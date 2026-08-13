Mix & Match: Sommerpausen im Arbeitsalltag

Zum Streichen: Frischkäse-Aprikosen-Creme mit Kräutern
Cremig, schnell, teilbar
Manchmal braucht es nur einen Aufstrich, um aus einem einfachen Pausenbrot eine kleine Besonderheit zu machen. Diese Frischkäse-Aprikosen-Creme verbindet milde Cremigkeit, eine leichte Süße und frische Kräuter – in wenigen Minuten angerührt.
Zutaten (für ca. 4 Portionen)
- 200 g Frischkäse (oder vegane Alternative)
- 4–5 getrocknete Aprikosen, fein gewürfelt
- 2 EL gehackte frische Kräuter (z.B. Schnittlauch, Petersilie)
- 1–2 TL Zitronensaft
- Salz, Pfeffer
Frischkäse in eine Schüssel geben und glatt rühren. Aprikosenwürfel und gehackte Kräuter unterheben, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken, bis eine cremige, streichfähige Konsistenz entsteht.
Im Arbeitsalltag
Die Creme lässt sich gut in einem Schraubglas mitnehmen und im Kühlschrank lagern. Sie passt zu Brot, Knäckebrot und Gemüsesticks – ideal, wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen ihre Pausenbrote gemeinsam „sommerlich aufwerten“ möchten.
Zum Löffeln: Wassermelone–Feta–Minze im Glas
Fruchtig-salzig im Schraubglas
Dieser Sommersalat ist ein Klassiker – hier in einer Version, die sich problemlos in den Dienstalltag integrieren lässt. Im Glas geschichtet, braucht er nur eine Gabel und bringt ein Stück Sommer auf den Schreibtisch, in den Aufenthaltsraum oder in die Pause auf der Bank vor der Einrichtung.
Zutaten (für 2–3 Gläser)
- 400 g Wassermelone, in Würfeln
- 150 g Feta, in Würfeln
- Eine Handvoll frische Minzblätter
- 1–2 EL Olivenöl
- 1–2 TL Zitronensaft
- Etwas Salz, frisch gemahlener Pfeffer
Wassermelone und Feta in einer Schüssel vorsichtig mischen. Minzblätter grob zupfen und hinzufügen, mit Olivenöl sowie Zitronensaft beträufeln, leicht salzen (vorsichtig, Feta ist salzig) und pfeffern. Den Salat anschließend in Schraubgläser oder kleine Dosen füllen.
Im Arbeitsalltag
Die Gläser lassen sich gut transportieren und im Kühlschrank bereitstellen – etwa für eine kurze Sommerpause im Büro, in der Einrichtung oder zwischen zwei Terminen. Wer möchte, kann den Salat auch mit Kolleg*innen teilen und so ein kleinen, gemeinsamen Sommermoment schaffen.
Zum Trinken: Gurke–Apfel–Minze–Sprudel
Sommerpause im Glas
Nicht jede Pause braucht etwas zu essen – manchmal reicht ein erfrischendes Getränk, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Dieser alkoholfreie Sommerdrink verbindet leichte Gurkenfrische, Apfel, Minze und Sprudelwasser und passt damit gut zu langen Tagen im Büro oder unterwegs.
Zutaten (für 1 Karaffe)
- ½ Salatgurke, in dünnen Scheiben
- 1 Apfel (z.B. grüner Apfel), in dünnen Spalten
- Eine Handvoll frische Minzblätter
- 1 Liter kaltes Mineralwasser oder mildes Tonic
- Optional: 1–2 TL Zitronensaft, 1 TL Honig oder Agavendicksaft
Gurken- und Apfelscheiben in eine Karaffe geben, Minzblätter hinzufügen. Mit kaltem Mineralwasser (oder Tonic) auffüllen und nach Wunsch Zitronensaft und einen Hauch Honig einrühren. Vor dem Servieren kurz ziehen lassen, damit sich die Aromen entfalten können.
Im Arbeitsalltag
Der Drink eignet sich als „Sommerwasser“ in Besprechungsräumen, Teeküchen oder Pausenräumen. Eine Karaffe, ein paar Gläser – mehr braucht es nicht, um aus einer kurzen Unterbrechung des Arbeitsalltags ein kleines, gemeinsames Ritual zu machen.
Zum Knuspern: Blätterteig-Schnecken mit Frischkäse, getrockneten Tomaten & Aprikose
Herzhaft-süßes Fingerfood für das Team
Diese Blätterteig-Schnecken verbinden das Beste aus zwei Welten: herzhaft durch Frischkäse und getrocknete Tomaten, leicht süß durch Aprikosen. Sie eignen sich als kleines Mitbringsel für Teamsitzungen oder als besonderer Snack im Pausenraum – schnell gemacht, gut teilbar.
Zutaten (für ca. 12–16 Schnecken)
- 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal
- 150 g Frischkäse
- 4–5 getrocknete Tomaten (in Öl), fein gehackt
- 4–5 getrocknete Aprikosen, fein gewürfelt
- 1–2 TL gehackte Kräuter (z.B. Thymian oder Basilikum)
- Salz, Pfeffer
Blätterteig ausrollen und mit Frischkäse bestreichen, leicht salzen und pfeffern. Gehackte getrocknete Tomaten und Aprikosen gleichmäßig auf der Fläche verteilen, Kräuter darüberstreuen. Den Blätterteig von der langen Seite her fest aufrollen, die Rolle in fingerbreite Scheiben schneiden und die Schnecken auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im vorgeheizten Ofen bei ca. 180–200 Grad backen, bis sie goldbraun und knusprig sind.
Im Arbeitsalltag
Die Schnecken lassen sich gut am Vorabend vorbereiten und am nächsten Tag mitbringen. Sie können ohne Besteck gegessen werden und funktionieren sowohl in der kurzen Kaffeepause als auch als kleine Stärkung vor oder nach einer Teamsitzung.
Und jetzt sind Sie dran:
Was ist Ihr Sommer-Favorit – Creme, Salat, Drink oder Schnecke? Probieren Sie unsere Ideen aus, variieren Sie nach Lust und Laune und teilen Sie gern Ihre Pausenerlebnisse und Rezeptentdeckungen mit Kolleginnen, Kollegen und uns.