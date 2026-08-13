Mix & Match: Sommerpausen im Arbeitsalltag

200 g Frischkäse (oder vegane Alternative)

4–5 getrocknete Aprikosen, fein gewürfelt

2 EL gehackte frische Kräuter (z.B. Schnittlauch, Petersilie)

1–2 TL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

400 g Wassermelone, in Würfeln

150 g Feta, in Würfeln

Eine Handvoll frische Minzblätter

1–2 EL Olivenöl

1–2 TL Zitronensaft

Etwas Salz, frisch gemahlener Pfeffer

½ Salatgurke, in dünnen Scheiben

1 Apfel (z.B. grüner Apfel), in dünnen Spalten

Eine Handvoll frische Minzblätter

1 Liter kaltes Mineralwasser oder mildes Tonic

Optional: 1–2 TL Zitronensaft, 1 TL Honig oder Agavendicksaft

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

150 g Frischkäse

4–5 getrocknete Tomaten (in Öl), fein gehackt

4–5 getrocknete Aprikosen, fein gewürfelt

1–2 TL gehackte Kräuter (z.B. Thymian oder Basilikum)

Salz, Pfeffer

Ob im Büro, in der Einrichtung, im Fahrdienst oder auf dem Weg zur Klientin oder zum Klienten – eine kleine Pause zwischendurch tut gut, besonders an warmen Sommertagen. Unsere Mix-&-Match-Ideen zeigen, wie Sie mit wenigen Zutaten raffinierte und sommerliche Snacks und Drinks zaubern können. Lassen Sie sich überraschen: von vertrauten Klassikern mit neuem Dreh bis hin zu Kombinationen, die Lust machen, etwas Neues auszuprobieren.Manchmal braucht es nur einen Aufstrich, um aus einem einfachen Pausenbrot eine kleine Besonderheit zu machen. Diese Frischkäse-Aprikosen-Creme verbindet milde Cremigkeit, eine leichte Süße und frische Kräuter – in wenigen Minuten angerührt.Frischkäse in eine Schüssel geben und glatt rühren. Aprikosenwürfel und gehackte Kräuter unterheben, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken, bis eine cremige, streichfähige Konsistenz entsteht.Die Creme lässt sich gut in einem Schraubglas mitnehmen und im Kühlschrank lagern. Sie passt zu Brot, Knäckebrot und Gemüsesticks – ideal, wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen ihre Pausenbrote gemeinsam „sommerlich aufwerten“ möchten.Dieser Sommersalat ist ein Klassiker – hier in einer Version, die sich problemlos in den Dienstalltag integrieren lässt. Im Glas geschichtet, braucht er nur eine Gabel und bringt ein Stück Sommer auf den Schreibtisch, in den Aufenthaltsraum oder in die Pause auf der Bank vor der Einrichtung.Wassermelone und Feta in einer Schüssel vorsichtig mischen. Minzblätter grob zupfen und hinzufügen, mit Olivenöl sowie Zitronensaft beträufeln, leicht salzen (vorsichtig, Feta ist salzig) und pfeffern. Den Salat anschließend in Schraubgläser oder kleine Dosen füllen.Die Gläser lassen sich gut transportieren und im Kühlschrank bereitstellen – etwa für eine kurze Sommerpause im Büro, in der Einrichtung oder zwischen zwei Terminen. Wer möchte, kann den Salat auch mit Kolleg*innen teilen und so ein kleinen, gemeinsamen Sommermoment schaffen.Nicht jede Pause braucht etwas zu essen – manchmal reicht ein erfrischendes Getränk, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Dieser alkoholfreie Sommerdrink verbindet leichte Gurkenfrische, Apfel, Minze und Sprudelwasser und passt damit gut zu langen Tagen im Büro oder unterwegs.Gurken- und Apfelscheiben in eine Karaffe geben, Minzblätter hinzufügen. Mit kaltem Mineralwasser (oder Tonic) auffüllen und nach Wunsch Zitronensaft und einen Hauch Honig einrühren. Vor dem Servieren kurz ziehen lassen, damit sich die Aromen entfalten können.Der Drink eignet sich als „Sommerwasser“ in Besprechungsräumen, Teeküchen oder Pausenräumen. Eine Karaffe, ein paar Gläser – mehr braucht es nicht, um aus einer kurzen Unterbrechung des Arbeitsalltags ein kleines, gemeinsames Ritual zu machen.Diese Blätterteig-Schnecken verbinden das Beste aus zwei Welten: herzhaft durch Frischkäse und getrocknete Tomaten, leicht süß durch Aprikosen. Sie eignen sich als kleines Mitbringsel für Teamsitzungen oder als besonderer Snack im Pausenraum – schnell gemacht, gut teilbar.Blätterteig ausrollen und mit Frischkäse bestreichen, leicht salzen und pfeffern. Gehackte getrocknete Tomaten und Aprikosen gleichmäßig auf der Fläche verteilen, Kräuter darüberstreuen. Den Blätterteig von der langen Seite her fest aufrollen, die Rolle in fingerbreite Scheiben schneiden und die Schnecken auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im vorgeheizten Ofen bei ca. 180–200 Grad backen, bis sie goldbraun und knusprig sind.Die Schnecken lassen sich gut am Vorabend vorbereiten und am nächsten Tag mitbringen. Sie können ohne Besteck gegessen werden und funktionieren sowohl in der kurzen Kaffeepause als auch als kleine Stärkung vor oder nach einer Teamsitzung.Was ist Ihr Sommer-Favorit – Creme, Salat, Drink oder Schnecke? Probieren Sie unsere Ideen aus, variieren Sie nach Lust und Laune und teilen Sie gern Ihre Pausenerlebnisse und Rezeptentdeckungen mit Kolleginnen, Kollegen und uns.