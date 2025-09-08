Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034912

Unionhilfswerk Schwiebusser Straße 18 10965 Berlin, Deutschland http://www.unionhilfswerk.de/
Ansprechpartner:in Herr Daniel Büchel +49 30 42265887
Logo der Firma Unionhilfswerk

Unionhilfswerk macht mit: Berliner Freiwilligentage 2025

Engagement erleben und ausprobieren

(lifePR) (Berlin, )
Der September steht in Berlin im Zeichen des freiwilligen Engagements. Ein Höhepunkt sind die Berliner Freiwilligentage vom 12. bis 21. September, an denen auch das Unionhilfswerk mit vielfältigen Aktionen beteiligt. „Die Berliner Freiwilligentage zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig Engagement in unserer Stadt ist. Wenn Menschen ihre Zeit, Ideen und Talente einbringen, entsteht spürbar Gemeinschaft – und ein starkes Signal für Zusammenhalt, Demokratie und Nachhaltigkeit“, sagt Daniel Büchel, Leiter des Freiwilligenmanagements im Unionhilfswerk.

Der soziale Träger lädt Freiwillige – und alle, die es werden möchten – herzlich ein, Engagementbereiche kennenzulernen und sich einzubringen.

Aktionen des Unionhilfswerks bei den Berliner Freiwilligentagen 2025 sind unter anderem:
  • Quiz-Nachmittag (14.9.)
    Spielerisch ins Gespräch kommen: In geselliger Runde testen wir Wissen, lernen Neues und stärken die Gemeinschaft. Mehr
  • Kreativ werden mit Menschen mit Handicaps (19./20.9.)
    Gestalte deine eigene Tasse – mit Farben, Motiven und Ideen. Ein kreatives Mitmachangebot für alle, die Neues ausprobieren wollen. Mehr
  • Menschen in krisenhaften Situationen begleiten (I, II, III)
    In drei praxisnahen Workshops vermitteln wir Grundlagen im Umgang mit Erwachsenen in Krisen, üben hilfreiche Kommunikation und stärken die Selbstfürsorge.
Weitere Aktionen und Termine finden Interessierte auf unserer Internetseite.

Seit 2014 initiieren der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin und der Tagesspiegel die Berliner Freiwilligentage – gemeinsam mit zahlreichen Organisationen, Initiativen und Unternehmen. Das Unionhilfswerk ist Partner der Aktionstage und setzt auch 2025 wieder Impulse für gelebte Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Website Promotion

Website Promotion

Unionhilfswerk

Wir sind Wegbegleiter*innen – verlässlich. vielfältig. innovativ.
Seit 1947 engagiert sich das Unionhilfswerk für Menschen, die auf Begleitung und Unterstützung angewiesen sind. Mit rund 3.000 Mitarbeiter*innen und 900 Freiwilligen bietet der Träger vielfältige soziale Dienstleistungen in über 130 Einrichtungen, Projekten und Diensten – und zählt damit zu den größten sozialen Arbeitgebern in Berlin.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.