einsamkeit aus dem Heft direkt in den persönlichen Austausch.
Vom Magazin in den Dialog – und ein neues Kompetenzzentrum
Zugleich machte Michael Dietmann deutlich, dass das Unionhilfswerk bereits heute vielfältige Angebote gegen Einsamkeit bereithält – für Berliner*innen ebenso wie für die eigenen Mitarbeitenden. Darüber hinaus gab er einen Ausblick auf ein gemeinsames Projekt: In Kooperation mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE entsteht in Lichtenberg ein neues Kompetenzzentrum gegen Einsamkeit.
„Der Standort hat zum einen das Ziel, wichtige Akteurinnen und Akteure aus Sozialarbeit, Wohnungswirtschaft, Verwaltung und Gesundheit berlinweit zusammenzubringen. Zum anderen entsteht vor Ort ein niedrigschwelliges Reallabor für Menschen, die sich längst zurückgezogen haben. Die dort gesammelten Erfahrungen aus der Praxis fließen direkt in das stadtweite Netzwerk zurück“, so Michael Dietmann.
Klartext, Perspektiven und ein persönlicher Moment
Durch das anschließende Gespräch zwischen Inga Stein-Barthelmes und dem Psychologen Dr. Silvan Hornstein (Geschäftsführer von platoniq) führte radioeins-Moderatorin Sophia Wetzke. Dass Einsamkeit kein abstraktes Phänomen ist, machte sie mit einem persönlichen Einblick deutlich: Selbst ein liebevolles Umfeld schützt nicht immer vor dem Gefühl der Isolation. Dieser offene Moment setzte den Ton für eine ehrliche Diskussion über Quartiersarbeit, innere Hürden und neue – auch digitale – Zugänge.
„Gute Nachbarschaft entsteht nicht von allein. Mit dem Kompetenzzentrum gegen Einsamkeit bringen wir unsere Erfahrung in der Quartiersentwicklung ein. Gemeinsam mit dem Unionhilfswerk als sozialem Partner wollen wir Begegnungen und Zusammenhalt fördern – direkt dort, wo die Menschen leben“, erklärt Inga Stein-Barthelmes.
„Zwei einsame Menschen einfach in einen Raum zu setzen, löst das Problem noch nicht. Wirksame Hilfe muss die inneren Hürden abbauen. Genau deshalb sind niedrigschwellige und auch digitale Zugänge so wichtig, um Betroffene dort abzuholen, wo sie stehen“, ergänzt Dr. Silvan Hornstein.
Lebendiger Austausch
Auch das Publikum brachte sich aktiv mit eigenen Fragen und Erfahrungen ein. Bei Snacks und Getränken nutzten die Gäste im Anschluss die Gelegenheit zum weiteren Austausch und Vernetzen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden sowie der HOWOGE für die Gastfreundschaft – für einen inspirierenden Abend und den gemeinsamen Schritt vom Ich zum Wir!
Vertiefen und Weiterlesen
Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf unserer Themenseite „Gemeinsam mehr Wir“. Die aktuelle Ausgabe des Magazins „WIR für Berlin“ steht zudem kostenlos als E-Paper bereit.